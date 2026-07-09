Você lê o rótulo? 5 segredos “escondidos” nos produtos que afetam seu intestino

Interpretar os rótulos é uma ferramenta importante para quem busca uma alimentação mais equilibrada (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Pouca gente tem tempo ou disposição para ler os rótulos dos produtos, mas esse hábito pode ajudar a ser mais correto na escolha de alimentos mais saudáveis e evitar ativos nocivos para a saúde intestinal e integral no longo prazo.

Ingredientes, aditivos e alegações de marketing podem esconder características que influenciam diretamente o funcionamento intestinal, especialmente em pessoas mais sensíveis ou que já convivem com condições como síndrome do intestino irritável, constipação ou distensão abdominal.

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De acordo com a gastroenterologista Dra. Maria Júlia Colossi, aprender a interpretar os rótulos é uma ferramenta importante para quem busca uma alimentação mais equilibrada. “Nem sempre um produto que parece saudável realmente é. Muitas informações relevantes estão nos ingredientes e na composição nutricional. Por isso, entender o que está sendo consumido ajuda a proteger a saúde intestinal e a fazer escolhas mais conscientes”, afirma.

A seguir, confira 5 categorias nas quais você precisa ter atenção nos rótulos dos produtos:

1. Adoçantes

Produtos classificados como “zero açúcar” frequentemente utilizam adoçantes e polióis para manter o sabor doce. Em algumas pessoas, esses compostos podem provocar gases, inchaço abdominal, desconforto e alterações no trânsito intestinal. “Alguns adoçantes são bem tolerados, mas outros podem ser fermentados pelas bactérias intestinais e causar sintomas, especialmente em indivíduos mais sensíveis”, alerta a Dra. Maria Júlia Colossi.

2. Aditivos e conservantes

Corantes, emulsificantes, espessantes e conservantes são comuns em alimentos ultraprocessados. Apesar de aprovados para consumo, o uso frequente desses produtos na rotina tem despertado interesse científico sobre seus possíveis impactos na microbiota intestinal. “Quanto mais longa e complexa a lista de ingredientes, maior costuma ser o grau de processamento do alimento e isso merece bastante atenção, principalmente para quem busca preservar a saúde intestinal”, ressalta a médica.

3. Açúcar escondido

Muitas vezes, o açúcar aparece com diferentes nomes, dificultando sua identificação rápida. Xaropes, maltodextrina e outros ingredientes adoçantes podem estar presentes mesmo em produtos que não parecem doces. O consumo excessivo pode favorecer desequilíbrios na microbiota intestinal e contribuir para processos inflamatórios.

Muitos produtos vendidos como saudáveis contêm pouca fibra alimentar, um nutriente essencial para o bom funcionamento do intestino (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Baixo teor de fibras

Muitos produtos divulgados como saudáveis possuem pouca fibra alimentar. As fibras são fundamentais para o funcionamento adequado do intestino e servem de alimento para bactérias benéficas da microbiota. “A fibra é um dos nutrientes mais importantes para a saúde intestinal. Observar sua quantidade no rótulo pode fazer diferença na qualidade da alimentação”, explica a Dra. Maria Júlia Colossi.

5. Alegações de marketing

Expressões como “fit”, “natural”, “integral” ou “fonte de vitaminas” não significam necessariamente que o produto seja nutricionalmente equilibrado. Em alguns casos, alimentos com essas descrições ainda apresentam altos níveis de açúcar, sódio ou ingredientes ultraprocessados. “O consumidor não deve analisar apenas a parte da frente da embalagem. A lista de ingredientes e a tabela nutricional fornecem informações muito mais relevantes para a tomada de decisão”, enfatiza a médica.

O intestino começa no carrinho de compras

A saúde intestinal é resultado de diversos fatores, incluindo alimentação, sono, atividade física e controle do estresse, mas as escolhas feitas no supermercado representam uma parte importante desse processo. Ler os rótulos com atenção pode ajudar a identificar produtos mais compatíveis com uma alimentação equilibrada e reduzir o consumo excessivo de ingredientes que, em algumas pessoas, contribuem para desconfortos digestivos.

“Pequenas mudanças nos hábitos de compra podem ter um impacto significativo no funcionamento intestinal ao longo do tempo. O primeiro passo é desenvolver o hábito de olhar além da embalagem e entender o que realmente está sendo consumido”, conclui a Dra. Maria Júlia Colossi.

Por Angela Rocha