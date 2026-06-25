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Saúde & Bem-estar

6 hábitos que ajudam a prevenir crises de rinite e sinusite no inverno

Medidas simples ajudam a reduzir sintomas, diminuem a necessidade de medicamentos e podem prevenir crises recorrentes

Poeira, ácaros e a redução da umidade do ar são alguns dos fatores que contribuem para crises alérgicas e problemas respiratórios (Imagem: TetianaKtv | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Poeira, ácaros e a redução da umidade do ar são alguns dos fatores que contribuem para crises alérgicas e problemas respiratórios (Imagem: TetianaKtv | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada das temperaturas mais baixas, aumentam também as queixas de nariz entupido, espirros, coriza e desconforto respiratório. Embora muita gente atribua o problema apenas ao frio, os verdadeiros responsáveis pelo agravamento da rinite e da sinusite estão, muitas vezes, associados aos hábitos típicos do inverno.

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A otorrinolaringologista Elisa Campbell Ferreira explica que o frio não é o principal vilão. O problema, segundo a especialista, está no aumento do tempo passado em ambientes fechados, na maior exposição a vírus, poeira e ácaros e na redução da umidade do ar. Além disso, a médica aponta que o ressecamento da mucosa nasal compromete suas funções de defesa.

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“As pessoas tendem a manter portas e janelas fechadas durante mais tempo, o que favorece a circulação de vírus e o acúmulo de alérgenos. Além disso, o ar mais seco deixa o nariz mais vulnerável a irritações e infecções”, explica Elisa Campbell Ferreira, que atende no Otolife, espaço dedicado à otorrinolaringologia do Barralife Medical Center, no Rio de Janeiro.

Os sintomas podem ser confundidos com um simples resfriado ou com os efeitos do tempo seco. No entanto, a especialista alerta que nariz entupido diariamente não deve ser considerado normal. “Quando a obstrução nasal dura mais de duas a quatro semanas, volta com frequência ou não melhora com os tratamentos habituais, é importante procurar avaliação médica para investigar a causa”, orienta.

A seguir, confira 5 hábitos para proteger o nariz e evitar crises de rinite e sinusite no inverno!

1. Faça lavagem nasal diariamente

A irrigação com soro fisiológico ajuda a remover secreções, poeira, ácaros e outros agentes irritantes, além de manter a mucosa hidratada. “É uma das medidas mais eficazes para aliviar sintomas de rinite e sinusite, desde que seja feita corretamente e sem excesso de pressão”, explica Elisa Campbell Ferreira.

2. Mantenha uma boa hidratação

Beber água regularmente ajuda a evitar o ressecamento das vias respiratórias e facilita a eliminação das secreções. A hidratação adequada também contribui para o funcionamento das defesas naturais do organismo.

3. Areje os ambientes

Mesmo nos dias mais frios, abrir portas e janelas por alguns períodos do dia ajuda a renovar o ar e reduzir a concentração de vírus, poeira e alérgenos dentro de casa.

Fotografia de uma mulher sorridente com blusa branca, agachada em uma lavanderia iluminada enquanto coloca ou retira um edredom branco volumoso de dentro de uma máquina de lavar aberta.
Para evitar crises de rinite e sinusite, é importante higienizar cobertores e roupas de cama antes do uso, já que podem acumular poeira e ácaros (Imagem: Chainarong06 | Shutterstock)

4. Lave cobertores e roupas de cama antes de usar

Cobertores guardados por longos períodos costumam acumular poeira e ácaros, considerados alguns dos principais desencadeadores da rinite alérgica. Colchões, travesseiros, cortinas e tapetes também merecem atenção especial.

5. Evite descongestionantes nasais sem orientação médica

Apesar do alívio imediato, o uso frequente desses medicamentos pode provocar efeito rebote e agravar a obstrução nasal, levando ao desenvolvimento da chamada rinite medicamentosa.

6. Atenção ao ar-condicionado e aos aquecedores

Outro cuidado importante envolve o uso de ar-condicionado e aquecedores. Embora tragam conforto térmico, esses equipamentos podem ressecar ainda mais as vias respiratórias quando utilizados por longos períodos. A recomendação é manter os filtros limpos, evitar o uso contínuo e, sempre que possível, adotar medidas que ajudem a preservar a umidade do ambiente.

Crianças merecem atenção especial

As crianças também costumam sofrer mais durante o inverno. Segundo Elisa Campbell Ferreira, aquelas que frequentam escolas e creches podem apresentar entre 12 e 18 infecções virais por ano, especialmente nos primeiros anos de convivência coletiva. Os pais devem procurar avaliação médica quando a secreção nasal ou a obstrução persistirem por mais de 10 a 14 dias, houver febre prolongada, dificuldade para respirar, roncos importantes ou infecções de ouvido recorrentes.

Prevenção é um cuidado essencial

Para a otorrinolaringologista, as medidas simples, como a lavagem nasal regular e o controle adequado da rinite, ajudam a reduzir sintomas, diminuem a necessidade de medicamentos e podem prevenir crises recorrentes de sinusite. “Muitas pessoas só buscam ajuda quando os sintomas já estão intensos. Mas a prevenção faz toda a diferença. Pequenos cuidados diários ajudam a proteger as vias respiratórias e garantem mais qualidade de vida durante todo o inverno”, conclui.

Por Juliana Magalhães

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    Por Redação EdiCase
    postado em 25/06/2026 12:04
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