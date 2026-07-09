Medo de dentista: o inimigo invisível que afeta o sorriso de milhões de brasileiros

Cuidar do sorriso vai muito além da estética. No entanto, para muitos brasileiros, a simples ideia de se sentar na cadeira de um dentista ainda gera arrepios. Esse receio muitas vezes alimentado por traumas de infância ou mitos é o principal motivo pelo qual as pessoas adiam tratamentos essenciais. O problema é que esse hábito de “empurrar com a barriga” custa caro, tanto para o bolso quanto para a autoestima.

A falta de visitas regulares ao consultório reflete diretamente na saúde bucal da população. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde, a realidade no país é alarmante:

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14 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente na boca;

34 milhões de pessoas já perderam 13 dentes ou mais ao longo da vida.

O medo da dor, a ansiedade e até a vergonha da própria condição bucal estão entre os principais fatores por trás desses dados. Ao adiar a consulta, um quadro que seria resolvido facilmente, como uma cárie simples, acaba evoluindo para algo grave e complexo, como a perda dentária.

Esqueça os traumas do passado: a odontologia mudou

Se você é daquelas pessoas que passam longe do consultório só de lembrar do “barulhinho do motor”, pode respirar aliviado: a odontologia moderna mudou drasticamente. Hoje, o foco está no bem-estar e no conforto do paciente.

A Dra. Fernanda Oliani, dentista da Oral Sin Implantes, explica que os tratamentos atuais são muito mais previsíveis e humanos. “Existe uma percepção muito associada à dor e a experiências do passado, mas a tecnologia evoluiu bastante. Hoje, os procedimentos são mais seguros e rápidos, e há uma preocupação real em oferecer um atendimento acolhedor desde o primeiro minuto”, afirma.

Além de anestesias modernas e técnicas minimamente invasivas, as clínicas têm apostado no atendimento humanizado para acolher quem sofre com a ansiedade crônica antes das consultas.

A confiança para sorrir também faz parte da qualidade de vida (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

Muito além da boca: o impacto na vida social

As consequências de não cuidar do sorriso ultrapassam a barreira da saúde física. A perda de dentes ou o uso de próteses mal adaptadas mexem profundamente com o lado psicológico. Sem perceber, a pessoa começa a se isolar e deixa de fazer coisas simples do dia a dia, como:

Consumir alimentos mais firmes (como carnes e frutas);

Sorrir espontaneamente para fotos;

Conversar sem cobrir a boca com a mão;

Frequentar encontros sociais, por puro constrangimento.

“Muitos acreditam que perder os dentes faz parte do envelhecimento natural, mas não podemos encarar a perda da capacidade de mastigar ou o isolamento social por vergonha como algo normal. Existem tratamentos modernos focados em devolver a função e, principalmente, a alegria de viver de cada paciente”, alerta a Dra. Fernanda Oliani.

Passos simples para vencer o receio e voltar ao consultório

Se você se identificou com essa situação, o segredo é dar o primeiro passo no seu tempo. Confira algumas orientações práticas:

Não espere a dor aparecer: quanto mais cedo um problema for diagnosticado, mais simples, rápido e confortável será o tratamento; Converse abertamente com o profissional: logo na primeira consulta, conte sobre seus medos e traumas. Isso ajuda o dentista a adotar uma abordagem muito mais suave e personalizada para você; Procure clínicas focadas em acolhimento: a odontologia atual considera o paciente de forma integral, respeitando seus limites físicos e emocionais.

“Muitas vezes, a maior barreira é apenas vencer o receio de agendar a consulta. Quando o paciente encontra informação e acolhimento, ele percebe que cuidar do sorriso pode ser uma experiência muito mais tranquila e leve do que imaginava”, conclui a especialista.

Por Karla Brook