Festa junina e diabetes: 5 dicas para aproveitar as comidas típicas com equilíbrio

Com escolhas conscientes, pessoas com diabetes podem aproveitar as festas juninas sem abrir mão dos sabores tradicionais (Imagem: Milton Buzon | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As festas juninas chegam com mesas fartas de doces, bebidas e pratos típicos e, para os pacientes diabéticos, a moderação é essencial. Itens como quentão, vinho, pé de moleque, paçoca, arroz-doce, canjica, bolo de milho e maçã do amor são ricos em açúcar e podem provocar picos glicêmicos com riscos imediatos à saúde.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), mais de 13 milhões de brasileiros convivem com a doença, representando 6,9% da população nacional. Para essas pessoas, o cuidado com os hábitos em épocas comemorativas precisa ser redobrado.

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Muitos dos pratos tradicionais da temporada combinam altas quantidades de açúcar, carboidratos e sódio, ingredientes que podem favorecer alterações nos níveis de glicose no sangue e da pressão arterial, assim como as bebidas alcoólicas, os quais o consumo excessivo está associado ao maior risco de descontrole metabólico e cardiovascular, que podem causar complicações, explica Roberta Frota, endocrinologista do Hospital Nove de Julho, da Rede Américas.

Com escolhas conscientes, porém, é possível aproveitar as celebrações sem abrir mão dos sabores tradicionais. A seguir, confira 5 dicas para manter o equilíbrio e aproveitar as comidas típicas com tranquilidade durante as festas juninas!

1. Faça refeições balanceadas antes dos eventos

Priorize alimentos ricos em proteínas e fibras, como aveia, chia, proteínas animais e vegetais, para aumentar a saciedade. O ideal é evitar exageros em frituras, doces e bebidas alcoólicas, além de priorizar o controle de porções e preparações mais leves, sem farinha branca e sem açúcar refinado, usando farinha de aveia, de coco ou de amêndoas, e com a quantidade de milho reduzida, adicionando fibras como chia ou aveia, recomenda Isis Helena, nutricionista do Hospital Samaritano Higienópolis, também da Rede Américas.

2. Monitore a glicemia regularmente

Seguindo as orientações médicas, monitore a glicemia regularmente para evitar descompensações que podem trazer efeitos importantes para a saúde, tanto de forma imediata quanto ao longo do tempo. Casos mais graves podem resultar, inclusive, em complicações que exigem atendimento médico imediato. Esses desequilíbrios frequentes também aumentam o risco de problemas futuros nos olhos, rins e nervos, reforçando a importância de manter o controle da doença.

A hidratação é fundamental para manter a glicemia sob controle (Imagem: fotografia juan reig | Shutterstock)

3. Beba água

É recomendado o consumo aproximado de dois litros de água por dia. A hidratação é fundamental para manter a glicemia sob controle. É importante não chegar aos eventos com muita fome e manter uma boa hidratação ao longo do dia, o que ajuda a evitar excessos e contribui para o equilíbrio da glicemia e da pressão arterial, recomenda a nutricionista.

4. Não abandone a prática de atividade física

Manter uma rotina regular de exercícios físicos é fundamental para a saúde, especialmente para quem precisa controlar os níveis de glicose e pressão arterial. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, exercícios de baixa e média intensidade, como caminhada, corrida, pelada, natação e musculação, ajudam o organismo a utilizar melhor a glicose, favorecendo o controle do açúcar no sangue.

5. Respeite os horários das medicações

Seguindo as orientações médicas, tome os medicamentos nos horários prescritos e evite interromper o tratamento por conta própria. O uso correto das medicações é essencial para manter os níveis de glicose sob controle, reduzindo o risco de descompensações e complicações. Caso tenha dúvidas ou apresente efeitos colaterais, procure orientação profissional antes de fazer qualquer alteração no tratamento.

Por Bárbara Penha