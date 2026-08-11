Buriti: descubra os benefícios do fruto e como incluí-lo na alimentação

O buriti é o fruto do buritizeiro (Mauritia flexuosa L. f.), uma palmeira de origem amazônica encontrada principalmente na região Norte, mas que também ocorre em áreas do Cerrado e em diversos estados brasileiros. A planta costuma crescer em locais com grande disponibilidade de água, como margens de rios e terrenos alagados.

De polpa alaranjada e sabor característico, o fruto é bastante apreciado pelas comunidades das regiões onde é encontrado e pode ser consumido in natura ou utilizado no preparo de sucos, doces, sorvetes e outros alimentos. Além do sabor, chama a atenção pela composição nutricional, especialmente pela presença de carotenoides, compostos fenólicos, vitamina E e gorduras.

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Abaixo, conheça os principais benefícios do buriti para a saúde e como incluí-lo na alimentação!

1. Ajuda a combater os radicais livres

Um dos principais destaques nutricionais do buriti é a presença de substâncias com ação antioxidante. O fruto contém carotenoides, compostos fenólicos e flavonoides, que participam da proteção das células contra os danos provocados pelo excesso de radicais livres. Essas moléculas são produzidas naturalmente pelo organismo, mas, quando estão em desequilíbrio, favorecem o chamado estresse oxidativo.

2. Contribui para a saúde dos olhos

A coloração intensa da polpa do buriti está relacionada à sua elevada concentração de carotenoides, com destaque para o betacaroteno. No organismo, parte desse composto pode ser convertida em vitamina A, nutriente importante para o funcionamento adequado da visão. A vitamina participa dos processos que permitem aos olhos se adaptarem às diferentes condições de luminosidade e contribui para a manutenção dos tecidos oculares.

A revisão sobre as propriedades nutricionais do buriti, chamada Nutritional properties of Buriti (Mauritia flexuosa) and health benefits, publicada no Journal of Food Composition and Analysis, encontrou quantidades consideráveis de betacaroteno no fruto. Dessa maneira, seu consumo pode colaborar para a ingestão de compostos precursores da vitamina A como parte de uma alimentação diversificada.

3. Auxilia o funcionamento do sistema imunológico

Os carotenoides presentes no buriti também tornam o fruto interessante para a alimentação voltada à manutenção das defesas naturais do organismo. A vitamina A, que pode ser obtida a partir da conversão do betacaroteno, participa do funcionamento normal do sistema imunológico e da manutenção das barreiras naturais do corpo. Além disso, a presença de diferentes substâncias antioxidantes amplia o valor nutricional do alimento.

4. Oferece gorduras importantes para a alimentação

A polpa e, principalmente, o óleo de buriti apresentam quantidade significativa de lipídios, com destaque para o ácido oleico. Esse ácido graxo monoinsaturado também está presente em outros alimentos conhecidos por seu perfil de gorduras, como o azeite de oliva. As gorduras exercem diversas funções no organismo: fornecem energia, fazem parte da estrutura das células e auxiliam na absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K.

O consumo do buriti pode favorecer o controle dos níveis de colesterol no sangue (Imagem: F de Jesus | Shutterstock)

5. Pode contribuir para a saúde cardiovascular

O perfil de ácidos graxos do buriti também desperta interesse quando o assunto é saúde cardiovascular. Entre os componentes encontrados no fruto está o ácido oleico, uma gordura monoinsaturada. De maneira geral, substituir fontes de gorduras saturadas por alimentos ricos em gorduras insaturadas, dentro de um padrão alimentar saudável, pode favorecer o controle dos níveis de colesterol no sangue.

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL (o chamado colesterol ruim) aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

6. Fornece minerais importantes ao organismo

Além dos carotenoides e das gorduras, o buriti apresenta minerais que ampliam seu valor nutricional. Entre eles, destaca-se o magnésio, nutriente envolvido em diferentes funções do organismo. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g de polpa da fruta in natura oferecem cerca de 31 mg de magnésio.

Esse mineral participa do funcionamento muscular e do sistema nervoso, além de contribuir para a manutenção dos ossos e para diferentes reações relacionadas à produção de energia.

Como incluir o buriti na alimentação?

O buriti pode ser consumido de diferentes maneiras, de acordo com a disponibilidade do fruto e dos produtos derivados. A polpa pode ser ingerida in natura ou utilizada no preparo de sucos, vitaminas, cremes, geleias, doces, sobremesas e sorvetes. Também é possível encontrar polpa congelada, farinha e óleo de buriti, que permitem utilizar o alimento mesmo longe das regiões produtoras.

Para aproveitar melhor seu valor nutricional, vale priorizar preparações com pouco açúcar adicionado e observar a quantidade consumida, especialmente no caso do óleo e de receitas mais calóricas. O buriti pode complementar o cardápio, mas seus benefícios são mais bem aproveitados quando fazem parte de uma alimentação equilibrada, diversificada e baseada em diferentes alimentos naturais.