5 dicas para aproveitar os dias frios sem comprometer o emagrecimento

Quando o frio chega, é comum deixar as saladas de lado e buscar conforto em sopas, chocolate quente, cafés encorpados e refeições mais substanciosas para ajudar a aquecer o corpo. O problema é que essas preparações costumam ser mais calóricas e, quando consumidas em excesso e com frequência, acabam atrapalhando quem deseja emagrecer, contribuindo para o ganho de peso.

De acordo com Fernanda Lopes, nutricionista da Six Clínic, iniciativa 100% online voltada ao cuidado em obesidade e sobrepeso, o clima gelado de fato intensifica o desejo por pratos mais energéticos e reconfortantes o que, segundo ela, não significa que seja necessário abrir mão do objetivo de emagrecer.

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“É possível adaptar o cardápio nessa época do ano sem perder qualidade nutricional. Existem receitas servidas quentes que promovem maior sensação de satisfação, fornecem nutrientes importantes e contribuem para um padrão alimentar mais equilibrado. O segredo está em fazer escolhas conscientes e construir hábitos sustentáveis ao longo do tempo”, explica.

A seguir, a especialista lista cinco dicas para curtir os dias frios sem abrir mão do emagrecimento. Confira!

1. Monte sopas mais completas

Nem toda sopa favorece a perda de peso. Receitas preparadas apenas com batata, mandioca ou macarrão costumam concentrar maior quantidade de carboidratos e oferecer menor poder de saciação. Por outro lado, combinações que reúnem hortaliças, verduras e fontes proteicas tornam o prato mais completo.

“Uma boa sopa deve reunir ingredientes como abóbora, abobrinha, chuchu, cenoura, couve ou espinafre, além de uma fonte de proteína, como frango desfiado, carne magra, ovos ou leguminosas. Essa composição fornece fibras, vitaminas, minerais e aminoácidos, prolonga a sensação de saciedade e reduz a vontade de beliscar ao longo do dia”, orienta Fernanda Lopes.

2. Prefira bebidas quentes mais nutritivas

Chocolate quente, café e outras bebidas típicas do inverno podem fazer parte da rotina, desde que sejam preparados com ingredientes mais equilibrados. “Em vez de utilizar leite condensado, creme de leite ou chantili, vale preparar essas bebidas com cacau em pó 100%, leite desnatado ou bebidas vegetais sem açúcar. Canela, noz-moscada e baunilha intensificam o sabor naturalmente e dispensam o excesso de açúcar“, destaca a especialista.

Caldos ricos em proteínas podem contribuir para controlar a fome por mais tempo (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

3. Prefira caldos ricos em proteínas

Caldos são excelentes alternativas para aquecer o corpo, mas a composição faz toda a diferença. Versões preparadas apenas com carboidratos costumam oferecer menor permanência da saciedade. “O ideal é incluir frango desfiado, carne magra, feijão, lentilha ou grão-de-bico. Essas fontes proteicas tornam o prato mais completo, retardam o esvaziamento gástrico e contribuem para controlar a fome por mais tempo”, explica.

4. Escolha carboidratos que proporcionem maior saciedade

Nem todo carboidrato exerce o mesmo efeito no organismo; versões integrais e ingredientes ricos em fibras costumam prolongar a digestão e manter a fome sob controle por mais tempo. “Batata-doce, mandioquinha, abóbora, aveia, arroz integral e leguminosas são excelentes alternativas para compor pratos típicos do inverno. Esses alimentos liberam energia de maneira gradual, ajudam a estabilizar a glicemia e evitam picos de fome poucas horas depois da refeição”, afirma Fernanda Lopes.

5. Capriche nos temperos naturais para aquecer

Além de realçar o sabor, ervas e especiarias tornam as receitas mais aromáticas e diminuem a necessidade de ingredientes com maior densidade energética. “Alho, cebola, cúrcuma, gengibre, páprica, pimenta-do-reino, alecrim, tomilho e canela são excelentes aliados nas preparações de inverno. Eles agregam aroma e sabor, permitindo reduzir o uso de molhos industrializados, manteiga e queijos gordurosos, responsáveis por elevar o valor energético do prato”, orienta.

Fernanda Lopes ainda ressalta que o acompanhamento profissional faz diferença durante todo o processo de emagrecimento. “Cada pessoa possui necessidades nutricionais diferentes. Por isso, contar com orientação especializada permite adaptar o plano alimentar à rotina, aos objetivos e às preferências individuais […]”, conclui.

Por Islany Oliveira