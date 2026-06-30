4 sinais de que os energéticos podem estar prejudicando seus dentes

O consumo frequente de energético pode ser prejudicial para a saúde dos dentes (Imagem: insta_photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Consumidos para aumentar a disposição, melhorar o rendimento nos estudos ou potencializar os treinos, os energéticos conquistaram espaço na rotina de muitas pessoas. Porém, enquanto os impactos dessas bebidas sobre o coração, a pressão arterial e o sono são amplamente discutidos, um efeito importante costuma passar despercebido: os danos à saúde bucal.

Segundo o dentista Flávio Pinheiro, o principal problema está na elevada acidez presente na maioria dos energéticos. “Muitas dessas bebidas possuem um pH bastante baixo, capaz de provocar erosão dentária, que é o desgaste gradual do esmalte dos dentes”, explica.

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O esmalte é a camada mais resistente dos dentes, mas não possui capacidade de regeneração. Por isso, uma vez desgastado, o dano é permanente. A seguir, o especialista aponta alguns sinais que podem indicar que o consumo frequente de energéticos está afetando a saúde bucal.

1. Sensibilidade ao consumir alimentos quentes ou gelados

Um dos primeiros sinais da erosão dentária costuma ser o aumento da sensibilidade. Isso acontece porque o desgaste do esmalte deixa regiões mais internas dos dentes expostas, tornando-os mais vulneráveis a estímulos externos.

“Se a pessoa sente desconforto ao tomar água gelada, café quente ou consumir doces, é importante investigar a causa. Em alguns casos, o consumo frequente de bebidas ácidas pode estar relacionado ao problema”, alerta Flávio Pinheiro.

2. Perda do brilho natural dos dentes

Muitas pessoas associam mudanças na aparência dos dentes apenas ao envelhecimento ou ao consumo de café e vinho. No entanto, a erosão dentária também pode deixar os dentes com aspecto mais opaco e sem brilho.

“À medida que o esmalte sofre desgaste, a superfície dentária pode perder parte de seu brilho natural, tornando-se mais vulnerável a outros problemas bucais”, explica Flávio Pinheiro.

O açúcar dos energéticos pode aumentar o risco de cáries nos dentes (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

3. Surgimento frequente de cáries

Além da acidez, muitos energéticos possuem grandes quantidades de açúcar. Essa combinação favorece a proliferação das bactérias responsáveis pelas cáries. Mesmo as versões sem açúcar merecem atenção. Embora reduzam o risco de cáries, elas continuam apresentando alta acidez, fator que contribui para o desgaste dentário.

“O problema não está apenas no açúcar, mas também na acidez dessas bebidas, que pode comprometer a integridade do esmalte ao longo do tempo”, explica o dentista.

4. Desgaste visível dos dentes

Em casos mais avançados, a erosão pode alterar o formato dos dentes, deixando as bordas mais finas, irregulares ou com aspecto desgastado. De acordo com Flávio Pinheiro, esse é um quadro que tem sido observado com frequência crescente, inclusive em pacientes jovens que consomem energéticos regularmente.

Minimizando os riscos

Quem não abre mão da bebida pode adotar algumas medidas simples para proteger a saúde bucal:

Beber água após consumir o energético;

Evitar ingerir a bebida aos poucos durante várias horas;

Reduzir a frequência de consumo;

Aguardar cerca de 30 minutos antes de escovar os dentes.

“O consumo ocasional tende a representar um risco menor. O problema costuma surgir quando a bebida passa a fazer parte da rotina diária e os dentes são expostos repetidamente aos ácidos presentes nesses produtos”, finaliza Flávio Pinheiro.

Por Adriana Quintairos