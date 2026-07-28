Frio aumenta a fome? 7 dicas para evitar o ganho de peso no inverno

A redução da prática de atividades físicas, o maior tempo em casa e o consumo de preparações mais calóricas são fatores que podem contribuir para o ganho de peso no inverno (Imagem: TetianaKtv | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No inverno, muitas pessoas relatam um aumento da fome e uma vontade maior de consumir doces, massas, chocolates e preparações mais calóricas. Como consequência, é comum ocorrer um ganho de peso nesse período, especialmente quando esses alimentos passam a fazer parte da rotina com mais frequência.

Apesar de ser frequentemente atribuído ao frio, segundo o nutricionista Lucas Moraro, o ganho de peso nessa época do ano é resultado de um conjunto de fatores fisiológicos, comportamentais e ambientais, e não apenas das baixas temperaturas. “O que realmente acontece é uma combinação de fatores que favorecem o aumento do consumo de alimentos”, explica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em condições de frio intenso e exposição prolongada a baixas temperaturas, o organismo pode aumentar o gasto energético para manter a temperatura corporal por meio da produção de calor (termogênese). No entanto, essa situação é pouco comum no dia a dia da maioria das pessoas, que passam grande parte do tempo em ambientes fechados, aquecidos ou utilizando roupas que reduzem a perda de calor. Portanto, esse aumento do gasto calórico costuma ser pequeno e, na prática, não justifica um aumento importante da ingestão alimentar.

Mudanças na rotina favorecem o ganho de peso

Um dos fatores que podem favorecer o ganho de peso é a redução da exposição à luz solar, que interfere no ritmo circadiano e pode influenciar neurotransmissores relacionados ao humor, como a serotonina. Com isso, algumas pessoas passam a sentir maior desejo por alimentos ricos em açúcar e gordura, que promovem sensação imediata de prazer e conforto.

Outro aspecto importante é o comportamento alimentar. No inverno, é comum reduzir a prática de atividade física, permanecer mais tempo em casa e aumentar o consumo de preparações tradicionalmente mais calóricas, como chocolates, fondues, massas, bebidas açucaradas e sobremesas. Esse padrão alimentar, associado ao menor gasto energético diário, favorece o ganho de peso ao longo da estação.

Além disso, refeições quentes costumam trazer maior sensação de conforto emocional. Esse fenômeno está relacionado tanto a fatores culturais quanto à ativação de circuitos cerebrais ligados à recompensa, fazendo com que muitas pessoas recorram aos alimentos como estratégia para aliviar o desconforto do frio ou do estresse.

Como evitar o ganho de peso durante o inverno

Para manter o equilíbrio alimentar durante o inverno, não é necessário deixar de consumir refeições quentes ou alimentos típicos da estação. A estratégia está em fazer escolhas mais conscientes, controlar as quantidades e manter hábitos saudáveis ao longo do período. Confira algumas orientações práticas do nutricionista Lucas Moraro:

1. Monte refeições completas

Preparações como sopas, caldos e cremes podem ser excelentes opções quando incluem fontes de proteína (frango, carne magra, ovos ou leguminosas), vegetais variados e carboidratos de boa qualidade.

2. Priorize proteínas ao longo do dia

As proteínas aumentam a saciedade e ajudam no controle da ingestão alimentar entre as refeições.

3. Consuma alimentos ricos em fibras

Frutas, verduras, legumes e cereais integrais auxiliam no controle da glicemia, prolongam a saciedade e contribuem para uma alimentação mais equilibrada.

No inverno, a hidratação continua essencial para o organismo funcionar corretamente e evitar a confusão entre fome e falta de líquidos (Imagem: Sabit Basman | Shutterstock)

4. Mantenha a hidratação

Apesar da menor sensação de sede durante o inverno, a ingestão insuficiente de líquidos pode ser confundida com fome e prejudicar o funcionamento do organismo.

5. Não abandone a atividade física

Mesmo que seja necessário adaptar os horários ou optar por ambientes cobertos, manter a prática de atividade física ajuda a preservar a massa muscular e o gasto energético diário.

6. Evite beliscar por impulso

Antes de recorrer a doces ou lanches calóricos, avalie se a fome é fisiológica ou se está relacionada ao tédio, ao estresse ou à busca por conforto.

7. Aproveite os pratos típicos com equilíbrio

Não é preciso abrir mão das refeições típicas do inverno. O segredo está nas quantidades, na qualidade dos ingredientes e na composição equilibrada do prato.

O frio não faz ninguém engordar sozinho

De acordo com Lucas Moraro, o inverno não faz, por si só, as pessoas engordarem. O ganho de peso está muito mais relacionado às mudanças de comportamento que costumam ocorrer nessa época do ano do que a uma necessidade fisiológica de consumir muito mais calorias.

Com planejamento alimentar, escolhas equilibradas e manutenção de hábitos saudáveis, é perfeitamente possível aproveitar as refeições típicas da estação sem comprometer o controle do peso ou a saúde.

Por Adriana Quintairos