7 sintomas discretos que podem indicar doenças que merecem atenção

Uma rouquidão que insiste em permanecer, um cansaço que parece incompatível com a rotina, dores que nunca desaparecem completamente ou o hábito de recorrer a medicamentos por conta própria. Situações como essas costumam ser encaradas como consequências naturais do inverno, da idade ou do excesso de trabalho. No entanto, pequenos sinais podem representar o início de doenças importantes e o atraso na investigação comprometer o diagnóstico.

Em comum, essas condições têm uma característica que desafia pacientes e médicos: muitas evoluem de forma silenciosa e apresentam sintomas pouco específicos nas fases iniciais. Por isso, a atenção aos primeiros sinais e a realização de exames simples continuam sendo algumas das principais ferramentas para evitar complicações e ampliar as chances de sucesso no tratamento.

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Abaixo, confira sintomas discretos que podem indicar doenças graves.

1. Cansaço persistente não deve ser encarado como algo normal

Sentir fadiga após um dia intenso faz parte da rotina de qualquer pessoa. O problema começa quando tarefas simples, como caminhar pequenas distâncias, subir escadas ou carregar compras, passam a exigir um esforço muito maior do que o habitual. Em muitos casos, esse é um dos primeiros sinais da insuficiência cardíaca.

Segundo o cardiologista Dr. Vitor de Holanda, o atraso no diagnóstico acontece porque o próprio paciente costuma justificar os sintomas como consequência do sedentarismo ou do envelhecimento. “Muitos pacientes acreditam que estão apenas fora de forma ou cansados, mas a insuficiência cardíaca pode começar com sinais leves como fadiga aos esforços e redução da tolerância a atividades simples”, explica.

Ainda conforme o médico, a insuficiência cardíaca também pode se manifestar por meio da falta de ar, principalmente ao realizar atividades físicas ou até mesmo ao deitar. “Quanto mais cedo conseguimos identificar esses sinais, maiores são as possibilidades de controlar a doença, reduzir o número de internações e preservar a qualidade de vida do paciente”, ressalta.

2. Pressão alta pode comprometer silenciosamente a saúde dos rins

A hipertensão arterial costuma ser lembrada pelos riscos cardiovasculares, mas ela também está entre as principais causas de doença renal crônica. Como a perda da função dos rins acontece lentamente e quase sempre sem sintomas, muitos pacientes só descobrem o problema quando a capacidade de filtração já está bastante comprometida.

Para a nefrologista e hipertensóloga Dra. Andrea Pio de Abreu, essa é uma relação que merece atenção constante, especialmente entre pessoas hipertensas e diabéticas. “Na prática, vemos uma lesão que se acumula ao longo do tempo. O grande problema é que, nas fases iniciais, a doença renal crônica pode não provocar sintomas. Por isso, o paciente muitas vezes só descobre a alteração quando já existe perda importante da função dos rins”, alerta.

Dessa maneira, o diagnóstico e o tratamento da pressão alta são fundamentais. “A hipertensão agride os rins e, quando o rim adoece, ele dificulta ainda mais o controle da pressão. Isso cria um ciclo de risco que precisa ser interrompido com diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento regular”, explica.

3. O uso frequente de anti-inflamatórios pode prejudicar os rins

Durante o inverno, aumentam as queixas de dores musculares e nas articulações e desconfortos relacionados às infecções respiratórias. Com isso, cresce também o uso de anti-inflamatórios sem orientação médica. Embora sejam medicamentos bastante conhecidos, o uso frequente e inadequado pode provocar alterações importantes na função renal.

A nefrologista Dra. Renata Asnis explica que muitos pacientes desconhecem esse risco e acabam recorrendo aos medicamentos diversas vezes ao longo da estação. “Quando usados de forma frequente ou sem orientação, os anti-inflamatórios podem reduzir a perfusão dos rins e prejudicar sua função. O problema não é apenas o remédio em si, mas o uso repetido, em doses elevadas ou por períodos prolongados sem acompanhamento médico”, alerta.

Por isso, esses medicamentos devem ser usados com cautela. “Em muitos casos, a alteração da função renal é silenciosa no início, o que dificulta o diagnóstico precoce. Por isso, mesmo medicamentos considerados comuns devem ser utilizados com cautela e sempre com orientação profissional”, recomenda.

