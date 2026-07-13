Descubra se o uso de caneta emagrecedora pode causar flacidez íntima

As canetas emagrecedoras se popularizaram por ajudar pacientes com obesidade ou sobrepeso a perder peso de forma significativa, desde que utilizadas com indicação médica. No entanto, a redução de gordura corporal também pode alterar áreas delicadas do corpo, inclusive a região íntima das mulheres. Quando há perda importante de peso, a pele e os tecidos podem perder volume, firmeza e sustentação. Em algumas mulheres, isso se reflete em flacidez nesta região, mudança estética, desconforto e até alteração de sensibilidade.

Bruna Paschoalim, ginecologista e especialista em estética íntima feminina, afirma que o tema ainda é pouco discutido, mas já aparece com mais frequência no consultório. Segundo ela, muitas pacientes chegam satisfeitas com o emagrecimento, mas relatam incômodos que não esperavam na região íntima após a mudança corporal.

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Por que o emagrecimento afeta a região íntima?

A flacidez íntima pós-emagrecimento não ocorre porque o medicamento age diretamente na vulva ou na vagina. O ponto central é a perda de gordura e de sustentação dos tecidos. A região íntima também possui estruturas que dependem de volume, elasticidade e qualidade da pele. Quando o corpo muda de forma acentuada, essas estruturas podem acompanhar a transformação.

Quando ocorre uma grande perda de peso, o corpo perde gordura e sustentação de tecidos. Isso pode causar flacidez na região íntima, perda de volume, desconforto estético e até alteração na sensibilidade, explica a médica.

Na prática, a paciente pode perceber a região mais flácida, com aspecto de esvaziamento ou menor firmeza. Em alguns casos, a queixa é apenas estética. Em outros, pode haver incômodo na relação sexual, atrito com roupas, sensação de mudança corporal ou redução da sensibilidade. A intensidade varia conforme idade, genética, quantidade de peso perdido, velocidade do emagrecimento, histórico hormonal, partos anteriores e qualidade da pele.

A perda de peso pode trazer benefícios metabólicos importantes (Imagem: Wasana Kunpol | Shutterstock)

Tratamento para a perda de peso não deve ser abandonado

A médica reforça que o alerta não deve ser interpretado como motivo para abandonar tratamentos de emagrecimento quando eles são bem indicados. A obesidade é uma condição de saúde que exige acompanhamento, e a perda de peso pode trazer benefícios metabólicos importantes. A questão é ampliar a conversa para efeitos que costumam ficar fora da consulta, especialmente quando envolvem intimidade feminina.

Isso não é raro. É algo que vem aparecendo cada vez mais no dia a dia, principalmente entre mulheres que tiveram perdas importantes de peso e só depois perceberam mudanças na região íntima, afirma a ginecologista.

Tratamentos disponíveis e cuidado individualizado

O acompanhamento médico ajuda a diferenciar alterações esperadas de queixas que merecem tratamento. A avaliação considera a anatomia da paciente, a qualidade do tecido, o grau de flacidez, a presença de desconforto e os objetivos do cuidado. A partir disso, o ginecologista pode indicar condutas específicas para rejuvenescimento íntimo pós-emagrecimento, sempre de forma individualizada.

Entre as possibilidades, estão tecnologias e procedimentos voltados ao estímulo de colágeno, melhora da sustentação e recuperação da qualidade dos tecidos. A escolha depende do exame físico e da queixa principal. Nem toda alteração exige intervenção, e nem todo procedimento serve para todas as pacientes. Por isso, a consulta é parte essencial do processo.

Flacidez íntima precisa ser tratada com naturalidade e informação

Muitas mulheres recebem orientações sobre alimentação, atividade física e exames metabólicos, mas não são preparadas para mudanças corporais que envolvem autoestima, sexualidade e conforto íntimo. Quando esses pontos não são discutidos, a paciente pode interpretar a queixa como algo isolado ou sentir vergonha de procurar ajuda.

A flacidez íntima após grande perda de peso precisa ser tratada com naturalidade e informação. O emagrecimento pode transformar a saúde e a rotina de uma mulher, mas também pode trazer demandas novas para o corpo. Reconhecer essas mudanças permite orientar melhor, acolher as queixas sem constrangimento e indicar tratamentos seguros quando houver necessidade clínica ou impacto na qualidade de vida.

Por Eluan Carlos