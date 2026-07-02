Vitamina D: 11 mitos e verdades sobre deficiência e suplementação do nutriente

Manter os níveis adequados de vitamina D é essencial para o bom funcionamento do organismo (Imagem: Fida Olga | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante o inverno, é importante redobrar a atenção com os níveis de vitamina D, já que a menor exposição ao sol, comum nos dias mais frios, pode reduzir a produção desse nutriente pelo organismo. Conhecida por sua importância para a saúde dos ossos, dos músculos e do sistema imunológico, a vitamina D também contribui para o bem-estar geral.

Nos últimos anos, ela ganhou ainda mais destaque, o que aumentou o interesse pela suplementação. No entanto, esse cenário também favoreceu a disseminação de informações equivocadas, reforçando a importância de buscar orientação médica antes de iniciar o uso de suplementos.

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Produzida principalmente pela exposição da pele ao sol, a vitamina D também pode ser obtida por meio da alimentação e, em alguns casos, da suplementação orientada por profissionais de saúde. Sua deficiência é relativamente comum e pode afetar pessoas de diferentes faixas etárias, especialmente idosos, indivíduos com pouca exposição solar e pessoas com doenças que comprometem a absorção de nutrientes, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Além de contribuir para a absorção de cálcio e fósforo, a vitamina D tem papel importante no fortalecimento do sistema imunológico, na manutenção da massa muscular e na saúde metabólica. Baixos níveis da vitamina podem passar despercebidos por longos períodos, pois os sintomas nem sempre são evidentes. Por isso, mesmo nas estações com menos luz solar, é preciso aproveitar quando o sol aparece e priorizar atividades ao ar livre, orienta o nutrólogo.

No entanto, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho alerta que tanto a deficiência quanto o excesso de vitamina D podem trazer riscos à saúde. Por isso, é importante entender o que realmente é mito e o que é verdade, ressalta.

Abaixo, esclarecemos os principais mitos e verdades sobre a vitamina D. Confira!

1. Só a alimentação basta para manter os níveis de vitamina D

Mito. São poucos os alimentos que são, naturalmente, ricos em vitamina D. Entre eles, estão os peixes gordurosos, como salmão, sardinha, atum, arenque e cavala; o óleo de fígado de bacalhau; a gema de ovo; e alguns cogumelos, como shitake e portobello, quando expostos à luz ultravioleta. Por isso, a combinação de uma alimentação equilibrada, exposição solar segura e acompanhamento médico é fundamental para manter níveis adequados dessa vitamina.

2. Tomar sol é essencial para obter vitamina D

Verdade. A principal fonte de vitamina D é a produção realizada pela pele a partir da exposição solar. A alimentação contribui, mas, geralmente, não é suficiente, sozinha, para manter níveis adequados.

3. Quem mora em um país ensolarado não tem deficiência de vitamina D

Mito. Mesmo em países tropicais, a deficiência de vitamina D é relativamente comum. A rotina em ambientes fechados, o envelhecimento, a obesidade e a baixa exposição ao sol podem reduzir a produção da vitamina.

4. Vitamina D fortalece os ossos

Verdade. A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio e fósforo, ajudando na manutenção da saúde óssea e na prevenção da osteopenia e da osteoporose.

Os níveis baixos de vitamina D no organismo podem causar cansaço e fraqueza (Imagem: Syda Productions | Shutterstock)

5. Baixa vitamina D pode causar cansaço e fraqueza

Verdade. Níveis insuficientes de vitamina D podem estar associados à fadiga, às dores musculares, à fraqueza e à redução da disposição física.

6. Quanto mais vitamina D, melhor para a saúde

Mito. O excesso de vitamina D pode ser prejudicial e causar intoxicação, com aumento do cálcio no sangue, problemas renais, náuseas e alterações cardíacas. A suplementação deve ser individualizada e acompanhada por um médico.

7. A alimentação ajuda na ingestão de vitamina D

Verdade. Alguns alimentos contribuem para o consumo da vitamina D, especialmente salmão, sardinha, atum, gema de ovo, fígado, cogumelos, leite e produtos fortificados.

8. Vitamina D melhora a imunidade

Verdade. Ela participa do funcionamento do sistema imunológico e pode contribuir para a resposta de defesa do organismo.

9. Qualquer pessoa deve tomar suplemento de vitamina D

Mito. A suplementação só deve ser feita com avaliação profissional. A necessidade varia conforme a idade, a rotina, as condições de saúde e os resultados de exames laboratoriais.

10. Idosos têm maior risco de deficiência de vitamina D

Verdade. Com o envelhecimento, a pele perde parte da capacidade de produzir vitamina D. Além disso, os idosos costumam se expor menos ao sol, e a deficiência da vitamina aumenta o risco de quedas e fraturas nessa população.

11. É possível ter deficiência sem apresentar sintomas

Verdade. Muitas pessoas apresentam baixos níveis da vitamina sem sinais evidentes, o que reforça a importância do acompanhamento médico e da realização de exames periódicos em grupos de risco. Entre os sintomas mais comuns, estão cansaço frequente, dores musculares, fraqueza, dores ósseas, baixa imunidade e alterações de humor.

Por Edna Vairoletti