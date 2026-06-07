Como entrar no clima da Copa sem recorrer à camisa oficial

Está sem a camisa da Seleção Brasileira? Não é preciso correr atrás de um modelo oficial para entrar no clima da Copa do Mundo. Com criatividade, peças que já estão no guarda-roupa e alguns acessórios estratégicos, é possível montar produções cheias de personalidade para torcer pelo Brasil sem abrir mão do charme da camisa.

Nos últimos anos, a moda esportiva deixou de se limitar aos apreciadores e passou a ocupar espaço em diferentes estilos. Em períodos de Copa, essa influência ganha ainda mais força e abre espaço para novas interpretações das cores e dos símbolos nacionais.

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A tendência acompanha um movimento observado principalmente entre os jovens, que buscam formas mais autênticas de expressar sua paixão pelo futebol. Em vez de repetir fórmulas prontas, muitos apostam em produções que misturam referências esportivas, urbanas e fashionistas.





Para a produtora de moda Giulia Matsuzaki, a Copa se transformou também em um momento de expressão estética. Segundo ela, o fenômeno ganhou força com a popularização do chamado "Brasil Core". "A Copa deixou de ser apenas um momento para vestir a camisa da Seleção e passou a ser também um momento de expressão estética. Com o boom da estética Brasil Core, essas produções ganham ainda mais força, trazendo referências fashionistas das cores nacionais e dos símbolos ligados ao futebol", afirma.

A influência do futebol na moda brasileira não é novidade. O esporte faz parte da identidade cultural do país e inspira tendências que atravessam gerações, agora reinterpretadas sob uma ótica mais contemporânea. Essa mudança de comportamento faz com que o torcedor procure novas maneiras de incorporar o espírito da competição ao visual. Atualmente, o que não faltam são opções além da tradicional camisa amarela.

Segundo Giulia, peças em verde, amarelo, azul e branco conseguem transmitir a atmosfera da Copa sem necessariamente reproduzir o uniforme da Seleção. "Croppeds, baby tees, regatas, conjuntos esportivos, saias, jaquetas e até alfaiataria colorida conseguem traduzir esse universo. Muitas vezes, o look ideal já está dentro do guarda-roupa e só precisa de um novo olhar."

Peças na estética Brasil Core ganham destaque na torcida (foto: Instagram/@grasipicolli)

Criatividade

A aposta em produções mais elaboradas também passa pela customização. Para o stylist Victor Delmas, transformar peças básicas é uma das principais tendências observadas atualmente. "Todo momento surge uma tendência nova, e este ano estou vendo muita customização nas camisas do Brasil, deixando o look muito mais interessante. É como quando a gente pega um abadá, mas com um pouco mais de cuidado porque é uma roupa que dá para usar mais vezes", comenta.

Aposte em looks que já têm em casa (foto: Instagram/@melissamelmaia)

Mas quem não possui uma camisa da Seleção também encontra alternativas. Victor lembra que o azul, muitas vezes esquecido, faz parte das cores da bandeira nacional e pode ser protagonista das produções. "Acredito que muita gente vai apostar no azul para criar looks monocromáticos. E, se tem o nome Brasil, nem importa tanto a cor", brinca.

As referências retrô também aparecem como opção para quem gosta de moda e futebol. Modelos antigos da seleção servem de inspiração para combinações mais sofisticadas. Victor cita as camisas das Copas de 1990 e 2006 como exemplos de peças marcantes. Segundo o stylist, elas podem ser combinadas com calças de alfaiataria, bermudas clássicas ou jeans para criar produções cheias de personalidade.

Outra aposta dos está no streetwear. Modelagens amplas, conjuntos esportivos e tênis marcantes ajudam a construir um visual confortável e alinhado às tendências atuais.

Para Giulia, essa influência vem diretamente da cultura urbana brasileira, que há décadas utiliza o futebol como forma de expressão cultural e estética. "Essa conexão aparece nas modelagens oversized, nos conjuntos esportivos, nas peças utilitárias, nos tênis marcantes e na mistura entre conforto e estilo. São produções autênticas e muito conectadas com a realidade brasileira", afirma.

Os acessórios também ganham espaços. Brincos, colares, pulseiras, lenços, bonés e óculos coloridos ajudam a reforçar as referências da Copa sem exigir grandes investimentos. "Os acessórios são fundamentais. Eles trazem identidade e personalidade para o look. Um lenço, uma bolsa diferente ou um óculos colorido conseguem transformar uma produção básica em algo muito mais interessante", destaca Giulia.

Artesanato em campo

Se a proposta é fugir completamente da camisa da Seleção, os produtos artesanais surgem como uma das alternativas mais criativas para a Copa deste ano. Peças produzidas manualmente vêm conquistando espaço nas redes sociais e aparecem cada vez mais em produções ligadas ao universo esportivo. Tops, bolsas, conjuntos e acessórios em crochê unem conforto, originalidade e identidade brasileira.

Para a artesã Malu Viturin, proprietária da Lummacrochet, eventos como a Copa costumam aumentar a procura por produtos feitos à mão. "Eu sinto, sim, um aumento na procura por peças em crochê e artesanais, principalmente porque as pessoas querem algo mais único e estiloso, fugindo um pouco do padrão. O trabalho manual acaba trazendo muito mais personalidade para o look", explica.

Segundo ela, o crochê permite explorar diferentes combinações de cores, texturas e modelagens sem perder a conexão com o espírito da competição. "O crochê pode ser uma alternativa para quem quer manter a identidade brasileira no visual sem necessariamente usar a camisa da seleção. Dá para brincar muito com cores, texturas e modelagens diferentes", afirma.





A tendência acompanha o crescimento do interesse por produtos artesanais e pela valorização do trabalho manual. Além da exclusividade, as peças carregam uma história e ajudam a criar produções mais autorais. "Peças como tops, bolsas, acessórios, balaclavas e conjuntos mais alternativos têm tudo para virar tendência nessa época, principalmente entre quem gosta de montar produções fora do óbvio", conclui Malu.

No fim das contas, a regra para torcer durante a Copa parece ser uma só: usar a criatividade. Seja por meio das cores da bandeira, de referências ao futebol, de acessórios temáticos ou de peças artesanais, o importante é encontrar uma forma de demonstrar apoio à Seleção sem abrir mão da própria identidade.