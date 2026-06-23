Durma bem: 7 chás relaxantes para melhorar a qualidade do sono

Os chás naturais são aliados valiosos para quem busca mais saúde e bem-estar. Além de favorecerem a circulação sanguínea, eles também contribuem para um sono mais tranquilo e, como consequência, para o emagrecimento. A pesquisa Effect of Sleep Extension on Objectively Assessed Energy Intake Among Adults With Overweight in Real-life Settings, publicada na revista científica JAMA Internal Medicine, reforça a importância do sono na redução de peso, inclusive.

O estudo revela que adultos com sobrepeso que aumentaram o tempo de sono de 6,5 para 8,5 horas por noite reduziram, em média, 270 calorias por dia o que pode representar uma perda de até 12 kg ao longo de três anos, sem qualquer mudança na alimentação ou na prática de atividade física.

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O sono é um dos pilares fundamentais para a saúde e o processo de emagrecimento. Ele precisa estar regulado para promover descanso, otimizar o metabolismo, equilibrar a composição corporal e fortalecer o organismo. O consumo de chás, por exemplo, é uma excelente forma de contribuir para esse cenário, pois suas propriedades calmantes e relaxantes ajudam a reduzir a ansiedade, aliviar o estresse e preparar o corpo para dormir melhor, explica a nutricionista Bruna Maluf, especialista da plataforma de emagrecimento Wefit.

A seguir, confira sete opções de chás para quem deseja melhorar o sono!

1. Chá de lavanda

A lavanda possui compostos como o linalol, que se ligam a receptores no cérebro, promovendo relaxamento.

2. Chá de mulungu

Conhecido por suas propriedades sedativas e ansiolíticas, o mulungu auxilia diretamente na redução do estresse e da ansiedade.

3. Chá de erva-cidreira

A erva-cidreira contém compostos como citral e geraniol, que atuam no sistema nervoso central e favorecem a qualidade do sono.

O chá de camomila contém apigenina, que promove efeito tranquilizante (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

4. Chá de camomila

A camomila contém apigenina, um flavonoide que se liga a receptores no cérebro, promovendo efeito tranquilizante. Além disso, possui propriedades anti-inflamatórias e antiespasmódicas.

5. Chá de maracujá

O maracujá possui compostos que atuam como sedativos naturais, induzindo ao sono profundo.

6. Chá de valeriana

A valeriana contém compostos que atuam sobre neurotransmissores relacionados ao descanso, ajudando a reduzir a ansiedade, a inquietação e a dificuldade para adormecer.

7. Chá de capim-santo

Também conhecido como capim-limão, o capim-santo possui propriedades calmantes que ajudam a aliviar a tensão, o nervosismo e o estresse acumulado ao longo do dia. Rico em compostos como o citral, ele auxilia no relaxamento do sistema nervoso.

Inserindo os chás na rotina

Os chás podem ser grandes aliados da rotina do sono. “Caso você não se adapte ao sabor de algum chá em específico, combinar algumas ervas pode melhorar o gosto e potencializar os efeitos. Uma das misturas mais famosas é a camomila com lavanda. Para quem tem dificuldades de encontrar ervas frescas, existem diversas marcas no mercado que vendem blends de chá prontos para uso, vale a pena investir”, conta a nutricionista Bruna Maluf.

Ainda assim, é importante ressaltar que a ingestão de chás deve ser evitada por gestantes e lactantes. Para as demais pessoas, o uso é permitido, mas sempre com moderação.

Por Evelyn Guimarães