Frango desfiado: 8 receitas saudáveis, fáceis e saborosas para fazer em casa

O frango é uma proteína que ajuda a manter a saúde do organismo, especialmente para quem está de dieta ou pratica atividade física. Ele é rico em vitaminas, fornece energia para o corpo, aumenta a imunidade e ajuda no ganho de massa muscular. E os seus benefícios não param por aí, pois ele também é um ingrediente econômico e versátil, principalmente na sua versão desfiada.

A seguir, confira 8 receitas saudáveis com frango desfiado para incluir no seu cardápio!

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1. Tacos de frango desfiado

Ingredientes

Frango

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de água

Montagem

8 tortilhas de trigo

1 tomate cortado em cubos

1/2 cebola-roxa cortada em cubos

1/2 abacate cortado em cubos

Folhas de coentro a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Frango

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por cerca de 1 minuto. Adicione o frango, o extrato de tomate, a páprica, o cominho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Acrescente a água e cozinhe por 3 a 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até que o frango fique bem temperado e levemente cremoso. Reserve.

Montagem

Em fogo médio, aqueça as tortilhas em uma frigideira seca por cerca de 30 segundos de cada lado, apenas para ficarem macias. Recheie cada tortilha com uma porção generosa de frango desfiado. Finalize com tomate, cebola-roxa, abacate, folhas de coentro e algumas gotas de limão. Sirva em seguida.

2. Patê de frango

Ingredientes

1 peito de frango desossado

250 g de creme de ricota

1 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o frango, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e desfie o frango. Transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma pasta. Sirva em seguida.

3. Omelete de frango desfiado

Ingredientes

3 ovos

100 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata com um garfo até ficarem homogêneos. Adicione o sal, a pimenta-do-reino, a cebola e a salsinha e misture bem. Misture o frango desfiado aos ovos batidos, garantindo que fique bem distribuído. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio. Despeje a mistura na frigideira, espalhando bem. Abaixe o fogo e tampe a frigideira para cozinhar por igual. Quando a base estiver firme e dourada, vire com cuidado ou dobre ao meio, se preferir. Retire do fogo e sirva em seguida.

Salada de alface e repolho com frango desfiado (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

4. Salada de alface e repolho com frango desfiado

Ingredientes

150 g de peito de frango cozido e desfiado

Folhas de 1 maço de alface

1 repolho roxo cortado em tiras

Gomos de 1 tangerina

1 cenoura ralada

ralada 1 colher de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de alface, o repolho, a cenoura, os gomos de tangerina e o suco de limão. Misture delicadamente. Tempere com sal, polvilhe as sementes de gergelim e sirva em seguida.

5. Berinjela recheada com frango desfiado

Ingredientes

1 berinjela

150 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de molho de tomate

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte a berinjela ao meio no sentido do comprimento. Retire o miolo, pique-o e reserve o vegetal e o miolo picado. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango e cozinhe até dourar.

Acrescente o pimentão, o tomate, o miolo da berinjela, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até secar a água liberada pelos vegetais. Desligue o fogo e recheie a berinjela. Depois, em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

6. Torta de frango com legumes

Ingredientes

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura ralada

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 cebola picada

2 ovos

100 ml de creme de leite fresco

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o frango, a cenoura e a abobrinha e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cozinhe por 5 minutos. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos e misture o creme de leite até formar um líquido homogêneo. Tempere a mistura com uma pitada de sal.

Em uma forma forrada com papel-manteiga, espalhe o recheio de frango e legumes. Despeje a mistura líquida por cima, cobrindo bem o recheio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30-35 minutos, ou até que a superfície esteja firme e dourada. Retire do forno, deixe esfriar por alguns minutos e sirva em seguida.

Ensopado de frango desfiado com brócolis (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

7. Ensopado de frango desfiado com brócolis

Ingredientes

200 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 2 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 pimenta vermelha picada

1 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água quente

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e a pimenta vermelha e refogue por cerca de 1 minuto, até liberar aroma. Acrescente o frango desfiado e misture bem para incorporar os temperos. Adicione o molho de tomate e a água quente, misture e reduza o fogo para baixo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, mexendo ocasionalmente para não grudar no fundo.

Na metade do tempo de cozimento, adicione os floretes de brócolis e continue cozinhando em fogo baixo até ficarem macios, mas ainda levemente firmes. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com cebolinha e sementes de gergelim por cima. Sirva em seguida.

8. Escondidinho de abóbora com frango desfiado

Ingredientes

500 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos

150 g de peito de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de creme de ricota

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a abóbora-cabotiá e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos ou até ficar bem macia. Escorra a água e amasse ainda quente até formar um purê liso. Acrescente o creme de ricota, o sal e a noz-moscada ao purê e misture até obter uma textura cremosa e homogênea. Reserve.

Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem, cozinhando por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo.

Em um refratário untado com azeite, disponha o frango refogado formando uma camada uniforme. Cubra com o purê de abóbora-cabotiá e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até a superfície começar a dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.