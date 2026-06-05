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Saúde & Bem-estar

Muito além da paçoca: 5 benefícios do amendoim para a saúde

Alimento típico das festas juninas é fonte de nutrientes importantes para o organismo e pode fazer parte da rotina

O amendoim possui propriedades nutricionais importantes para o corpo (Imagem: Natallia Ploskaya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O amendoim possui propriedades nutricionais importantes para o corpo (Imagem: Natallia Ploskaya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Presente em receitas tradicionais como paçoca, pé de moleque e doces típicos, o amendoim ganha destaque durante as festas juninas. Apesar de muitas vezes ser associado apenas aos alimentos calóricos desse período, o ingrediente também possui propriedades nutricionais importantes.

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Segundo a professora Camila Junqueira, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o ingrediente pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumido com moderação. O amendoim é rico em gorduras boas, proteínas, vitaminas e minerais importantes para o funcionamento do organismo. O problema geralmente está no excesso de açúcar e ingredientes adicionados em algumas preparações típicas, explica.

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Além de ser bastante versátil, o amendoim oferece benefícios para a saúde e o bem-estar. A seguir, confira alguns deles!

1. Ajuda na sensação de saciedade

Por conter proteínas e gorduras boas, o amendoim contribui para maior sensação de saciedade, ajudando a controlar a fome ao longo do dia.

2. É fonte de energia

O alimento possui alto valor energético e pode ser uma boa opção para lanches intermediários e pré-treinos, quando consumido de forma equilibrada.

Mão pegando amendoim em um recipiente
Inserido de forma equilibrada na dieta, o amendoim pode auxiliar na saúde cardiovascular (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Possui gorduras boas

O amendoim contém gorduras monoinsaturadas, que podem auxiliar na saúde cardiovascular quando inseridas em uma alimentação balanceada.

4. Contribui para o funcionamento do organismo

Vitaminas do complexo B, vitamina E, magnésio e potássio estão entre os nutrientes presentes no alimento que são importantes para o bom funcionamento do organismo.

5. Pode auxiliar na saúde muscular

Por ser fonte de proteína vegetal, o amendoim também pode contribuir para a manutenção muscular quando aliado a hábitos saudáveis.

Cuidados com o consumo do amendoim

O principal cuidado com o amendoim deve estar relacionado à quantidade consumida e aos excessos comuns durante as festas juninas. Alimentos típicos podem, sim, fazer parte de uma alimentação equilibrada. O mais importante é evitar exageros e buscar equilíbrio nas escolhas, sem necessidade de restrições radicais, finaliza Camila Junqueira.

Por Priscila Dezidério

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    Por Redação EdiCase
    postado em 05/06/2026 14:04
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