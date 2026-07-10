Lanche da tarde: 9 receitas com chia para potencializar o ganho de massa muscular

A semente de chia é conhecida por ser um excelente alimento para a saúde do corpo. Rica em antioxidantes, cálcio, potássio e ômega 3, ela também ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL). É muito recomendada por especialistas durante as dietas, especialmente para aqueles que desejam ganhar massa muscular, já que ela também possui um alto teor de fibras e proteínas que auxiliam neste processo.

A seguir, confira 9 receitas com sementes de chia para incluir na dieta e potencializar os resultados do seu treino!

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1. Bolo de chia com nozes e morango

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar demerara

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de leite vegetal

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

2 colheres de sopa de sementes de chia

1/3 de xícara de chá de nozes picadas grosseiramente

1 xícara de chá de morango picado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até formar um creme fofo. Acrescente o óleo de coco e o leite vegetal e misture. Adicione aos poucos a farinha de arroz e o polvilho doce, mexendo com uma espátula. Junte as sementes de chia, as nozes e o sal e mexa para incorporar. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente.

Por último, disponha o morango na massa, mexendo delicadamente. Despeje em uma forma de furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire, espere amornar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

2. Pão de inhame com chia

Ingredientes

2 xícaras de chá de inhame cozido e amassado

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de polvilho azedo

1 colher de sobremesa de sementes de chia

1 colher de sobremesa de açafrão

1 colher de café de páprica doce

1 ovo

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o inhame, os polvilhos, o sal, o azeite, as sementes de chia, o açafrão, a páprica doce e o ovo e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

3. Crepioca com banana, pasta de amendoim e chia

Ingredientes

Crepioca

1 ovo

1 colher de sopa de goma para tapioca

1 colher de chá de sementes de chia

1 pitada de sal

1 colher de chá de azeite de oliva para untar

Recheio

1 banana -nanica madura cortada em rodelas grossas

-nanica madura cortada em rodelas grossas 1 colher de sopa de pasta de amendoim sem açúcar

1 colher de chá de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

Em um recipiente, bata o ovo com um garfo. Acrescente a goma para tapioca, as sementes de chia e o sal e misture até obter uma massa uniforme. Unte uma frigideira antiaderente com azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Despeje a mistura, espalhando bem, e cozinhe até que a base fique firme. Vire com cuidado e doure o outro lado. Passe a pasta de amendoim na crepioca, cubra com a banana-nanica e salpique com a castanha-do-pará. Sirva em seguida.

Cookie de banana, aveia e chia (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

4. Cookie de banana, aveia e chia

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

3 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de chia

1 colher de café de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de mel

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até ficar homogêneo. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

5. Creme de manga com chia

Ingredientes

2 mangas descascadas e picadas

descascadas e picadas 4 colheres de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de castanha-de-caju

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe as castanhas-de-caju de molho em água por 2 horas. Após, escorra e disponha em um liquidificador. Adicione a manga e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, acrescente as sementes de chia e misture. Leve à geladeira de um dia para o outro. Sirva em seguida.

Pão de queijo com chia (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

6. Pão de queijo com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de ricota amassada

1/2 xícara de chá de queijo minas frescal ralado

1 ovo

2 colheres de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de leite integral morno

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o polvilho doce, as sementes de chia e o sal. Acrescente o azeite de oliva e o leite morno aos poucos e misture até obter uma massa úmida. Adicione o ovo, a ricota e o queijo minas e mexa até obter uma massa homogênea.

Modele no formato de pequenas bolinhas e distribua em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que os pães de queijo estejam levemente dourados e firmes por fora. Retire do forno e sirva em seguida.

7. Aveioca de cacau com chia

Ingredientes

3 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de farinha de linhaça dourada

2 colheres de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de cacau em pó

Água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os flocos de aveia, as sementes de chia, a farinha de linhaça, o açúcar mascavo e o cacau em pó e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa na panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

8. Barrinha de proteína de chia e amendoim

Ingredientes

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim integral

1/4 de xícara de chá de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de sementes de chia

1/2 xícara de chá de proteína em pó

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a pasta de amendoim e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o mel e misture até obter uma pasta lisa. Retire do fogo e acrescente a essência de baunilha. Em um recipiente, combine a mistura de pasta de amendoim com as sementes de chia, a proteína em pó, a aveia, as nozes e o sal. Mexa até incorporar.

Em seguida, forre uma assadeira com papel-manteiga e despeje a mistura, espalhando uniformemente. Pressione firmemente para baixo para compactar a mistura na forma. Leve à geladeira até que esteja firme. Corte em barras do tamanho desejado e armazene em um recipiente hermético na geladeira até o momento de servir.

9. Omelete de chia com legumes

Ingredientes

2 ovos

1 colher de sopa de sementes de chia

1/4 de xícara de chá de abobrinha ralada

ralada 1/4 de xícara de chá de cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de queijo minas picado

Sal e orégano a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, as sementes de chia, a abobrinha e a cenoura e misture até ficar homogêneo. Tempere com sal e orégano. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a omelete na panela e cozinhe até firmar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.