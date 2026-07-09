Versátil e nutritiva, a quinoa pode ser uma grande aliada para quem busca uma alimentação equilibrada. Fonte de fibras, proteínas, vitaminas e minerais, ela contribui para o bom funcionamento do organismo e pode ajudar no controle da saciedade, um fator importante para quem deseja perder peso. Além disso, pode ser utilizada em diferentes preparos e combinada com diversos ingredientes, tornando as refeições ainda mais saborosas.
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A seguir, confira 7 receitas com quinoa para incluir na dieta e favorecer a perda de peso!
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1. Arroz com quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz integral
- 1/2 xícara de chá de quinoa preta
- 3 xícaras de chá de água
- 2 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave a quinoa em água corrente, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e a quinoa, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa. Junte a água e cozinhe até secar completamente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
2. Quinoa com abóbora e abobrinha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 200 g de abóbora-cabotiá picada
- 1 abobrinha picada
- 1 cebola picada
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Lave a quinoa em água corrente, escorra a água e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e mexa até dourar. Junte a abóbora-cabotiá e a abobrinha e refogue por 4 minutos, mexendo sempre. Acrescente a quinoa, o sal, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe até os grãos de quinoa ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
3. Pão de quinoa
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- 3 ovos
- 1/3 de xícara de chá de azeite
- 1/3 de xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sobremesa de psyllium
- 1 colher de sobremesa de fermento em pó
- Sal a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a quinoa, o azeite, a água e os ovos e bata por 1 minuto. Adicione o amido de milho, a farinha de aveia, o sal e o psyllium e bata até obter uma consistência homogênea. Após, junte o fermento e bata para misturar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de aveia, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
4. Hambúrguer de quinoa com espinafre
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- Folhas de 1 maço de espinafre
- 1 cebola picada
- 1 ovo
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Lave a quinoa em água corrente e escorra a água. Disponha a quinoa em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Após, desligue o fogo e escorra a água. Coloque em um recipiente e espere a quinoa esfriar. Adicione a farinha de aveia, a cebola, o ovo e as folhas de espinafre e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e modele os hambúrgueres. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os hambúrgueres e cozinhe até dourar ambos os lados. Sirva em seguida.
5. Quinoa com tomate-cereja e azeitona
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/4 xícara de chá de azeitona preta fatiada
- 1/2 pepino fatiado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- 2 xícaras de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, a quinoa em 2 xícaras de chá de água com uma pitada de sal por 15 minutos. Reserve. Depois, em uma tigela grande, misture o tomate-cereja, a azeitona e o pepino. Adicione a quinoa cozida e tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva.
6. Pimentões recheados com quinoa
Ingredientes
- 4 pimentões (vermelhos, amarelos ou verdes)
- 1 xícara de chá de mix de quinoa cozida
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado e sem sementes
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Lave os pimentões em água corrente, corte a parte superior, retire as sementes e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate, o milho-verde e a quinoa cozida. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture bem.
Recheie os pimentões com a mistura de quinoa e coloque-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que os pimentões estejam macios. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.
7. Salada de quinoa com abacate e grão-de-bico
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 abacate cortado em cubos
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 pepino fatiado
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- Suco de 1 limão
- 2 xícaras de chá de água
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, a quinoa na água com uma pitada de sal, por aproximadamente 15 minutos, até que a água seja absorvida e os grãos fiquem macios. Em seguida, deixe esfriar.
Depois, em uma tigela grande, misture o abacate, o grão-de-bico, o pepino e a cebola-roxa. Adicione a quinoa cozida à tigela com os demais ingredientes. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e finalize com coentro. Sirva a salada fria.