Levante: conheça os benefícios da planta e aprenda a preparar o chá

O levante, conhecido cientificamente como Mentha viridis L. ou Mentha spicata, é uma planta aromática da mesma família da hortelã. Originário de regiões da Europa e África, ele é amplamente cultivado por seu aroma característico e sabor refrescante, sendo utilizado na gastronomia como tempero em pratos, molhos, saladas e até em bebidas típicas de diferentes culturas.

Na medicina popular, o levante é tradicionalmente valorizado por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, que ajudam a aliviar desconfortos e favorecem o bem-estar. A seguir, confira os principais benefícios da planta e aprenda a preparar o chá!

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1. Contribui para a saúde digestiva

O levante é um calmante digestivo e favorece a digestão. Isso acontece graças aos seus compostos antiespasmódicos, carminativos e aromáticos, que ajudam a relaxar o trato digestivo, aliviam cólicas e auxiliam na eliminação de gases, evitando incômodos como estufamento e flatulências.

2. Auxilia no tratamento de gripes e resfriados

A ação antiespasmódica do levante, combinada com suas propriedades expectorantes e descongestionantes, auxilia no alívio dos sintomas de gripes, tosses e resfriados, favorecendo a eliminação do muco das vias respiratórias e proporcionando maior conforto durante a recuperação. Em casos de garganta inflamada, a infusão ajuda a aliviar a irritação, diminuindo a sensação de arranhão.

3. Ajuda a reduzir o estresse

O aroma refrescante do levante e seus compostos bioativos, como o mentol, podem favorecer o relaxamento e ajudar a reduzir os níveis de estresse. Com isso, o chá pode contribuir para aliviar a tensão e a ansiedade. Para potencializar esse efeito, recomenda-se consumir a infusão cerca de 30 minutos antes de dormir.

O chá de levante ajuda a reduzir o estresse oxidativo, protegendo as células contra danos (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

4. Colabora no combate aos radicais livres

Os radicais livres são um dos principais causadores do envelhecimento cutâneo. O levante, por sua vez, auxilia no combate dessas moléculas por ser rico em compostos antioxidantes, como flavonoides, ácidos fenólicos e ácido rosmarínico, que ajudam a neutralizá-las, reduzindo o estresse oxidativo e protegendo as células contra danos.

Como preparar o chá de levante

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas frescas de levante

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, aqueça a água com as folhas de levante em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva.

Cuidados importantes

Embora o levante seja uma planta com diversos benefícios para a saúde, seu uso deve ser feito com cautela. Ele não deve ser considerado um substituto para o tratamento médico profissional. Em casos de doenças graves ou condições de saúde específicas, é essencial buscar o acompanhamento de um médico.