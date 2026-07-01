“Chip da beleza”: 7 riscos do uso de hormônios com finalidade estética

"Chips da beleza" podem trazer consequências importantes para a saúde quando utilizados sem indicação médica (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A promessa de um corpo mais definido, do emagrecimento acelerado e até do rejuvenescimento tem levado cada vez mais mulheres a recorrer ao uso de hormônios e anabolizantes com finalidade estética. Entre as substâncias mais populares, estão a oxandrolona e a gestrinona, frequentemente comercializadas na forma de implantes hormonais conhecidos como “chips da beleza”.

No entanto, podem trazer consequências importantes para a saúde quando utilizados sem indicação médica adequada. Segundo a endocrinologista do Hospital Orizonti, Kamilla Brandão, esses tratamentos costumam ser oferecidos para finalidades estéticas, apesar da ausência de evidências robustas de segurança e eficácia para esse tipo de uso.

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Diferenças entre oxandrolona e gestrinona

A endocrinologista explica a diferença entre os medicamentos:

Oxandrolona : esteroide anabolizante derivado da testosterona. Apesar de sua popularização nas redes sociais e em ambientes ligados à estética e à performance física, não possui indicação aprovada para emagrecimento, rejuvenescimento ou ganho de massa muscular em mulheres saudáveis;

: esteroide Apesar de sua popularização nas redes sociais e em ambientes ligados à estética e à performance física, não possui indicação aprovada para emagrecimento, rejuvenescimento ou ganho de massa muscular em mulheres saudáveis; Gestrinona: hormônio sintético utilizado no passado para o tratamento de condições ginecológicas, como a endometriose. Não possui aprovação para finalidades como emagrecimento, ganho de massa muscular ou antienvelhecimento.

“O principal problema é que essas substâncias passaram a ser utilizadas com fins estéticos, sem evidências científicas robustas de segurança para esse tipo de uso. Quando falamos de hormônios, não basta avaliar apenas os resultados na balança ou na composição corporal, é preciso considerar os efeitos sobre o coração, o fígado, o metabolismo e a saúde da mulher ao longo dos anos”, explica Kamilla Brandão.

Oscilações de humor podem ocorrer em algumas pacientes que utilizam hormônios para fins estéticos (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Riscos do uso inadequado de hormônios e anabolizantes

A médica destaca os principais efeitos adversos associados ao uso inadequado de hormônios androgênicos e anabolizantes em mulheres:

1. Problemas cardiovasculares

Pode ocorrer alterações do colesterol, aumento da pressão arterial e possível elevação do risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

2. Toxicidade hepática

Maior risco de lesão hepática, especialmente com alguns anabolizantes administrados por via oral.

3. Virilização

Engrossamento da voz, aumento do clitóris, crescimento excessivo de pelos e queda de cabelo podem persistir mesmo após a suspensão do tratamento.

4. Alterações emocionais e psiquiátricas

Ansiedade, irritabilidade, oscilações de humor e sintomas depressivos podem ocorrer em algumas pacientes.

5. Problemas dermatológicos

Acne, aumento da oleosidade da pele, queda de cabelos e piora de quadros dermatológicos pré-existentes.

6. Alterações menstruais e infertilidade

Supressão da ovulação, irregularidade menstrual e dificuldade para engravidar.

7. Alterações metabólicas

Piora da resistência à insulina, aumento da gordura visceral e maior risco cardiometabólico em determinadas situações.

Hormônios na menopausa

Segundo a médica, a oxandrolona, quando corretamente indicada, possui benefícios comprovados para o tratamento dos sintomas da menopausa e para a melhora da qualidade de vida de muitas mulheres. Já a gestrinona atualmente não faz parte do tratamento.

“A terapia hormonal da menopausa tem como objetivo aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida da mulher. A queda dos níveis hormonais pode causar sintomas como ondas de calor, alterações do sono, ressecamento vaginal, alterações de humor e perda acelerada de massa óssea. Nesses casos, a terapia hormonal da menopausa pode trazer benefícios importantes quando indicada após avaliação individualizada, na ausência de contraindicações. Não se trata de um tratamento para ganho de massa muscular, emagrecimento ou transformação estética”, conclui Kamilla Brandão.

Por Pedro Ramos