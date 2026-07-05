Aconchego durante o frio: truques simples de decoração para época

Sair de casa nos dias frios é um sacrifício, a cama quentinha nos puxa para ficarmos “só mais 10 minutinhos”. Mas quando o dever chama nas ruas, a sensação de voltar para o lar depois de um dia gelado é um alívio. Ainda mais, as casas se tornam um refúgio.

Conforto térmico – estado de bem-estar físico no qual a pessoa não sente nem frio nem calor excessivos — pode ser alcançado com mudanças simples e acessíveis. Não são necessárias grandes reformas para deixar a casa mais quente. Pequenas alterações são capazes de mudar toda a atmosfera, tornando-a convidativa e confortável para os meses de temperaturas mais baixas. Muito além do conforto físico, essas mudanças podem também trazer um acolhimento visual, perfeito para os dias de inverno.

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Em grande parte do Brasil, lareiras e aquecedores são dispensáveis durante o ano todo. Assim, estratégias certeiras, como mudar a configuração de móveis e tirar as mantas do armário, podem se tornar ferramentas para o enfrentamento do frio. Beatriz Martins, arquiteta, explica como o aconchego é percebido. “O conforto vai muito além da temperatura indicada no termômetro. A maneira como percebemos o ambiente também faz parte da experiência de quem está no local”, explica ela.

Dicas iniciais são: abrir as cortinas pela manhã, para que a luz e o calor do sol possam entrar, e, ao anoitecer, fechar portas e janelas, evitando que o vento frio circule dentro da casa. Os elementos de decoração também podem auxiliar nesse controle térmico.

Tapetes, por exemplo, podem ser aliados durante esse período. Peludos ou em fibras naturais mais densas, eles ajudam a trazer conforto ao caminhar, principalmente em pisos de cerâmica, porcelanato e pedra.

Além deles, mantas e almofadas ajudam na criação de um ambiente acolhedor. Quando distribuídas em camas, sofás e poltronas, elas adicionam mais conforto e textura à decoração. Durante o inverno, vale apostar em tecidos como tricô, lã e veludo, que são mais encorpados e reforçam a sensação de conforto no ambiente. Essas são boas opções, pois podem ser guardadas durante o verão e reutilizadas na época de friagem.

A escolha de tecidos também é necessária na decisão de qual cortina colocar. Materiais mais espessos, por exemplo, sarja, veludo ou com forro embutido são imprescindíveis nos períodos mais frios. Alexandra Albuquerque, especialista em conforto térmico, explica a importância das cortinas como isolante térmico. “É importante que elas estejam fechadas durante a noite para evitar que haja tanta perda de temperatura interna da casa para as janelas.” Uma recomendação é que o comprimento seja do chão ao teto, evitando que pequenas frestas deixem o vento passar.

A posição em que os móveis são colocados impede a passagem de ar frio. Durante o planejamento dos cômodos, os arquitetos calculam a incidência de sol e as correntes de vento nas áreas da casa. Alexandra elucida que, durante a construção das moradias, diversos fatores são levados em consideração, por exemplo se a região é úmida ou se ela possui uma variação térmica acentuada, para que ambientes sejam versáteis para todas as épocas do ano.

Mobílias e painéis de madeira, cestos de palha e peças artesanais tornam os ambientes mais receptivos e equilibram a presença de superfícies frias. Esses elementos são atemporais e combinam com diversos tipos de estilos, do rústico ao moderno.

Fatores como a cor das paredes e a escolha da iluminação também contribuem para um maior aconchego. Para Beatriz, esses fatores proporcionam grande impacto visual. “Apesar de fisicamente não alterarem de maneira significativa a sensação da temperatura, o uso de lâmpadas quentes, como as amarelas, trazem mais aconchego, tal qual o uso de tons terrosos e beges nas paredes.” Ela explica que luzes brancas e frias criam um ambiente mais impessoal e transmitem para o cérebro a mensagem de atividade. Além disso, as cores frias aplicadas às paredes também trazem essa percepção mental de que o local está mais gelado do que quando tem cor mais quente, como o amarelo, laranja, cobre e bege.

Algumas mudanças, no entanto, são feitas com alterações estruturais. A instalação do revestimento adequado é necessária para um conforto independente da época do ano. Pisos vinílicos e laminados podem ser instalados sobre outros revestimentos e auxiliam na manutenção da temperatura: no frio impedem a perda de temperatura e no calor deixam os ambientes mais frescos.

O uso de utensílios e móveis de madeira atende às necessidades tanto no inverno quanto no verão. A característica isolante do material possibilita que a temperatura fique mais neutra nos ambientes que esses objetos estão presentes. Hacks, cristaleiras, mesas de centro e bancos são aliados para a decoração de ambientes. Além deles, luminárias e abajures, de iluminação indireta, auxiliam na ambientação.

Para aqueles que são mais friorentos, existem lareiras portáteis que dispensam a necessidade de quebra-quebra. Podem ser instaladas na sala ou em áreas externas, no entanto, exigem cuidado com crianças e animais.

Já nos quartos, desencostar a cama da parede ou utilizar uma cabeceira adequada se torna primordial. Além disso, o enxoval pode ser reforçado com lençóis de algodão, principalmente no quarto de crianças ou bebês. Nesses cômodos, é importante realizar a higiene das roupas de cama de maneira mais frequente, para evitar as alergias respiratórias comuns nesse período.

Em banheiros, velas podem ser aliadas. Mais que só velas comuns, as aromáticas podem criar um ambiente mais aconchegante. No outono e no inverno, aromas como madeira, canela, cravo ou frutas como cereja tornam o clima mais íntimo e aconchegante.

O inverno é uma oportunidade incrível para tirar aquele cantinho de descanso que estava na lista de desejo do papel. Espaços como cantos para leitura, com poltronas confortáveis, lareiras e iluminação suave podem dar um UP naquele lugar deixado de lado na casa. Esses pequenos refúgios ajudam a tornar a rotina mais agradável e transformar as casas em lares.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte





