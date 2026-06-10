Dieta low carb ajuda a emagrecer mais rápido? Veja os benefícios e os cuidados

A dieta low carb pode influenciar o emagrecimento e o equilíbrio do corpo quando feita de forma adequada e consciente (Imagem: Daniel Hoz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A redução do consumo de carboidratos tem sido adotada como uma das estratégias mais procuradas por pessoas que desejam emagrecer. A chamada dieta low carb é frequentemente associada à perda de peso mais rápida e pode contribuir para o controle da fome, além de influenciar o metabolismo. No entanto, apesar da popularidade, especialistas destacam que os resultados variam de acordo com o organismo e o contexto de cada pessoa.

Segundo o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), essa dieta costuma gerar uma perda de peso mais rápida nas primeiras semanas porque, ao reduzir os carboidratos, o organismo passa a usar suas reservas de energia armazenadas. Como essas reservas retêm bastante água, o corpo elimina parte desse líquido, o que provoca uma queda rápida no peso observado na balança.

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“A low carb pode ser uma ferramenta eficiente para algumas pessoas, especialmente aquelas com obesidade, resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Porém, ela não deve ser vista como uma solução única ou superior a todas as outras estratégias alimentares“, afirma.

Outro fator que contribui para os resultados iniciais é o aumento da ingestão de proteínas, que costuma promover maior sensação de saciedade. Com o apetite mais controlado ao longo do dia, muitas pessoas acabam reduzindo naturalmente o consumo de calorias.

Quais são os benefícios da dieta low carb?

Entre os efeitos mais comuns observados nesse tipo de abordagem, estão alguns benefícios importantes para o equilíbrio do organismo, como:

Maior saciedade entre as refeições;

Redução da fome e do consumo calórico diário;

Controle dos níveis de açúcar no sangue;

Redução dos triglicerídeos;

Melhora da resistência à insulina;

Auxílio na redução da gordura abdominal profunda.

Quando adotada de maneira muito restritiva, a dieta low carb pode comprometer a ingestão de nutrientes essenciais (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Alguns cuidados ao seguir a dieta low carb

Apesar das vantagens, a dieta não está livre de limitações. Quando feita de forma muito radical, pode reduzir o consumo de fibras, vitaminas e minerais encontrados em alimentos como frutas, legumes, verduras e cereais integrais.

“Uma restrição excessiva pode comprometer a qualidade nutricional da alimentação. Por isso, a estratégia deve ser planejada e acompanhada por um profissional capacitado”, alerta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

Algumas pessoas também podem apresentar efeitos temporários durante a fase de adaptação, como cansaço, dor de cabeça, irritabilidade e alterações intestinais. Para quem busca emagrecer e manter os resultados no longo prazo, o médico nutrólogo reforça que o mais importante continua sendo a qualidade da alimentação como um todo.

A prática regular de atividade física, o controle das porções, o sono adequado e a adesão ao plano alimentar costumam ter impacto maior do que simplesmente reduzir carboidratos. Vale salientar que não existe dieta perfeita para todos. O melhor modelo alimentar é aquele que respeita as necessidades clínicas, metabólicas e comportamentais de cada indivíduo. Emagrecer com saúde exige personalização, e não radicalismo”, conclui.

Por Andréa Simões