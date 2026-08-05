Saúde vascular: veja como vitaminas e suplementos podem proteger veias e artérias

A campanha Agosto Azul e Vermelho chama a atenção para a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde vascular. Além de evitar o tabagismo, controlar o peso e adotar uma alimentação equilibrada, o uso de suplementos é apontado como um aliado contra doenças vasculares, como trombose e varizes.

Segundo a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, os suplementos com vitaminas e polifenois, uma classe de substâncias que são altamente antioxidantes e anti-inflamatórias, podem ajudar, mas não sozinhos. “Existem teorias que associam a inflamação ao aparecimento de doenças vasculares, como varizes e trombose. E é um fato, por outro lado, que as doenças vasculares periféricas causam inflamação na parede dos vasos”, explica.

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Dessa maneira, conforme a médica, é importante adotar medidas que reduzam os riscos da progressão da doença. “Nesse sentido, os suplementos podem ajudar, mas eles serão coadjuvantes no processo, de forma que o mais importante é melhorar a dieta, realizar atividade física regularmente, controlar o estresse e dormir bem”, ressalta.

Dieta, atividade física e sono são aliados da circulação sanguínea

Segundo a cirurgiã vascular, manter uma dieta equilibrada, rica em vegetais e livre do excesso de alimentos processados e frituras, melhora a capacidade antioxidante e anti-inflamatória do organismo, trazendo benefícios para a saúde das veias e artérias.

“Além disso, o exercício físico é extremamente importante. A Organização Mundial da Saúde compara que o sedentarismo é quase tão nocivo quanto o cigarro. O corpo humano não foi feito para ficar parado, pois a prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso com a finalidade de levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Assim como o sangue chega aos membros inferiores, ele precisa retornar ao coração para ser bombeado novamente”, explica a Dra. Aline Lamaita.

A médica sugere realizar atividades físicas regularmente, pelo menos três vezes por semana. “Dormir bem também é fundamental, pois uma boa noite de sono ajuda no funcionamento adequado do corpo, diminuindo o estresse, os níveis de cortisol e auxiliando a controlar a pressão arterial”, completa.

Vitaminas C e E combatem o estresse oxidativo

Quanto à suplementação, a Dra. Aline Lamaita diz que algumas substâncias podem colaborar para diminuir a inflamação e proteger ou fortalecer a parede dos vasos. “Eles podem ser encontrados na alimentação, mas alguns suplementos contam com essas substâncias de maneira biodisponível e em uma maior concentração”, diz.

Conforme a médica, as vitaminas C e E ajudam a fortalecer a ação antioxidante natural do organismo, reduzindo o estresse oxidativo, um processo que pode danificar as veias e as artérias. Dessa forma, contribuem para a saúde dos vasos sanguíneos e para o bom funcionamento da circulação.

“O estresse oxidativo, gerado pelo excesso de radicais livres que se ligam à parede arterial, causa uma reação de espessamento, endurecimento e enrijecimento da parede das veias e artérias no corpo inteiro, aumentando as chances de doenças aterosclerótica, infarto e derrame. A vitamina C, por participar da síntese de colágeno, ainda fortalece a parede dos vasos”, explica.

A curcumina, principal constituinte ativo da cúrcuma, estimula os sistemas naturais de defesa do corpo (Imagem: Rostovtsevayu | Shutterstock)

Resveratrol e curcumina ajudam a proteger a saúde vascular

O resveratrol e a curcumina (principal constituinte ativo da cúrcuma) também ajudam na melhora da saúde vascular, pois apresentam efeitos anti-inflamatórios, neuroprotetores e diminuem a quantidade de radicais livres.

“A curcumina apresenta uma característica interessante porque não atua apenas como antioxidante direto. Ela também influencia mecanismos celulares envolvidos na resposta antioxidante do próprio organismo, estimulando sistemas naturais de defesa”, explica o farmacêutico Dr. Maurizio Pupo, pesquisador, professor e diretor científico do IPUPO Pós-Graduações.

O resveratrol, por sua vez, conforme a Dra. Aline Alamaita “pode funcionar como antioxidante ao bloquear as espécies reativas de oxigênio, induzir a produção de óxido nítrico e a agregação plaquetária, além de aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom”.

Bioflavonoides naturais na alimentação

Outras fontes naturais de bioflavonoides, uma classe de polifenois, incluem, segundo a cirurgiã vascular, o chá preto, branco e verde, que são ricos em flavonoides, e o grão de soja, rico em isoflavonas. “Frutas vermelhas como morango, amora, framboesa e mirtilo estão entre os alimentos mais ricos em flavonoides. A maçã é uma fruta rica em vitaminas, sais minerais, fibras e um flavonoide chamado quercitina. O chocolate amargo contém altos níveis de um flavonoide chamado catequina. O alho tem propriedades anti-inflamatórias”, explica.

Extrato da semente de uva favorece a microcirculação

O extrato da semente de uva é rico em proantocianidinas, compostos fenólicos reconhecidos pelo elevado potencial antioxidante. “As proantocianidinas ajudam a proteger proteínas estruturais importantes, como colágeno e elastina, contra danos oxidativos. Por isso, esse ativo costuma ser associado à manutenção da saúde vascular”, destaca o Dr. Maurizio Pupo. “Além disso, o extrato pode contribuir para a proteção da microcirculação e para a redução dos efeitos provocados pela exposição a agentes ambientais”, comenta o farmacêutico.

Vitamina K evita sangramentos e auxilia na cicatrização

Alimentos ou suplementos com vitamina K podem ser indicados por um médico, caso haja necessidade. “A vitamina K trabalha no sistema circulatório na regulação da homeostase sanguínea, evitando sangramentos e favorecendo o processo de cicatrização de forma geral. Já no sistema arterial, essa vitamina tem uma função preventiva. Como ajuda a fixar o cálcio nos ossos, ela retira o cálcio das artérias, evitando a progressão de placas de colesterol e favorecendo o controle da aterosclerose”, diz a Dra. Aline Lamaita.

Consulte sempre um médico

Apesar dos benefícios que alguns suplementos podem oferecer para a saúde vascular, a médica alerta que o uso deve ser feito apenas com orientação de um profissional de saúde, para garantir segurança e adequação às necessidades de cada pessoa.



“Mas é fundamental que o paciente consulte um cirurgião vascular para tratar ou prevenir doenças circulatórias. O médico pode indicar os suplementos e dar toda a orientação necessária para o controle de doenças”, finaliza.

Por Guilherme Zanette