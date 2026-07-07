8 receitas com chia para ajudar no emagrecimento de forma saudável

A semente de chia é um alimento altamente nutritivo, rica em fibras, proteínas, ômega 3, antioxidantes, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Por promover maior sensação de saciedade e auxiliar no funcionamento do intestino, ela pode ser uma aliada em estratégias de emagrecimento quando associada a uma alimentação equilibrada e à prática de atividades físicas.
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A seguir, confira como preparar 8 receitas saudáveis com chia!
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1. Salmão com crosta de chia e aspargos
Ingredientes
- 2 filés de salmão limpos
- 4 colheres de sopa de sementes de chia
- 2 colheres de sopa de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de raspas de limão
- 12 aspargos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a mostarda dijon, o mel, 1 colher de sopa de azeite e as raspas de limão até obter um molho homogêneo. Reserve. Em outra tigela, tempere os filés de salmão com o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura de mostarda sobre a parte superior dos filés e pressione delicadamente as sementes de chia para formar uma crosta uniforme.
Disponha os filés em uma assadeira levemente untada com azeite. Em uma tigela, misture os aspargos com 1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta-do-reino. Coloque os aspargos ao redor do salmão na assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 a 20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e a crosta esteja levemente dourada. Retire do forno e sirva acompanhado dos aspargos assados.
2. Bolo de milho-verde com chia
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de fubá
- 1 xícara de chá de milho-verde fresco
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 1/4 xícara de chá de óleo vegetal
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1/2 colher de café de sal
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a chia, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e as sementes de chia e bata rapidamente para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
3. Crepe de chia recheado com frango
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de queijo cottage
- 1 colher de sopa de semente de chia triturada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 100 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 colher de sopa de creme de ricota
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um prato, coloque os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e a chia e misture. Acrescente o queijo cottage e o sal e mexa até obter uma textura cremosa. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e espalhe. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e reserve.
Recheio
Em um recipiente, coloque o peito de frango, o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha o recheio sobre os crepes e dobre. Sirva em seguida.
4. Creme de abóbora com chia
Ingredientes
- 1 abóbora-cabotiá sem sementes e picada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sobremesa de açafrão
- 3 xícaras de chá de água
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abóbora-cabotiá, o açafrão e duas xícaras de chá de água e cozinhe até a abóbora-cabotiá ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Junte o restante da água, as sementes de chia e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Dica: sirva polvilhado com sementes de chia.
5. Mingau de chia com banana
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 200 ml de leite de amêndoas
- 1 colher de sobremesa de mel
- 1 banana descascada e amassada
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a chia e o leite de amêndoas, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, adicione a banana, a aveia e o mel e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e polvilhe com canela em pó. Sirva em seguida.
6. Omelete com chia
Ingredientes
- 2 ovos
- 1 colher de chá de sementes de chia
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de alho-poró picado
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Acrescente a chia, a cebolinha, o alho-poró, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a massa na panela e espalhe. Cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
7. Pudim de chia com manga e coco
Ingredientes
- 200 ml de leite de coco
- 3 colheres de sopa de sementes de chia
- 3 colheres de sopa de coco ralado
- 2 colheres de sopa de mel
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
- 1 manga picada
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o leite de coco, as sementes de chia, o coco ralado, o mel e a essência de baunilha e misture. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas. Após, retire da geladeira, adicione a manga e mexa. Sirva em seguida.
8. Salada morna de couve-flor com chia
Ingredientes
- 1 couve-flor cortada em floretes
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de alho em pó
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de salsinha fresca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a couve-flor com 2 colheres de sopa de azeite, a páprica doce, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua a couve-flor em uma assadeira, formando uma única camada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, virando os floretes na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados. Retire a couve-flor do forno e deixe amornar por alguns minutos. Transfira para uma travessa, regue com o suco de limão e 1 colher de sopa de azeite. Acrescente a salsinha e as sementes de chia e misture delicadamente. Sirva em seguida.