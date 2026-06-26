Dia Nacional do Diabetes: entenda a importância de manter a doença sob controle

O diabetes pode ser silencioso e evoluir sem sintomas nas fases iniciais, afetando o organismo de forma progressiva (Imagem: everydayplus | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Celebrado em 26 de junho, o Dia Nacional do Diabetes chama a atenção para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento da doença. Embora possa apresentar alguns sinais, o diabetes costuma passar despercebido, principalmente nas fases iniciais.

Sintomas como cansaço constante, sede intensa, aumento da fome e necessidade frequente de urinar muitas vezes são associados ao estresse, ao ritmo acelerado do dia a dia ou até ao calor. No entanto, esses indícios podem estar relacionados a alterações nos níveis de glicose no sangue.

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Segundo a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16,6 milhões de brasileiros adultos vivem com a doença, o equivalente a aproximadamente 10,6% da população adulta do país, colocando o Brasil entre as nações com maior número de casos no mundo. A tendência é de crescimento: a estimativa é que esse total chegue a 21,5 milhões até 2030, impulsionado principalmente pelo diabetes tipo 2, responsável por cerca de 90% dos diagnósticos e diretamente associado a fatores como obesidade e sedentarismo.

Sinais de que o diabetes pode estar avançado

Mesmo sem sintomas aparentes, a doença pode causar danos progressivos ao organismo, afetando vasos sanguíneos, rins, olhos, nervos e coração. Quando os sinais se tornam mais evidentes, como visão embaçada, infecções recorrentes, feridas de difícil cicatrização ou formigamento nas extremidades, o quadro pode já estar mais avançado.

O diabetes tipo 2 não costuma causar sintomas no começo. A glicose vai subindo aos poucos, ao longo de anos, sem sinais claros, e muitas pessoas seguem a rotina normalmente, sem perceber que há algo errado, explica a endocrinologista do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP), Maria Beatriz Dias.

Impacto do estilo de vida na saúde

O aumento dos casos de diabetes está diretamente relacionado ao estilo de vida atual, marcado por sedentarismo, má qualidade do sono, altos níveis de estresse e consumo frequente de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas. Esse contexto favorece o ganho de peso e a resistência à insulina, condição em que o organismo precisa produzir quantidades cada vez maiores do hormônio para manter a glicose sob controle.

Apesar dos avanços no tratamento, incluindo medicamentos que também auxiliam na perda de peso e, em alguns casos, podem levar à remissão do diabetes tipo 2, o controle da doença ainda depende, principalmente, da rotina do paciente. E não se trata de perfeição, mas de consistência, completa a endocrinologista.

Pequenas mudanças na rotina podem contribuir para o controle da glicemia e para uma melhor qualidade de vida (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Hábitos que ajudam a controlar o diabetes

Na prática clínica, alguns hábitos fazem diferença real no controle da doença. São eles:

Praticar atividade física regularmente, priorizando exercícios que sejam possíveis de manter;

Combinar atividades aeróbicas e treino de força;

Manter o peso adequado;

Reduzir o consumo de açúcar;

Diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados ;

; Cuidar da qualidade do sono;

Evitar o sedentarismo e o tabagismo;

Controlar outras condições de saúde, como hipertensão e colesterol alto.

Não existe solução mágica. O que funciona é aquilo que o paciente consegue sustentar ao longo do tempo. Pequenas mudanças, quando mantidas, têm muito mais impacto do que medidas radicais que não duram, reforça Maria Beatriz Dias.

Cuidado contínuo é essencial

Quando não controlado, o diabetes pode levar a complicações graves, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência renal, perda de visão e amputações. Por isso, o acompanhamento médico regular e os exames de rotina são fundamentais, mesmo na ausência de sintomas.

Após o diagnóstico, a rotina passa por ajustes, que incluem alimentação equilibrada, prática de atividade física, controle do peso e monitoramento constante da saúde. Com orientação adequada, é possível manter qualidade de vida e evitar que a doença avance.

O diabetes não é uma sentença, nem deve ser encarado com culpa. É uma condição crônica que tem tratamento e controle. Quanto mais cedo a pessoa entende a doença e aprende a se cuidar, melhores são as chances de uma vida saudável, finaliza a especialista.

Por Aline Telles