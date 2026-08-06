Língua branca: quando é preciso procurar um dentista?

A aparência da língua pode dizer muito sobre a saúde bucal e até sobre o funcionamento do organismo. Uma das alterações que mais despertam dúvidas é a presença de uma camada esbranquiçada na superfície dela. Embora, na maioria das vezes, a condição esteja relacionada ao acúmulo de resíduos e bactérias, em alguns casos ela pode indicar problemas que exigem avaliação profissional.
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Segundo Isabelle Schalch de Oliveira Campos, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, a língua branca nem sempre representa uma doença, mas merece atenção quando persiste por muitos dias ou vem acompanhada de outros sintomas.
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A língua possui pequenas estruturas chamadas papilas, que podem acumular restos de alimentos, células mortas e bactérias. Quando a higiene bucal não é realizada adequadamente, esse material se deposita na superfície da língua, deixando-a com aspecto esbranquiçado, explica.
Em muitos casos, a língua branca está relacionada apenas ao acúmulo de biofilme bacteriano e pode ser facilmente revertida com a higienização adequada. No entanto, quando a alteração persiste ou apresenta outras características associadas, é importante investigar possíveis causas sistêmicas ou infecciosas.
Causas da língua branca
A língua branca pode surgir por diferentes motivos. Entre os mais comuns, estão:
- Higiene bucal inadequada;
- Boca seca e baixa ingestão de água;
- Tabagismo;
- Consumo excessivo de bebidas alcoólicas;
- Uso de determinados medicamentos;
- Infecções fúngicas, como a candidíase oral;
- Respiração bucal;
- Febre recente;
- Uso prolongado de antibióticos;
- Deficiências nutricionais (ferro, vitamina B12 e ácido fólico);
- Estresse e queda da imunidade;
- Alterações no sistema imunológico.
Além da mudança na coloração, algumas pessoas podem apresentar mau hálito, mudança no paladar e sensação de desconforto na boca.
Quando é preciso procurar um dentista?
Embora a alteração seja geralmente temporária, alguns sinais merecem atenção. Isabelle Schalch de Oliveira Campos recomenda buscar avaliação odontológica quando:
- A língua branca persistir por mais de duas semanas;
- Houver dor, ardência ou dificuldade para engolir;
- Surgirem feridas ou manchas que não desaparecem;
- A alteração vier acompanhada de sangramentos ou outros sintomas na boca;
- A higienização adequada não for suficiente para resolver o problema.
Nem toda língua branca é motivo para preocupação, mas alterações persistentes devem ser investigadas. Em alguns casos, elas podem indicar infecções ou outras condições que necessitam de tratamento específico, destaca.
Quando a mancha branca não sai ao raspar ou permanece por um longo período, é fundamental procurar avaliação odontológica, pois algumas lesões brancas podem representar alterações potencialmente malignas e necessitam de diagnóstico precoce.
Prevenindo a língua branca
A prevenção inclui hábitos simples do dia a dia, como escovar os dentes após as refeições, utilizar fio dental, manter uma boa hidratação e não esquecer da limpeza da língua durante a higiene bucal.
“Muitas pessoas acreditam que a higiene bucal se resume aos dentes, mas a língua também merece atenção diária. Observar alterações na sua aparência pode ser um importante indicador da saúde da boca e até mesmo do organismo como um todo”, finaliza a coordenadora.
Por Priscila Dezidério