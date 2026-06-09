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CULINÁRIA

Brownie de 3 chocolates: a receita perfeita para o Dia dos Namorados

Aprenda o passo a passo de uma sobremesa cremosa e muito fácil de fazer para surpreender quem você ama nesta data especial; fica pronta em 60 minutos

Prepare o brownie de três chocolates para o Dia dos Namorados, uma sobremesa com ovos e diferentes tipos de chocolate. - (crédito: Divulgação)
Prepare o brownie de três chocolates para o Dia dos Namorados, uma sobremesa com ovos e diferentes tipos de chocolate. - (crédito: Divulgação)

Aprenda a fazer um brownie de três chocolates para celebrar o Dia dos Namorados. A sobremesa é cremosa, fácil de preparar e perfeita para dividir a dois. A receita rende oito porções e fica pronta em 60 minutos.

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Ingredientes

  • 3 ovos

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  • 1 ½ xícara (chá) de açúcar

  • ½ xícara (chá) de Sofiteli

  • 2 ¼ xícaras (chá) de chocolate meio amargo em gotas ou picado

  • 1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

  • ½ colher (chá) de sal

  • ½ xícara (chá) de chocolate ao leite em gotas ou picado

  • ½ xícara (chá) de chocolate branco em gotas ou picado

Modo de preparo

  1. Em um recipiente médio, adicione os ovos e o açúcar. Misture com um batedor de arame por 1 minuto e reserve.

  2. Em outro recipiente de vidro ou plástico, coloque a Sofiteli e o chocolate meio amargo para derreter no micro-ondas.

  3. Despeje a mistura de chocolate na tigela com os ovos e mexa bem para agregar os ingredientes.

  4. Adicione a farinha de trigo e o sal. Em seguida, incorpore o chocolate ao leite e o chocolate branco.

  5. Coloque a massa em uma forma retangular untada e leve para assar em forno pré-aquecido a 170°C por 20 minutos.

  6. O brownie sairá do forno um pouco mole, o que é característico da receita. Deixe esfriar e sirva em seguida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/06/2026 17:19 / atualizado em 09/06/2026 17:19
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