Rouquidão persistente, com feridas na boca, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, exige investigação médica (Imagem: shisu_ka | Shutterstock)

4. Rouquidão persistente pode ser mais do que uma inflamação

Alterações na voz costumam acompanhar quadros de gripe, resfriado ou crises alérgicas. Entretanto, quando a rouquidão permanece por semanas ou vem acompanhada de feridas na boca, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a investigação médica torna-se indispensável.

Segundo a cirurgiã de cabeça e pescoço Dra. Débora Vianna, um dos maiores desafios continua sendo convencer os pacientes de que sintomas persistentes não devem ser ignorados. “Muitos tumores de cabeça e pescoço começam com sintomas leves e persistentes, como rouquidão, feridas na boca que não cicatrizam ou sensação de algo preso na garganta”, explica.

O diagnóstico precoce é fundamental. “Qualquer nódulo no pescoço que persista por mais de duas a três semanas também precisa ser investigado, especialmente quando não existe uma infecção evidente. Quando diagnosticado precocemente, o câncer de cabeça e pescoço apresenta maiores chances de cura e pode permitir tratamentos menos agressivos”, acrescenta.

5. Dor que não melhora pode indicar desgaste do tendão

Quem convive há meses com dor no ombro, no cotovelo ou no joelho costuma acreditar que sofre apenas de uma tendinite. No entanto, quando o desconforto persiste por longos períodos, é comum que o problema esteja relacionado à tendinose, um processo degenerativo que exige outra abordagem terapêutica.

O ortopedista Dr. Igor Fiorese Vieira explica que esse equívoco ainda é bastante frequente. “Nas fases iniciais, pode existir inflamação, mas quando a dor permanece por semanas ou meses, geralmente encontramos alterações degenerativas no tendão. Nesses casos, o diagnóstico correto costuma ser tendinose”, explica.

Por isso, é fundamental procurar orientação médica ao notar o desconforto persistente. “O repouso isoladamente ajuda apenas a aliviar o desconforto temporariamente. Para recuperar a resistência do tendão, é necessário um tratamento individualizado, que normalmente envolve fortalecimento, reabilitação e correção dos fatores que provocaram a sobrecarga”, orienta.

6. O banho muito quente pode interferir na saúde do couro cabeludo

Nos dias frios, aumentar a temperatura da água parece apenas uma forma de tornar o banho mais confortável. Porém, a exposição frequente ao calor excessivo pode alterar a barreira natural de proteção do couro cabeludo, favorecendo ressecamento, sensibilidade e alterações na produção de oleosidade.

“A água em temperatura muito elevada pode reduzir essa proteção natural, deixando o couro cabeludo mais sensível e suscetível a ressecamento e irritações. Em algumas pessoas, esse desequilíbrio estimula até um aumento compensatório da produção de oleosidade, enquanto em outras favorece descamação e desconforto. Preservar o equilíbrio do couro cabeludo é um passo importante para manter a qualidade e a resistência dos cabelos”, explica o especialista em transplante capilar Dr. Alan Wells.

Dessa maneira, o cuidado com a temperatura da água durante o banho pode fazer diferença na saúde dos fios. A água morna ou fria, por exemplo, ajuda a preservar a hidratação, reduzir o frizz e manter os fios mais saudáveis e brilhantes.

7. Dor no ombro que piora no inverno merece investigação

Muitas pessoas relatam aumento das dores articulares durante os meses mais frios e acreditam que a baixa temperatura seja responsável pelo surgimento do problema. Na realidade, o frio não causa lesões, mas pode intensificar sintomas de doenças que já estavam presentes.

“As baixas temperaturas não provocam tendinites ou artrose. O que acontece é que elas aumentam a rigidez dos músculos e das articulações, fazendo com que lesões prévias ou processos degenerativos fiquem mais dolorosos”, explica o ortopedista Dr. Mauricio Raffaelli.

Por isso, conforme o médico, manter o corpo em movimento continua sendo uma das principais formas de reduzir o desconforto. “O ideal é não interromper a prática de atividade física, realizar um bom aquecimento antes dos exercícios e procurar avaliação médica quando a dor limitar os movimentos ou permanecer por vários dias”, recomenda.

Atenção aos sintomas

Embora afetem órgãos completamente diferentes, todas essas doenças têm algo em comum: raramente começam com sintomas intensos. Na maioria das vezes, o organismo envia pequenos sinais antes que o quadro se agrave. Reconhecer essas mudanças, abandonar a automedicação e buscar orientação médica diante de sintomas persistentes continua sendo a maneira mais eficaz de preservar a saúde e evitar que problemas silenciosos evoluam para complicações mais graves.

Por Sarah Carvalho