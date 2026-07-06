Sarcomas: entenda o que são, como identificar e quando procurar ajuda médica

Nódulos persistentes ou aumento progressivo de volume podem ser sinais de alerta para o sarcoma (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante o Julho Amarelo, mês de conscientização sobre o sarcoma, é ressaltada a importância do reconhecimento precoce dos sinais da doença. Os sarcomas estão entre os tipos mais raros de câncer, representando cerca de 1% a 2% dos diagnósticos oncológicos em adultos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com mais de 100 subtipos diferentes e sintomas que frequentemente se confundem com alterações benignas, a condição impõe desafios importantes ao diagnóstico e ao tratamento.

Diferentemente de outros tumores, os sarcomas se desenvolvem em tecidos mesenquimais, grupo que reúne estruturas de sustentação do corpo, como ossos, cartilagens, músculos, gordura, vasos sanguíneos e outros componentes do tecido conjuntivo. Além da variedade de locais onde podem surgir, esses tumores apresentam alterações genéticas e moleculares distintas, o que explica a existência de mais de 100 subtipos, cada um com comportamento, prognóstico e resposta ao tratamento próprios.

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Sarcomas de partes moles

Entre os sarcomas mais frequentes, estão os de partes moles, que acometem músculos, gordura, tendões, nervos e vasos sanguíneos. Dados da American Cancer Society indicam que cerca de 60% desses tumores surgem nos braços e nas pernas. Na maioria dos casos, se manifestam como nódulos ou aumento de volume indolor nas fases iniciais, o que pode atrasar a busca por atendimento médico.

Os principais sinais de alerta incluem aumento progressivo do volume, lesões maiores que 5 centímetros, endurecimento, dor associada e sintomas como dormência, formigamento, fraqueza ou limitação dos movimentos. Embora a maioria das massas de partes moles seja benigna, essas alterações exigem investigação.

Dificuldade no diagnóstico dos sarcomas

A raridade da doença contribui para dificuldades no reconhecimento. Cerca de 25% dos sarcomas recebem inicialmente diagnóstico incorreto, muitas vezes por serem confundidos com condições benignas, como lipomas, cistos ou hematomas.

“Muitos desses tumores podem se apresentar de forma semelhante a lesões benignas, o que torna fundamental uma investigação adequada quando há sinais de alerta. Como existem mais de 100 subtipos diferentes, a definição diagnóstica frequentemente exige avaliação especializada, complementada por exames moleculares e análises específicas”, afirma o oncologista Dr. Mateus Marinho, especialista em sarcoma e tumores de pele da Croma Oncologia.

A investigação diagnóstica envolve exames de imagem, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, além de PET-CT em casos selecionados para avaliar a extensão da doença. A confirmação depende de biópsia e análise histopatológica, e pode incluir testes moleculares capazes de identificar alterações genéticas específicas, auxiliando na definição do subtipo e da melhor estratégia terapêutica.

Algumas síndromes genéticas hereditárias e a exposição prévia à radioterapia podem aumentar o risco de desenvolvimento do sarcoma (Imagem: KONSTANTIN_SHISHKIN | Shutterstock)

Fatores de risco e predisposição genética

Embora a maioria dos casos surja sem causa identificável, alguns grupos apresentam maior risco, como pessoas com síndromes genéticas hereditárias associadas ao câncer entre elas, síndrome de Li-Fraumeni, neurofibromatose tipo 1, polipose adenomatosa familiar e retinoblastoma hereditário , além de pacientes submetidos previamente à radioterapia e indivíduos com histórico familiar importante de câncer.

Formas de tratamento para a doença

O tratamento dos sarcomas evoluiu nas últimas décadas com avanços na cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapias mais personalizadas. Técnicas modernas de preservação de membros, associadas ao uso de imagens de alta resolução no planejamento cirúrgico, reduziram a necessidade de amputações e melhoraram a preservação funcional dos pacientes sem comprometer os resultados oncológicos.

A radioterapia tornou-se mais precisa, com maior proteção dos tecidos saudáveis, e a quimioterapia evoluiu em protocolos e suporte clínico, variando conforme o subtipo da doença. Em paralelo, terapias-alvo vêm sendo incorporadas para subtipos específicos, enquanto a imunoterapia segue em investigação em casos selecionados. O cuidado é cada vez mais multidisciplinar, envolvendo diferentes especialidades médicas.

“Hoje, o tratamento dos sarcomas é cada vez mais individualizado. Como cada subtipo apresenta características próprias, a escolha terapêutica depende de uma avaliação multidisciplinar que envolve diferentes especialistas, o que permite maior precisão nas condutas e melhores resultados clínicos”, destaca o Dr. Mateus Marinho.

Quando procurar atendimento médico

Diante do surgimento de nódulos persistentes, aumento progressivo de volume ou alterações que não desaparecem com o tempo, a orientação é buscar avaliação médica. Embora raros, os sarcomas exigem investigação adequada e diagnóstico preciso para início oportuno do tratamento.

Por Pamela Moraes