Das peroladas às holográficas: veja as principais tendências de nail art

Unhas brilhantes e metalizadas também estão entre as mais pedidas - (crédito: Jamile Nogueira/Divulgação)

Das unhas peroladas inspiradas na estética clean girl às produções maximalistas com efeitos holográficos e aplicações em 3D, as unhas deixaram de ser apenas um detalhe de beleza para se tornar uma forma de expressão. Cada vez mais, as escolhas feitas nos salões refletem gostos, personalidade e até o humor de quem as usa.

Para a nail designer Malu Carvalho, as unhas funcionam como um acessório capaz de transmitir identidade. "Eu considero as unhas um acessório. Minhas clientes expressam quem são por meio de unhas superautênticas e cheias de personalidade, cada uma com sua singularidade", afirma.

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A nail designer Manuella da Silva compartilha da mesma visão. Para ela, as pessoas passaram a enxergar as unhas como uma extensão do estilo pessoal. "Ficou muito nítido que se expressar por meio do estilo não é somente um look ou um corte de cabelo. Vai muito além disso. As unhas expressam identidade e personalidade, e basta fazer uma única vez para se encantar", destaca.









Entre as tendências que mais chamam atenção está o retorno das unhas peroladas, caracterizadas pelo brilho delicado e acabamento semelhante ao das pérolas. O estilo ganhou força com a popularização da estética clean girl, que valoriza produções minimalistas e sofisticadas.

"Acredito que as unhas peroladas e mais básicas voltaram com tudo porque a tendência clean girl aesthetic influenciou muito o universo da beleza. Elas trazem um toque de sofisticação sem exageros e combinam com vários estilos", explica Malu.

Mas nem todas as adeptas do minimalismo estão optando por esmaltes. Outra tendência crescente é a valorização das unhas naturais, com pessoas que preferem apenas cortar, lixar, cuidar das cutículas e aplicar uma base transparente. A proposta acompanha a busca por praticidade e por uma aparência mais natural, sem abrir mão dos cuidados.

Ao mesmo tempo, as nail arts mais elaboradas continuam conquistando espaço. Entre os pedidos mais frequentes nos salões estão aplicações em relevo, pedras, pérolas, efeitos cromados e acabamentos metálicos.

"O que está em alta são os relevos 3D, acessórios maximalistas, cores vibrantes, unhas góticas, aplicações que criam profundidade e efeitos holográficos", conta Malu. Segundo ela, também cresceu a procura por unhas inspiradas em personagens, animes, estética coquette, universo punk, Hello Kitty, Bratz e outras referências da cultura pop.

Manuella confirma a trend. "As tendências se renovam mais rápido do que a gente pensa e dependem muito da vibe de cada cliente. Até o clima influencia. Agora que está esfriando um pouco, tenho feito muitas esmaltações tradicionais em tons terrosos e mais frios. De nail art, a procura está grande para decorações 3D e metálicas", relata.

Entre os estilos que ganharam destaque estão as chamadas "unhas de besouro", marcadas pelo acabamento metálico e holográfico que muda de tonalidade conforme a incidência da luz. O visual futurista se tornou um dos favoritos de quem busca produções mais ousadas.

Vitrine on-line

As redes sociais têm papel fundamental na popularização dessas tendências. Plataformas como TikTok e Pinterest se transformaram em vitrines de inspiração e aceleraram a circulação de novidades pelo mundo.

"O TikTok e as redes sociais ajudam a impulsionar tendências mais criativas, ousadas e autênticas. O Pinterest funciona como uma grande vitrine de inspirações", explica Malu. Segundo ela, uma nail art que viraliza pode chegar aos salões em questão de dias.

Para Manuella, o impacto das redes vai além da divulgação das tendências. "As informações correm mais rápido e, consequentemente, as tendências também. Uma pessoa lança uma ideia e no dia seguinte já existem milhares reproduzindo. Isso também faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para se expressar por meio das unhas", afirma.

Embora as unhas minimalistas continuem populares, as especialistas observam que o maximalismo segue em ascensão. "Apesar de a maioria das pessoas consumirem unhas mais minimalistas, as unhas maximalistas estão ganhando cada vez mais espaço porque muitas pessoas ainda buscam as unhas como forma de expressão e personalidade", justifica Malu.

A percepção é compartilhada por Manuella. "Eu trabalho com os dois tipos de clientes, mas a cada dia que passa as unhas maximalistas vêm tomando mais espaço", diz.

Além das unhas peroladas e das nail arts elaboradas, uma tendência que tem ganhado adeptas é a das unhas completamente naturais. Nesse estilo, a proposta é abrir mão das cores e decorações, mantendo apenas os cuidados básicos. A preferência acompanha o movimento de valorização da beleza natural e da praticidade, especialmente entre pessoas que buscam um visual discreto, elegante e de fácil manutenção para o dia a dia.

No clima da Copa do Mundo











A paixão pelo futebol também pode aparecer nas mãos. Em anos de Copa do Mundo, é comum que muitas pessoas apostem em nail arts inspiradas no torneio, usando as cores da Seleção Brasileira, desenhos de bolas de futebol, bandeiras e até versões mais discretas com detalhes em verde, amarelo, azul e branco.

Para quem prefere acompanhar tendências sem abrir mão da elegância, uma opção é combinar o estilo das unhas peroladas ou da estética clean girl com detalhes nas cores do Brasil. Já as adeptas das nail arts maximalistas podem investir em aplicações, efeitos cromados e desenhos temáticos para torcer em grande estilo.