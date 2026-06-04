Além da psicoterapia: conheça opções de tratamentos integrativos para a saúde mental 

Cuidar da mente e das emoções é fundamental para a melhora da saúde física e psicológica. Para exercer esses cuidados, a psicoterapia geralmente é o caminho escolhido. Contudo, também é possível alinhar a abordagem psicoterapêutica a tratamentos integrativos.

A medicina integrativa trata o paciente de forma holística, ou seja, analisando o todo: corpo, mente, emoções e espírito. Seu objetivo envolve não apenas o alívio dos sintomas, mas também a descoberta da raiz do problema. No Brasil, esses tratamentos são regulamentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Como o próprio nome diz, a medicina integrativa serve para ser integrada ao tratamento psicoterapêutico, não podendo substituí-lo. A psicoterapia trabalha questões estruturais, padrões de comportamento e emoções de forma mais aprofundada. O ideal é a combinação das duas abordagens, criando um cuidado mais completo e eficaz, explica a psicoterapeuta Daniele Caetano, fundadora da Caminhos da Terapia e da Mentoria Bem Me Quero.

Opções de tratamentos integrativos

Entre as principais opções de tratamentos integrativos, estão:

Meditação: treinamento mental no qual o indivíduo direciona a atenção e a consciência para o momento presente, visando aliviar o estresse e a ansiedade;

treinamento mental no qual o indivíduo direciona a atenção e a consciência para o momento presente, visando aliviar o estresse e a ansiedade; Acupuntura: terapia milenar chinesa que consiste na inserção de agulhas finas em partes específicas do corpo. O tratamento visa aliviar as dores físicas e emocionais, além de equilibrar a energia da alma;

terapia milenar chinesa que consiste na inserção de agulhas finas em partes específicas do corpo. O tratamento visa aliviar as dores físicas e emocionais, além de equilibrar a energia da alma; Reiki: tratamento em que há a imposição das mãos do terapeuta sobre o corpo do paciente. O objetivo é equilibrar os chakras, que são centros de energias do corpo;

tratamento em que há a imposição das mãos do terapeuta sobre o corpo do paciente. O objetivo é equilibrar os chakras, que são centros de energias do corpo; Aromaterapia: terapia que utiliza aromas e óleos extraídos de plantas, flores e raízes. O tratamento busca melhorar as estruturas cerebrais por meio da inalação e da absorção pela pele.

Todos os tratamentos integrativos utilizam técnicas e métodos naturais, buscando promover equilíbrio físico, emocional e mental de forma mais ampla. Além disso, segundo Daniele Caetano, é importante respeitar o ritmo individual durante as sessões, já que cada organismo responde de maneira diferente aos estímulos e processos terapêuticos. Dessa forma, o acompanhamento tende a ser mais personalizado, considerando as necessidades, limitações e particularidades de cada pessoa.

Qualquer indivíduo que passe por altos níveis de estresse pode se beneficiar da medicina integrativa (Imagem: YoloStock | Shutterstock)

Benefícios da medicina integrativa

Qualquer pessoa que esteja passando por altos níveis de estresse, ansiedade e/ou sobrecarga emocional pode se beneficiar da medicina integrativa. Além disso, os tratamentos são recomendados para aqueles que desejam desacelerar e se reconectar consigo. O importante é que a abordagem faça sentido para quem está recebendo, ressalta Daniele Caetano.

Além de aliviar sintomas físicos e emocionais, os tratamentos integrativos também ajudam a melhorar a qualidade do sono, aumenta a clareza mental, diminui a irritabilidade e fortalece o sistema imunológico. De acordo com Sérgio de Albuquerque, terapeuta integrativo e acupunturista da Clínica Revitalis, quando a pessoa consegue lidar melhor com o estresse e as emoções do dia a dia, também pode haver uma melhora nos relacionamentos, assim como um aumento na produtividade acadêmica e profissional.

Cuidados necessários ao investir no tratamento integrativo

Para garantir a segurança, é importante se atentar à escolha e à duração do tratamento integrativo. Para isso, segundo Sérgio de Albuquerque, o primeiro passo é pesquisar profissionais qualificados, ou seja, aqueles que realizam boas avaliações e entendem como aplicar as técnicas das terapias de acordo com as necessidades de cada pessoa.

Além disso, Daniele Caetano comenta que, durante o tratamento, o paciente precisa respeitar os próprios limites e buscar entender se aquela abordagem está realmente funcionando para ele. Por fim, associado ao tratamento integrativo, é essencial investir em hábitos saudáveis, como boa alimentação, noites de sono de qualidade e prática de exercícios físicos. O estilo de vida tem sido cada vez mais visto como parte fundamental da saúde mental, finaliza a psicoterapeuta.