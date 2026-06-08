Banho muito quente: 7 riscos do hábito para a saúde

O banho muito quente pode afetar a saúde da pele (Imagem: beeboys | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nos dias mais frios, o banho quente costuma ser quase irresistível. Apesar da sensação de conforto e relaxamento, o hábito em excesso pode trazer impactos para a saúde do corpo, principalmente da pele e dos cabelos.

Segundo Arielle Nunes, coordenadora de Biomedicina da Faculdade Anhanguera Sorocaba, a água em temperaturas muito elevadas remove a proteção natural da pele e pode desencadear ressecamento, irritações e outros desconfortos. Além disso, pessoas com problemas circulatórios ou sensibilidade cutânea devem redobrar a atenção.

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A seguir, confira alguns riscos do banho muito quente!

1. Resseca a pele

A água quente remove a camada natural de proteção da pele, responsável por manter a hidratação. Com isso, é comum surgir sensação de ressecamento, coceira e descamação após o banho. De acordo com a professora, banhos muito quentes e demorados podem agravar ainda mais esse quadro. A pele perde água com mais facilidade quando exposta a temperaturas elevadas, o que compromete a barreira de proteção natural do corpo, explica.

2. Pode piorar alergias e dermatites

Com o banho muito quente, quem já possui pele sensível, dermatite ou alergias pode sentir piora dos sintomas, com aumento da frequência de coceira, vermelhidão e irritação.

3. Afeta a saúde dos cabelos

Além da pele, o couro cabeludo também sofre com a água muito quente. O calor excessivo pode estimular a oleosidade, enfraquecer os fios e aumentar o ressecamento das pontas.

4. Pode causar queda de pressão

A água quente provoca dilatação dos vasos sanguíneos. Em algumas pessoas, isso pode causar tontura, mal-estar e sensação de fraqueza, especialmente ao levantar rapidamente após o banho.

A exposição frequente à água muito quente pode favorecer coceiras (Imagem: CHAjAMP | Shutterstock)

5. Favorece coceiras pelo corpo

Mesmo em pessoas sem problemas dermatológicos, banhos muito quentes podem causar sensibilidade e coceira após o contato com a toalha ou roupas.

6. Pode prejudicar a barreira natural da pele

A camada de proteção da pele ajuda a impedir a entrada de microrganismos e agentes irritantes. Quando essa barreira é constantemente agredida pela água quente, a pele fica mais vulnerável.

7. O excesso pode causar desconforto respiratório

O vapor muito quente pode provocar sensação de abafamento e desconforto em pessoas com rinite, sinusite ou outras condições respiratórias, principalmente em ambientes pouco ventilados.

A coordenadora orienta que o ideal é optar por temperaturas mornas e evitar banhos muito longos. O banho deve ser confortável, mas sem exageros. Pequenas mudanças na temperatura da água já ajudam a preservar a saúde da pele e do organismo, finaliza.

Por Priscila Dezidério