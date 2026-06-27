Por que sua maquiagem racha no inverno e como evitar problema

O que muitos ignoram é que o sucesso da maquiagem no inverno é decidido muito antes da base tocar o rosto - (crédito: Freepik)

O termômetro cai, o ar fica mais seco e a pele começa a sentir os primeiros reflexos da mudança de estação. O que muitos ignoram é que o sucesso da maquiagem no inverno é decidido muito antes da base tocar o rosto. O clima frio e a baixa umidade do ar drenam a umidade natural da pele, transformando a rotina de beleza em um desafio técnico.

"A maquiagem não salva pele ruim", decreta a maquiadora Vanessa Braga, que atua há oito anos no mercado. Ela explica que o principal cuidado na estação é a hidratação, independentemente de a pele ser seca ou oleosa, incluindo a atenção redobrada aos lábios com o uso de protetor ou hidratante labial.

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Bárbara Luz, maquiadora com quatro anos de experiência, reforça o coro: "A hidratação pré-maquiagem se torna indispensável nessa época do ano porque o clima seco e frio reflete diretamente na textura da pele. Isso influencia o resultado final, prejudicando o aspecto da produção".

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Os grandes vilões: os erros mais comuns no frio

O erro mais frequente nos dias frios é a negligência na preparação, o que leva ao temido efeito "craquelado". Vanessa esclarece que o craquelamento é, na verdade, a pura falta de hidratação: a pele fica tão seca que a maquiagem racha.

Outro erro clássico envolve o uso de produtos finalizadores. "Utilizar pó em excesso é um erro comum", alerta Bárbara. "A principal função do pó é controlar a oleosidade. Mas em uma época seca e de frio, o excesso dele se torna um vilão, influenciando negativamente na textura da pele maquiada."

Para blindar o visual contra o ressecamento, a regra de ouro é trocar a textura dos cosméticos. Bárbara sugere priorizar produtos mais fluidos e cremosos. Bases, corretivos, blushes, contornos e iluminadores em creme são os mais indicados por trazerem a hidratação que o período exige.

Para quem lida com diferentes tipos de pele sob o clima de inverno — como o de Brasília, conhecido por ser extremamente seco —, Vanessa traça duas estratégias:

Peles secas : Devem optar por bases e corretivos sabidamente mais hidratantes.

: Devem optar por bases e corretivos sabidamente mais hidratantes. Peles oleosas: Para quem mantém a oleosidade mesmo no frio, a recomendação é usar bases e corretivos semimatte, que controlam o brilho sem tirar o viço saudável.

Para garantir a durabilidade sem perder o aspecto bonito ao longo do dia, as profissionais recomendam o uso estratégico de brumas hidratantes ou fixadoras no pré, durante e pós-maquiagem. Dar cerca de duas borrifadas ao longo da jornada minimiza o aspecto ressecado. A aplicação de uma blindagem misturada à base também ajuda a manter tudo no lugar.

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Tons frios e sóbrios ditam a moda da estação

Se o cuidado técnico exige foco na hidratação, a estética do inverno abre espaço para a sofisticação. Bárbara aponta que as maquiagens em tons frios entram em forte tendência para harmonizar com as roupas da estação. Sombras e lápis de olho em cores como marrom frio, cinza e preto criam um visual equilibrado.

Vanessa observa que a sobriedade ganha destaque através de clássicos e novas forças:

Lábios marcantes: Batons vermelhos e vinhos continuam no topo das tendências.

Batons vermelhos e vinhos continuam no topo das tendências. A força da terra : Os tons de marrom, especialmente chocolate e terracota, ganham muito espaço.

: Os tons de marrom, especialmente chocolate e terracota, ganham muito espaço. Olhar delineado: Traços marcantes nos olhos ganham força no dia a dia.

O inverno na pele negra: como evitar o aspecto acinzentado

A pele negra exige atenção redobrada durante o inverno para não perder a luminosidade natural e acabar com um aspecto opaco ou acinzentado. Vanessa Braga explica que o segredo começa com uma hidratação potente na rotina noturna e o uso de produtos com vitamina C, que devolvem o viço.

Na hora de maquiar, o respeito à escala tonal é o fator decisivo:

Preparação: Hidratação potente + Vitamina C (noturna)

Escolha de Cores (Evitar tons claros que acinzentam)

Blush e Batom: Tons vibrantes (vinho, terracota, vermelho, rosa)

Olhos: Tons de marrom sempre mais escuros que a pele

"Se colocar uma cor clara, vai acinzentar", adverte a maquiadora. "Mesmo que eu vá fazer uma maquiagem sutil em uma pele mais escura, eu uso um blush vermelho para dar o efeito corado. Tons de marrom devem ser sempre mais escuros do que o tom da própria pele."

Do minimalismo ao drama: a maquiagem sob medida

Adequar a temporada fria à personalidade de cada pessoa depende apenas da intensidade e da criatividade, já que as especialistas defendem que não existem regras rígidas na automake.

Para as discretas e minimalistas: Bárbara sugere um tom de sombra frio esfumado bem rente à raiz dos cílios, um delineado preto discreto ou apenas um batom marrom. Vanessa acrescenta a opção de usar cílios na cor vinho para um detalhe sutil e elegante.

Bárbara sugere um tom de sombra frio esfumado bem rente à raiz dos cílios, um delineado preto discreto ou apenas um batom marrom. Vanessa acrescenta a opção de usar cílios na cor vinho para um detalhe sutil e elegante. Para as clássicas: A combinação infalível de delineado bem estruturado com batom em tons de vermelho ou vinho. No dia a dia, um delineado fino com batom vinho ou um esfumado marrom com blush terracota resolvem com elegância.

A combinação infalível de delineado bem estruturado com batom em tons de vermelho ou vinho. No dia a dia, um delineado fino com batom vinho ou um esfumado marrom com blush terracota resolvem com elegância. Para as ousadas: Um olho dramático e bem marcado em tons de marrons profundos associado a uma boca marcante em tom terracota.