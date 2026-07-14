Menopausa induzida: conheça as causas e os impactos na saúde da mulher

A interrupção da função dos ovários pode acontecer por diferentes motivos e causar sintomas semelhantes à menopausa natural (Imagem: Faizal Ramli | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Fase que marca o fim da vida reprodutiva da mulher, a menopausa natural chega cercada de sintomas nada agradáveis. Ondas de calor intensas, alterações de humor, insônia e interrupção da menstruação são sinais frequentemente associados a esse período que pode ocorrer entre os 45 e 55 anos. No entanto, algumas mulheres podem passar por esse processo de forma antecipada devido a tratamentos médicos ou procedimentos cirúrgicos. Nesses casos, ocorre a chamada menopausa induzida.

A menopausa induzida acontece quando há interrupção da função ovariana por intervenção médica, levando à queda abrupta dos hormônios femininos, especialmente estrogênio e progesterona. Diferentemente da menopausa natural, que ocorre gradualmente ao longo de vários anos, a menopausa induzida pode se instalar de forma repentina, fazendo com que os sintomas sejam mais intensos em muitas pacientes, explica a Dra. Leticia Wisnieski Bett, ginecologista e professora do curso de Medicina da Unic.

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Segundo a médica, a menopausa induzida não é uma escolha estética ou preventiva para a maioria das mulheres, mas uma estratégia terapêutica utilizada em situações específicas. “Trata-se de uma condição provocada por tratamentos ou procedimentos necessários para preservar a saúde da paciente. Dependendo do caso, a suspensão da atividade ovariana pode ser temporária ou definitiva”, afirma.

Condições que podem levar à menopausa induzida

Existem diferentes situações clínicas que podem levar à menopausa induzida. Entre as principais, estão:

1. Tratamento de câncer

Pacientes diagnosticadas com alguns tipos de câncer, especialmente câncer de mama hormônio-dependente, podem receber medicamentos que bloqueiam a produção hormonal pelos ovários. Em outros casos, a quimioterapia pode afetar diretamente a função ovariana, provocando menopausa precoce. Além disso, algumas mulheres precisam realizar cirurgia para retirada dos ovários como parte do tratamento oncológico.

2. Endometriose grave

Em casos avançados de endometriose, quando há dor intensa e comprometimento significativo da qualidade de vida, o bloqueio hormonal pode ser utilizado para reduzir a atividade da doença. Alguns medicamentos promovem uma espécie de menopausa temporária, diminuindo os níveis hormonais responsáveis pelo crescimento dos focos de endometriose.

3. Cirurgias ginecológicas

A retirada cirúrgica dos dois ovários, procedimento chamado de ooforectomia bilateral, provoca menopausa imediata e definitiva, independentemente da idade da paciente. A cirurgia pode ser indicada para tratamento de tumores, cistos complexos, mutações genéticas associadas ao risco elevado de câncer de ovário ou outras condições ginecológicas específicas.

4. Miomas e outras doenças hormonais

Em algumas situações, medicamentos que suspendem temporariamente a produção hormonal podem ser utilizados antes de procedimentos cirúrgicos ou como parte do tratamento de doenças ginecológicas.

Em alguns casos, a menopausa induzida pode ser temporária e a função ovariana pode voltar após o fim do tratamento (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Menopausa temporária ou definitiva?

Nem toda menopausa induzida é permanente, destaca a Dra. Leticia Wisnieski Bett. Quando ocorre por meio de medicamentos, como os análogos do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), a função ovariana pode ser recuperada após o término do tratamento, explica.

Por outro lado, nos casos de retirada cirúrgica dos ovários ou quando há dano irreversível provocado por quimioterapia ou radioterapia, a menopausa tende a ser definitiva. “A possibilidade de recuperação da função ovariana depende da idade da paciente, do tipo de tratamento realizado e da reserva ovariana existente antes da intervenção”, acrescenta.

Importância do acompanhamento médico

Com os mesmos efeitos da menopausa natural, os sintomas podem surgir rapidamente e a intensidade varia de mulher para mulher e depende de fatores como idade, condição clínica e nível hormonal prévio. “A menopausa induzida não afeta apenas a fertilidade ou a menstruação. Ela impacta diversos sistemas do organismo e pode gerar repercussões físicas e emocionais importantes. Por isso, o acompanhamento individualizado é fundamental para garantir qualidade de vida e segurança durante essa fase”, ressalta a médica.

A longo prazo, a Dra. Leticia Wisnieski Bett alerta que a redução dos hormônios femininos pode trazer consequências importantes para a saúde quando não há acompanhamento adequado, afetando a saúde óssea, vascular e sexual da mulher.

Formas de tratamento para a menopausa induzida

O tratamento depende da causa da menopausa induzida e das condições de saúde da paciente. Em algumas situações, pode ser indicada a terapia hormonal para aliviar os sintomas e proteger ossos e sistema cardiovascular. No entanto, mulheres com histórico de determinados tipos de câncer podem não ser candidatas ao uso de hormônios, exigindo alternativas não hormonais.

Além disso, medidas como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, acompanhamento psicológico, fisioterapia pélvica e cuidados com o sono podem contribuir significativamente para o bem-estar.

Por Camila Crepaldi