Dia Mundial do Leite: 7 mitos e verdades sobre esse alimento

Presente na alimentação há milhares de anos, o leite segue atual e cada vez mais conectado às conversas sobre equilíbrio, praticidade e bem-estar. Em um cenário em que consumidores buscam alimentos mais naturais, nutritivos e versáteis, a bebida continua relevante justamente por reunir tradição, valor nutricional e facilidade de consumo no dia a dia.

Celebrado em 1º de junho, o Dia Mundial do Leite chama atenção para a importância nutricional e cultural do alimento, presente em diferentes momentos da rotina, do café da manhã aos lanches rápidos e receitas.

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“Hoje, as pessoas procuram entender melhor o que consomem e priorizam alimentos simples e nutritivos. O leite já ocupa esse espaço há muito tempo, por ser naturalmente rico em nutrientes e fácil de incorporar à rotina. Além de proteínas de alto valor biológico, o leite é a principal fonte alimentar de cálcio, além de fornecer vitaminas e demais minerais, importantes para diferentes perfis alimentares“, explica a nutricionista Dra. Sueli Longo, mestre pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em Nutrição em Cardiologia e em Nutrição em Esporte e Exercício Físico.

Apesar dos benefícios do leite para a saúde, circulam muitos mitos sobre o alimento. Abaixo, confira a verdade sobre eles para escolhas mais conscientes!

1. Leite longa vida tem conservantes

Mito. Apesar de muitas pessoas acreditarem que o leite longa vida precisa de conservantes para durar mais tempo, sua conservação acontece graças ao processo térmico UHT (Ultra High Temperature), em que o alimento é aquecido rapidamente a altas temperaturas e depois é resfriado e embalado de forma asséptica em embalagens cartonadas com 6 camadas de proteção, que protegem o alimento da luz, da umidade e do oxigênio.

“O uso de conservantes em qualquer tipo de leite é proibido por lei no Brasil. O que garante sua durabilidade é a tecnologia do processo produtivo, tornando o alimento seguro, prático e com maior durabilidade, mantendo os nutrientes naturalmente presentes no leite”, explica a Dra. Sueli Longo.

2. O leite é uma fonte importante de proteínas

Verdade. O leite possui proteínas de alto valor biológico, além de nutrientes como cálcio, vitaminas e demais minerais, importantes para diferentes fases da vida. “As proteínas presentes no leite, entre outras inúmeras funções, ajudam na manutenção e construção muscular, além de contribuírem para a sensação de saciedade. Outro ponto importante é a alta densidade nutricional do alimento, já que ele oferece proteínas e diferentes nutrientes essenciais em uma mesma porção”, explica a especialista.

Ainda segundo a Dra. Sueli Longo, essa característica faz diferença principalmente para quem precisa priorizar alimentos mais nutritivos no dia a dia. Isso se torna especialmente relevante no contexto atual, inclusive para pessoas em processo de emagrecimento ou em uso de análogos de GLP-1, que muitas vezes não conseguem consumir grandes volumes e precisam priorizar alimentos com baixo valor calórico e ricos em nutrientes”, afirma.

O consumo de leite também pode fazer parte da alimentação na vida adulta (Imagem: VP Photo Studio | Shutterstock)

3. Adultos não podem consumir leite

Mito. O consumo de leite não é restrito à infância. Adultos também podem incluí-lo em uma alimentação equilibrada, sempre considerando suas necessidades e tolerâncias individuais.

“Existe um mito de que o leite deixa de fazer sentido depois da infância, mas ele pode integrar um estilo de vida equilibrado e saudável nessa fase da vida, oferecendo nutrientes importantes e compostos bioativos que podem contribuir para a saúde óssea e muscular, além de poder auxiliar no controle de doenças metabólicas e no controle do peso, como já comentado anteriormente”, comenta a Dra. Sueli Longo.

4. Leite de caixinha é um alimento ultraprocessado

Mito. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, o leite longa vida é um alimento minimamente processado, fazendo parte do grupo de alimentos que devem ser priorizados na alimentação diária.

Segundo a nutricionista, passar por etapas industriais ou chegar pronto ao consumidor não significa que um alimento seja ultraprocessado. Atualmente, existem alimentos que passam por processos tecnológicos justamente para garantir segurança, qualidade e praticidade, sem perder seu valor nutricional. É o caso do leite, que continua sendo um alimento de origem natural, fonte importante de nutrientes e que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada”, explica.

5. Leite combina apenas com café da manhã

Mito. Versátil, o alimento pode ser consumido em diferentes horários e integrado a diversas preparações ao longo do dia. “O leite faz parte do café da manhã, com o clássico café com leite, mas também nos lanches intermediários e até mesmo nas refeições principais, como ingrediente de vitaminas, mingau, panquecas, tortas, molhos, entre outras receitas. Além disso, pode ser consumido puro, uma tendência que vem sendo observada nos últimos anos. Essa versatilidade do leite ajuda muito na rotina”, destaca a profissional.

6. O leite pode contribuir para refeições práticas e equilibradas

Verdade. Por sua praticidade e perfil nutricional, o leite pode ajudar a compor refeições rápidas e equilibradas no cotidiano. “Hoje vemos consumidores buscando soluções mais simples e nutritivas para o dia a dia. O leite conversa com essa tendência justamente por ser um alimento acessível, versátil e naturalmente nutritivo”, afirma a especialista.

7. O leite faz parte de hábitos alimentares tradicionais há milhares de anos

Verdade. O leite acompanha a alimentação humana há milênios e permanece presente em diferentes culturas e gerações. “O mais interessante é perceber como um alimento tão tradicional continua atual. O leite atravessa gerações porque consegue unir tradição, nutrição e praticidade de forma muito natural“, conclui a Dra. Sueli Longo.

Por Gabriela Gimenes