Erva-mate: 3 benefícios para a saúde e como incluir na rotina

A erva-mate (Ilex paraguariensis) é muito utilizada para preparar bebidas tradicionais, como o chimarrão, o tereré e o famoso mate carioca. Nativa da América do Sul, ela é especialmente encontrada no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Além do sabor que costuma agradar o paladar de muitas pessoas, a planta também apresenta compostos bioativos que beneficiam a saúde quando consumida de forma equilibrada e inserida em um estilo de vida saudável.

A seguir, confira alguns benefícios da erva-mate para a saúde e como incluí-la na rotina!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Propriedades antioxidantes

A erva-mate se destaca pela alta concentração de polifenóis e outros compostos antioxidantes, substâncias que desempenham um papel importante na proteção do organismo. Esses compostos ajudam a neutralizar os radicais livres, moléculas instáveis que, em excesso, podem causar danos às células e favorecer o desenvolvimento de diversas doenças.

O estudo Chimarrão, terere and mate-tea in legitimate technology modes of preparation and consume: A comparative study of chemical composition, antioxidant, anti-inflammatory and anti-anxiety properties of the mostly consumed beverages of Ilex paraguariensis St. Hil, publicado no Journal of Ethnopharmacology, analisou diferentes extratos aquosos de erva-mate e observou que todos apresentaram altos níveis de compostos fenólicos.

Embora não tenha sido encontrada diferença significativa entre os extratos de uma mesma preparação, o chimarrão se destacou por ter uma composição mais rica e maior atividade antioxidante, provavelmente devido ao seu menor tamanho de partícula, maior quantidade de folhas e à temperatura da água utilizada na extração.

2. Aumenta a energia e melhora o foco

A erva-mate pode ser um ótimo substituto do café. Isso porque a planta também é conhecida por seu efeito estimulante natural, devido à presença de cafeína e de outros compostos bioativos que ajudam a aumentar a disposição física e mental. Em muitas pessoas, esse estímulo costuma ser percebido como mais gradual e duradouro do que o proporcionado pelo café, favorecendo a concentração, o estado de alerta e o desempenho nas atividades do dia a dia.

De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e a Food and Drug Administration (FDA), o limite seguro de consumo para adultos saudáveis é de até 400 mg de cafeína por dia. Acima desse valor, crescem os riscos de efeitos colaterais relacionados ao sistema nervoso e cardiovascular.

A erva-mate pode ser um aliado natural na perda de peso (Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock)

3. Ação termogênica

A erva-mate também pode ser uma aliada no processo de emagrecimento quando seu consumo é combinado com uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física. Isso porque seus compostos bioativos, incluindo a cafeína, podem estimular temporariamente o metabolismo e aumentar o gasto energético.

Formas de incluir a erva-mate na rotina

A versatilidade da erva-mate permite que ela seja consumida de várias maneiras, tanto para quem prefere bebidas quanto para aqueles que buscam alternativas mais inovadoras. Veja:

Chimarrão: a maneira tradicional de consumo, que ainda é a mais popular no sul do Brasil e em outros países sul-americanos;

a maneira tradicional de consumo, que ainda é a mais popular no sul do Brasil e em outros países sul-americanos; Tereré: uma versão gelada, excelente para os dias mais quentes;

uma versão gelada, excelente para os dias mais quentes; Chá de erva-mate: pode ser consumido quente ou frio, oferecendo todos os benefícios da planta de forma prática;

pode ser consumido quente ou frio, oferecendo todos os benefícios da planta de forma prática; Suco detox: combine erva-mate com outros ingredientes como limão e gengibre para um suco refrescante e cheio de nutrientes.

Como contém cafeína, o ideal é consumi-la com moderação, preferencialmente durante o dia, para evitar que interfira na qualidade do sono, especialmente em pessoas mais sensíveis ao efeito estimulante.