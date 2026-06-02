9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta

As festas juninas são um momento de celebração e alegria, repletas de comidas típicas deliciosas que encantam a diferentes paladares. Para pessoas com limitações alimentares, como a intolerância ao glúten, é perfeitamente possível adaptar as receitas dos pratos tradicionais, permitindo que todos aproveitem as festividades sem preocupações.
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A seguir, confira 9 receitas juninas sem glúten!
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1. Bolo de milho-verde
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de milho-verde
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 1 xícara de chá de fubá
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o milho-verde com o leite de coco, o óleo de coco e os ovos até obter uma mistura homogênea. Em um recipiente grande, misture o açúcar, o fubá, a farinha de arroz e o sal. Adicione a mistura do liquidificador aos ingredientes secos e mexa para incorporar.
Por último, acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Sirva em seguida.
2. Pamonha assada
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de milho-verde
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar demerara
- 1 colher de chá de sal
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o milho-verde com o leite de coco, o óleo de coco, o açúcar e o sal até formar uma mistura homogênea. Despeje a mistura em assadeira untada com óleo de coco e nivele a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.
3. Arroz doce
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz branco
- 4 xícaras de chá de água
- 1 l de leite integral
- 395 g de leite condensado
- 1 canela em pau
- 3 cravos-da-índia
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque o arroz, a água, a canela em pau e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e cozinhe até que o arroz fique macio e a água seja quase totalmente absorvida. Acrescente o leite integral e misture delicadamente. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 15 minutos, mexendo de vez em quando para evitar que grude no fundo da panela.
Adicione o leite condensado e continue cozinhando, mexendo sempre, até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo e retire a canela em pau e os cravos-da-índia. Distribua em recipientes individuais e finalize com canela em pó. Sirva em seguida.
4. Pastel de queijo
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de chá de sal
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de água morna
- 500 g de queijo muçarela fatiado
- Orégano a gosto
- Óleo vegetal para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a farinha de arroz, o amido de milho e o sal. Adicione os ovos e a água morna e mexa até obter uma massa homogênea. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela e abra com um rolo. Corte no formato de discos e recheie com o queijo e o orégano. Dobre ao meio e pressione as bordas com um garfo para fechar. Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, frite os pastéis até dourar. Sirva em seguida.
5. Bolinho de mandioca com queijo
Ingredientes
- 500 g de mandioca descascada, cozida e amassada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 200 g de queijo muçarela cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para pincelar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a mandioca amassada, a manteiga, o queijo parmesão, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea e fácil de modelar. Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão e coloque um cubo de muçarela no centro. Feche cuidadosamente, modelando em formato de bolinha e certificando-se de que o recheio esteja completamente coberto. Disponha os bolinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
6. Curau de milho-verde
Ingredientes
- 4 espigas de milho-verde
- 500 ml de leite de coco
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 1 pitada de sal
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Retire os grãos das espigas com uma faca afiada. Em um liquidificador, bata os grãos de milho-verde com o leite de coco até obter uma consistência homogênea. Coe a mistura em uma peneira fina, pressionando para extrair todo o líquido, e disponha em uma panela. Adicione o açúcar e o sal e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio até engrossar e soltar do fundo da panela, mexendo sempre. Distribua o curau em recipientes individuais e polvilhe com canela em pó. Sirva em seguida.
7. Canjica doce
Ingredientes
- 500 g de milho para canjica
- 1 l de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar demerara
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 1 canela em pau
- 3 cravos-da-índia
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o milho, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e coloque o milho em uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Escorra a água e adicione o leite de coco, o açúcar, o coco, a canela em pau e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e retire os cravos-da-índia e a canela. Sirva em seguida.
8. Cuscuz de tapioca
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de tapioca granulada
- 1 l de leite de coco quente
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 1 pitada de sal
- Coco ralado para polvilhar
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente grande, misture a tapioca granulada, o açúcar e o sal. Despeje o leite de coco sobre a mistura e mexa. Deixe descansar por 30 minutos, mexendo ocasionalmente, até a tapioca absorver o leite de coco e inchar. Transfira a mistura para uma forma untada com óleo de coco e leve à geladeira por 1 hora. Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme. Polvilhe com coco ralado e sirva em seguida.
9. Broa de milho
Ingredientes
- 1 xícara de chá de fubá
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 1 colher de chá de sal
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite de aveia morno
- 1/4 de xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- Óleo vegetal para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente grande, misture o fubá, a farinha de arroz, o polvilho doce, o açúcar e o sal. Em outro recipiente, bata os ovos e acrescente o leite de aveia, o óleo e o vinagre de maçã. Junte a mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento biológico e misture delicadamente.
Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinha. Achate com as mãos e disponha em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Deixe descansar por 40 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.