No inverno, a ausência de sede pode mascarar a necessidade do corpo de se manter hidratado diariamente (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a sensação de sede diminui e muita gente acaba reduzindo o consumo de água sem perceber. O problema é que o organismo continua precisando de hidratação para funcionar adequadamente, mesmo durante o inverno.

A desidratação nos dias frios pode favorecer cansaço, dores de cabeça, ressecamento da pele e até aumentar o risco de complicações de saúde, conforme explica o médico e coordenador do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, José Ricardo Scalise.

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“A diminuição da sede durante o inverno é uma resposta natural do organismo, mas isso não significa que a necessidade de água seja menor. O corpo continua perdendo líquidos pela respiração, pela urina e pela transpiração, ainda que de forma menos perceptível. A desidratação pode gerar efeitos graves na saúde”, alerta.

A seguir, confira 5 motivos para beber mais água no inverno!

1. Necessidade de hidratação

Quando as temperaturas caem, o organismo transpira menos e o mecanismo que estimula a sede fica menos ativo. Como resultado, muitas pessoas passam horas sem beber água, favorecendo quadros de desidratação silenciosa. Boca seca, cansaço, tontura e urina mais escura são alguns dos sinais de alerta.

2. Proteção das vias respiratórias

O inverno é marcado pelo aumento dos casos de gripes, resfriados e outras doenças respiratórias. A hidratação adequada contribui para manter as mucosas das vias aéreas úmidas, favorecendo sua função de proteção contra agentes infecciosos.

3. Pele saudável

Beber água é fundamental para manter a saúde e a elasticidade natural da pele. Quando o corpo está bem hidratado, as células da pele conseguem desempenhar melhor suas funções, contribuindo para a elasticidade, a renovação celular e a manutenção da barreira cutânea.

Beber água é essencial para o funcionamento dos rins e ajuda a prevenir a formação de cálculos renais (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

4. Funcionamento dos rins

A redução do consumo de líquidos pode dificultar a eliminação de substâncias pelo organismo e favorecer a formação de cálculos renais. A água é fundamental para o adequado funcionamento dos rins e para a manutenção do equilíbrio do corpo.

5. Aumento da disposição

Mesmo níveis leves de desidratação podem impactar a concentração, o desempenho físico e a sensação de bem-estar. Manter uma boa ingestão de água ajuda o organismo a regular a temperatura corporal, transportar nutrientes e sustentar funções essenciais do cérebro e dos músculos.

Quanto de água beber?

Não existe uma quantidade única para todas as pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, a necessidade diária varia conforme idade, peso, nível de atividade física, clima e condições de saúde. Para muitos adultos, cerca de dois litros por dia podem ser suficientes, mas algumas pessoas necessitam de volumes maiores.

Se a água gelada não parece tão atrativa no inverno, vale apostar em água em temperatura ambiente, chás sem açúcar, frutas, legumes, sopas e caldos, que também contribuem para a hidratação diária. “Esperar sentir sede não é uma boa estratégia durante o inverno. O ideal é criar o hábito de beber água ao longo do dia, em pequenas quantidades e em intervalos regulares”, reforça José Ricardo Scalise.

Por Camila Crepaldi