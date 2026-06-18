Edamame: 5 benefícios do grão para a saúde e como consumi-lo

Pequenas vagens verdes que costumam acompanhar pratos asiáticos estão ganhando destaque muito além dos restaurantes japoneses. Conhecido como edamame, soja colhida ainda verde, antes do amadurecimento completo dos grãos, o alimento chama a atenção por reunir nutrientes essenciais ao organismo.

“Além de ser uma excelente fonte de proteína vegetal de alta qualidade, fornece fibras, ferro, magnésio, potássio e compostos bioativos que podem contribuir para a saúde metabólica e cardiovascular”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e Fellow da The Obesity Society (FTOS-USA).

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A seguir, conheça os principais benefícios do edamame para a saúde, como incluí-lo na alimentação e quais cuidados devem ser observados no consumo!

1. Auxilia na manutenção da massa muscular

O edamame contém proteínas consideradas completas, com todos os aminoácidos essenciais para o organismo. Por isso, é uma opção interessante para vegetarianos, veganos e pessoas que desejam diversificar as fontes de proteína da alimentação.

2. Aumenta a saciedade

A combinação de proteínas e fibras do edamame ajuda a retardar o esvaziamento gástrico e prolonga a sensação de saciedade, o que pode contribuir para o controle do apetite ao longo do dia.

3. Favorece o funcionamento intestinal

Rico em fibras, o edamame auxilia o trânsito intestinal e contribui para o equilíbrio da microbiota, conjunto de microrganismos que vivem no intestino e desempenham papel importante na saúde geral.

O edamame contém substâncias que podem auxiliar na redução dos sintomas da menopausa (Imagem: aijiro | Shutterstock)

4. Pode ajudar mulheres na menopausa

O alimento contém isoflavonas, compostos vegetais que apresentam estrutura semelhante ao estrogênio. O estudo “Efeitos da isoflavona sobre os sintomas climatéricos e o perfil lipídico na mulher em menopausa”, publicado na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, sugere que essas substâncias podem auxiliar na redução de sintomas da menopausa, como ondas de calor e desconfortos relacionados às alterações hormonais.

5. Contribui para o controle da glicemia

Por apresentar baixo índice glicêmico e boa quantidade de fibras, o edamame pode fazer parte da alimentação de pessoas com diabetes ou resistência à insulina, desde que inserido em um plano alimentar equilibrado.

Como consumir o edamame?

A forma mais comum é comer o grão cozido dentro da vagem, servido com uma pequena quantidade de sal. Após o cozimento, os grãos também podem ser retirados da casca e utilizados em diversas preparações, como saladas, sopas, refogados, arroz, massas e risotos. Além de nutritivo, o alimento é versátil e pode ser consumido como entrada, acompanhamento ou lanche entre as refeições.

Contraindicações do edamame

Para a maioria das pessoas, o edamame é considerado um alimento seguro e saudável. No entanto, há exceções. “Pessoas com alergia à soja devem evitar o consumo. Além disso, indivíduos com doenças específicas da tireoide devem buscar orientação médica antes de consumir grandes quantidades de alimentos à base de soja”, alerta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

O médico também lembra que o excesso pode causar desconfortos gastrointestinais, como gases e distensão abdominal, especialmente em pessoas que não estão habituadas a consumir alimentos ricos em fibras.

Por Andréa Simões