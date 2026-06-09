Brownie de 3 chocolates: a receita perfeita para o Dia dos Namorados

Aprenda a fazer um brownie de três chocolates para celebrar o Dia dos Namorados. A sobremesa é cremosa, fácil de preparar e perfeita para dividir a dois. A receita rende oito porções e fica pronta em 60 minutos.
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Ingredientes
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3 ovos
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1 ½ xícara (chá) de açúcar
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½ xícara (chá) de Sofiteli
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2 ¼ xícaras (chá) de chocolate meio amargo em gotas ou picado
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1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
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½ colher (chá) de sal
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½ xícara (chá) de chocolate ao leite em gotas ou picado
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½ xícara (chá) de chocolate branco em gotas ou picado
Modo de preparo
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Em um recipiente médio, adicione os ovos e o açúcar. Misture com um batedor de arame por 1 minuto e reserve.
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Em outro recipiente de vidro ou plástico, coloque a Sofiteli e o chocolate meio amargo para derreter no micro-ondas.
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Despeje a mistura de chocolate na tigela com os ovos e mexa bem para agregar os ingredientes.
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Adicione a farinha de trigo e o sal. Em seguida, incorpore o chocolate ao leite e o chocolate branco.
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Coloque a massa em uma forma retangular untada e leve para assar em forno pré-aquecido a 170°C por 20 minutos.
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O brownie sairá do forno um pouco mole, o que é característico da receita. Deixe esfriar e sirva em seguida.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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