O nariz realmente cai com o envelhecimento? Especialista explica

A impressão de que o nariz fica mais comprido ou com a ponta caída no envelhecimento não é apenas uma percepção estética (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando se fala em envelhecimento, as primeiras mudanças que costumam chamar atenção são as rugas, a flacidez da pele e a perda do contorno facial. No entanto, o nariz também passa por transformações naturais ao longo dos anos. A impressão de que ele fica mais comprido ou com a ponta caída não é apenas uma percepção estética.

Segundo o otorrinolaringologista e cirurgião da face Dr. Guilherme Scheibel, fundador do Instituto Scheibel e criador do Método Scheibel de Rinoplastia Escultural, o envelhecimento afeta todas as estruturas da face, inclusive aquelas que dão sustentação ao nariz.

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“Não é que o nariz simplesmente ‘despenque’. O que acontece é um enfraquecimento gradual dos tecidos que sustentam a ponta nasal, incluindo cartilagens, ligamentos e pele. Com isso, a ponta perde parte da projeção e tende a assumir uma posição mais baixa ao longo dos anos. Essa é uma mudança natural do envelhecimento facial e pode variar bastante de uma pessoa para outra, dependendo das características individuais”, afirma.

A intensidade das mudanças varia bastante de uma pessoa para outra. “Cada paciente apresenta um processo de envelhecimento diferente. Pessoas com pele mais espessa, cartilagens mais resistentes e hábitos saudáveis tendem a apresentar alterações mais discretas ao longo dos anos. Já fatores como tabagismo, exposição solar excessiva e perda importante de colágeno podem acelerar essas mudanças e tornar seus efeitos mais evidentes”, alerta.

Pele e cartilagem influenciam a aparência do nariz

Assim como acontece em outras regiões da face, a pele do nariz sofre os efeitos do envelhecimento, modificando a aparência. “Com a redução da produção de colágeno e da elasticidade da pele, ocorre uma perda gradual da sustentação dos tecidos superficiais do nariz. Esse processo não acontece de forma isolada, mas em conjunto com as alterações das cartilagens e dos ligamentos. O resultado são mudanças sutis na aparência, que vão se tornando mais perceptíveis conforme o envelhecimento avança”, explica o Dr. Guilherme Scheibel.

O envelhecimento não afeta apenas a pele ou os ossos da face. As cartilagens nasais também sofrem alterações estruturais ao longo da vida. “As cartilagens nasais passam por um processo natural de envelhecimento, perdendo parte da resistência e da capacidade de sustentação. Isso pode modificar o formato do nariz e, em alguns pacientes, interferir também na função respiratória. Por isso, quando avaliamos um paciente mais maduro, não observamos apenas a aparência externa, mas também a qualidade dessas estruturas internas”, ressalta.

Em algumas pessoas, a perda de sustentação do nariz pode causar estreitamento das válvulas nasais, prejudicando a respiração (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O envelhecimento pode afetar a respiração

As alterações provocadas pelo envelhecimento nem sempre são apenas estéticas. Em algumas pessoas, a perda de sustentação das estruturas do nariz favorece o estreitamento ou o colapso das válvulas nasais durante a inspiração, dificultando a passagem do ar. Nesses casos, a queixa respiratória pode surgir de forma gradual e ser confundida com outros problemas.

“Quando ocorre perda de sustentação das estruturas nasais, o fluxo de ar também pode ser comprometido. Alguns pacientes procuram atendimento por dificuldade para respirar e descobrem que parte desse problema está relacionada ao envelhecimento da estrutura nasal. Por isso, é importante avaliar não apenas a estética, mas também a função do nariz durante a consulta”, explica o médico.

Tratamentos para corrigir essas alterações

Embora o envelhecimento seja um processo natural, existem tratamentos capazes de restaurar a sustentação do nariz e melhorar tanto sua aparência quanto sua funcionalidade. A indicação depende de uma avaliação individualizada, considerando as características anatômicas e as necessidades de cada paciente.

“Quando existe indicação, a rinoplastia pode reposicionar estruturas, reforçar a sustentação da ponta nasal e preservar ou melhorar a função respiratória. O mais importante é realizar um planejamento personalizado, respeitando a anatomia e as características de cada paciente, para alcançar um resultado natural e duradouro”, afirma o Dr. Guilherme Scheibel.

A rinoplastia moderna vai além da correção isolada do nariz. Atualmente, a análise da harmonia facial é considerada uma etapa essencial do planejamento cirúrgico, buscando resultados proporcionais e compatíveis com a identidade de cada pessoa. O objetivo não é criar um nariz padrão, mas valorizar o conjunto da face.

“Hoje não tratamos o nariz de forma isolada. Avaliamos como ele se relaciona com olhos, maçãs do rosto, lábios, queixo e todas as demais estruturas faciais. O objetivo é alcançar um resultado equilibrado, que respeite a identidade do paciente e promova harmonia facial, preservando sempre a função respiratória e as características naturais de cada rosto”, finaliza o médico.

Por Sarah Carvalho