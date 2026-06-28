Do luxo às sereias: por que o azul Tiffany voltou a ser desejo

A cor é muito associada ao mar e ao céu - (crédito: Reprodução/Instagram/@raymonda.j)

Durante décadas, bastava ver um tom específico de azul-esverdeado para pensar em joias, sofisticação e exclusividade. O azul Tiffany, eternizado pela famosa joalheria americana, construiu uma identidade visual tão forte que se tornou sinônimo de luxo. Agora, porém, a cor retorna aos holofotes da moda e da beleza com uma narrativa menos ligada às vitrines da Quinta Avenida e mais próxima das águas cristalinas, do universo das sereias e da estética inspirada no oceano.

A mudança não aconteceu por acaso. Segundo a consultora de imagem Rafaela Marques, o contexto cultural e visual em que a cor aparece hoje é completamente diferente daquele que consolidou sua fama décadas atrás. "O azul Tiffany continua carregando um DNA de luxo, mas passou a dialogar também com a ideia de mar cristalino, bem-estar e escapismo sofisticado, valores muito valorizados na estética contemporânea", explica.

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A transformação acompanha uma mudança na própria ideia de luxo. Se nos anos 2000 o desejo estava associado à posse de objetos exclusivos, atualmente ele se conecta cada vez mais a experiências, viagens, tempo livre e contato com a natureza.

Essa nova leitura pode ser observada nas passarelas internacionais, especialmente nas coleções Cruise das grandes maisons. Criadas originalmente para vestir a elite europeia que fugia do inverno em busca de destinos ensolarados, essas coleções sempre tiveram uma relação direta com o mar, os balneários e o estilo de vida à beira da água.

Rafaela destaca que o atual protagonismo do azul Tiffany resgata justamente essa herança. "Quando Chanel e outras marcas colocam tons aquáticos no centro de suas narrativas, elas estão sinalizando aquilo que veremos chegar às vitrines nos próximos meses. Não se trata apenas de uma tendência de cor, mas do retorno de uma narrativa histórica da moda que conecta luxo, viagem, verão e mar", afirma.

O fascínio das águas cristalinas

O sucesso da tonalidade também acompanha a ascensão de tendências como mermaidcore, aquamarine e estéticas inspiradas no oceano. Cercado por referências como conchas, pérolas, tecidos fluidos e brilhos aquáticos, o azul Tiffany desperta sensações de leveza, liberdade e frescor. "Ele funciona como uma ponte entre o universo do luxo e o universo da natureza", explica Rafaela.

A consultora de imagem e estilo Marcele Monte Mor observa que essa nova interpretação amplia significativamente as possibilidades de uso da cor. "Se antes ela era quase exclusivamente associada ao luxo e à sofisticação clássica, hoje aparece de forma mais leve e conectada à natureza, ao mar e ao imaginário do feminino etéreo", afirma.

Na prática, isso significa que a tonalidade deixou de pertencer apenas a ambientes formais e passou a integrar produções criativas, casuais e românticas.

A psicologia por trás da cor

Além da influência das passarelas, o apelo do azul Tiffany pode ser explicado pela forma como as cores afetam as emoções. De acordo com Marcele, estudos da psicologia das cores mostram que o azul costuma transmitir sensações de confiança, harmonia e simpatia. Já a versão Tiffany acrescenta luminosidade e leveza à equação. "Combinado à estética aquática de hoje, o azul Tiffany transmite uma mensagem de frescor, natureza, felicidade e leveza, tanto para quem usa quanto para quem observa", explica.

Em um período marcado por rotinas aceleradas e excesso de estímulos, não é difícil entender por que tons associados ao céu e ao mar ganham força. Eles funcionam como uma espécie de pausa visual, remetendo a férias, tranquilidade e bem-estar.

Como usar a tendência

A versatilidade da cor também ajuda a explicar seu sucesso. Segundo Marcele, ela aparece de forma contemporânea em conjuntos de alfaiataria leve, vestidos fluidos, camisas oversized e macacões de modelagem reta.

Nos acessórios, a inspiração marítima surge em bolsas, lenços, armações de óculos coloridas e peças translúcidas que remetem ao brilho da água. Na beleza, o azul Tiffany pode aparecer em delineados gráficos, sombras, esmaltes e acessórios de cabelo.

Para quem deseja explorar o universo aquático completo, a consultora recomenda combinações com lilás, verde-água, rosa bebê e amarelo manteiga, cores que compartilham a mesma leveza visual e ajudam a construir a estética inspirada nas sereias.

Embora o atual sucesso esteja ligado ao verão e às coleções Cruise, as especialistas acreditam que a cor tem potencial para permanecer em evidência por muito mais tempo. "Ela está sendo apresentada como algo que veio para ficar e não apenas para o verão", avalia Rafaela.

Marcele concorda. Para ela, a popularidade do azul Tiffany reflete um desejo coletivo por leveza, autenticidade e conexão com a natureza. "A escolha das cores deixou de ser apenas uma questão estética e passou a ser também uma declaração de valores e de estilo de vida", conclui.

Mais do que uma cor bonita, o azul Tiffany tornou-se um símbolo de um luxo que valoriza experiências, bem-estar e a sensação de estar, ainda que por alguns instantes, diante de um mar cristalino.



