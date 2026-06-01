Intolerante à lactose? Conheça 4 bebidas vegetais para substituir o leite

Embora o leite esteja entre os alimentos mais consumidos no mundo, uma parcela significativa da população apresenta algum grau de intolerância à lactose, o açúcar natural presente no alimento. No Brasil, estima-se que 51% das pessoas tenham tendência a desenvolver a condição, segundo estudo do laboratório de genética Genera.

A intolerância à lactose ocorre quando o organismo produz pouca ou nenhuma lactase, enzima responsável por digerir a lactose no intestino e permitir sua adequada absorção pelo corpo. Sem essa enzima em quantidade suficiente, o açúcar do leite não é corretamente processado, o que pode levar ao surgimento de sintomas após o consumo de laticínios.

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De acordo com o Dr. Renato Zorzo, médico e professor de nutrologia da Afya Ribeirão Preto, a intolerância pode surgir em diferentes fases da vida. “Muitas pessoas passam a apresentar sintomas na adolescência ou na vida adulta porque a produção de lactase tende a diminuir naturalmente com o passar dos anos”, explica.

Além disso, a condição varia de pessoa para pessoa. “A intolerância à lactose é a expressão clínica da insuficiência de lactase, e a maioria das pessoas está em algum ponto entre os extremos. Há quem tolere pequenas quantidades de leite sem sintomas e há quem apresente desconfortos com doses muito menores”, pontua o médico.

Principais sintomas de intolerância à lactose

Conforme o Dr. Renato Zorzo, bebês, em geral, não apresentam a condição, exceto em raros casos genéticos. Ele explica que a produção de lactase tende a diminuir a partir dos primeiros anos de vida e pode se intensificar com o envelhecimento, o que torna a intolerância mais frequente em idosos e, também, influenciada por fatores genéticos.

Entre os sintomas mais comuns da intolerância à lactose, estão:

Dor abdominal;

Estufamento;

Excesso de gases;

Náusea;

Diarreia;

Sensação de má digestão.

Os sintomas surgem após o consumo de leite e derivados, geralmente surgindo pouco tempo após a ingestão. Segundo o médico, também podem ocorrer distensão abdominal intensa, aumento rápido de gases, cólicas, ruídos intestinais, urgência evacuatória e, em alguns casos, mal-estar, sudorese e desconforto significativo.

Nem todo mundo precisa abrir mão dos laticínios

Diego Righi, professor de Nutrição da Afya Centro Universitário Itaperuna, destaca que nem sempre é necessário excluir totalmente os laticínios da alimentação, já que a intolerância à lactose costuma ser dose-dependente. Ele explica que cada organismo possui um nível de tolerância próprio, que varia conforme a quantidade ingerida, o tipo de alimento, a microbiota intestinal e até a forma de consumo.

Segundo ele, a recomendação atual é individualizar a alimentação e evitar restrições excessivas, adotando na prática uma abordagem que envolve reduzir a lactose, testar a tolerância de cada pessoa e preservar, sempre que possível, fontes importantes de cálcio, proteína, vitaminas D e B12.

A principal diferença entre a intolerância à lactose e a alergia ao leite está no mecanismo de reação (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

Intolerância à lactose e alergia ao leite

A intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite são condições distintas. A primeira está relacionada à dificuldade do organismo em digerir a lactose, açúcar presente no leite. Trata-se de uma condição dose-dependente, que não envolve o sistema imunológico e, em geral, não está associada a reações graves.

A alergia ao leite, por outro lado, é uma resposta imunológica às proteínas do leite, como a caseína e as proteínas do soro. Nesses casos, mesmo pequenas quantidades podem desencadear reações que afetam pele, intestino, sistema respiratório e circulação, como coceira, urticária, inchaço, vômitos, chiado no peito, falta de ar, sangue nas fezes e, em situações mais graves, anafilaxia. Mais comum na infância, a condição exige a exclusão total do leite e de seus derivados, inclusive versões sem lactose.

“A intolerância é uma reação ao açúcar do leite, enquanto a alergia envolve uma resposta do sistema imunológico às proteínas lácteas. Por isso, o diagnóstico correto é fundamental para definir o tratamento adequado”, resume Diego Righi.

O professor de nutrição alerta que produtos sem lactose não são indicados para pessoas com alergia ao leite, já que continuam sendo derivados lácteos e mantêm as proteínas responsáveis pelas reações alérgicas. “A remoção da lactose não elimina as proteínas do leite, que são justamente as responsáveis pela alergia, por isso esses produtos não são seguros nesses casos”, explica.

Bebidas vegetais para intolerantes à lactose

As bebidas vegetais são uma boa alternativa para pessoas com intolerância à lactose ou alergia ao leite. Além de ampliarem as opções alimentares, elas permitem adaptar a dieta às necessidades individuais, oferecendo mais variedade e praticidade no dia a dia. Abaixo, Diego Righi lista algumas opções:

1. Bebida de soja sem açúcar e fortificada

É a opção vegetal mais próxima do leite de vaca em teor de proteína, oferecendo cerca de 7 a 8 g por copo quando bem formulada. Deve ser preferida nas versões enriquecidas com cálcio, vitamina D e vitamina B12, sendo uma boa alternativa para adultos, idosos, vegetarianos e veganos. Não é indicada em casos de alergia à soja.

2. Bebida de ervilha sem açúcar e fortificada

Boa alternativa para quem não tolera soja. Em geral, apresenta teor proteico superior ao de bebidas de amêndoas, arroz, aveia e coco, embora isso varie conforme a marca. Recomenda-se optar por versões com adição de cálcio e vitamina D.

3. Bebida de aveia sem açúcar e fortificada

Tem boa aceitação sensorial e funciona bem em preparações como café e vitaminas. Porém, contém mais carboidratos e menos proteína, o que exige atenção em casos de diabetes, resistência à insulina, esteatose hepática ou dietas com controle glicêmico.

4. Bebida de amêndoas ou castanhas sem açúcar e fortificada

Indicada quando há interesse em menor aporte calórico. É versátil para bebidas e receitas, mas não substitui o leite como fonte de proteína, já que seu teor proteico costuma ser baixo. A fortificação com cálcio e vitamina D é um diferencial importante.

Cuidados com o consumo de bebidas vegetais

O nutricionista ressalta, porém, que algumas bebidas vegetais são menos indicadas como opção principal diária, como as de arroz, pelo baixo teor de proteína e maior carga de carboidratos, e as de coco, que também têm pouca proteína e podem apresentar maior teor de gordura saturada em algumas versões.

Ele também alerta para o consumo frequente de bebidas adoçadas ou saborizadas, devido ao excesso de açúcar adicionado. Na escolha, Diego Righi recomenda a observação do rótulo, priorizando versões sem açúcar, com cerca de 240 a 300 mg de cálcio por copo, fortificadas com vitamina D e vitamina B12, e que ofereçam, quando usadas como substituto do leite, pelo menos 6 a 8 g de proteína por porção.

Por Beatriz Felicio