Alergia alimentar: veja fatores que podem favorecer a condição em adultos

A alergia alimentar em adultos pode ser causada por diferentes fatores (Imagem: Alphavector | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nas últimas décadas, as alergias alimentares têm ganhado cada vez mais atenção, tanto entre crianças quanto entre adultos. Em alguns casos, por exemplo, alimentos que antes faziam parte da rotina sem causar problemas passam a desencadear reações alérgicas de forma inesperada.

Embora a predisposição genética tenha um papel importante, as mudanças no estilo de vida e nas condições ambientais também podem contribuir para esse quadro. Mesmo pessoas sem histórico familiar podem desenvolver alergias quando expostas a determinados estímulos ambientais ao longo da vida, como a poluição do ar, mudanças climáticas, exposição a agrotóxicos e ainda o consumo exagerado de conservantes e corantes alimentares”, explica Michele de Freitas, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

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Segundo a profissional, esses elementos podem interferir no equilíbrio do sistema imunológico e na saúde da microbiota intestinal, conjunto de microrganismos que desempenha um papel importante na proteção do organismo e na regulação das respostas imunológicas. Dessa forma, alterações nesse equilíbrio podem contribuir para uma maior sensibilidade do corpo a determinadas substâncias e favorecer o surgimento de alergias.

Abaixo, a nutricionista explica melhor como diferentes fatores podem favorecer o desenvolvimento de alergias alimentares em adultos. Confira!

1. Alterações na microbiota intestinal

Mudanças na composição das bactérias intestinais podem influenciar o funcionamento do sistema imunológico e a tolerância a determinados alimentos.

2. Mudanças na alimentação

Maior consumo de alimentos ultraprocessados e menor variedade de alimentos podem afetar a saúde intestinal e imunológica.

3. Predisposição genética

Pessoas com histórico familiar de alergias, asma, rinite ou dermatite atópica podem apresentar maior predisposição à alergia alimentar.

Alguns alimentos são mais associados às alergias alimentares (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Alterações no sistema imunológico

A alergia alimentar ocorre quando o sistema imunológico identifica equivocadamente uma proteína presente no alimento como uma ameaça e desencadeia uma reação. Entre os alimentos frequentemente associados a alergias, estão leite, ovos, amendoim, castanhas e outras oleaginosas.

Alergia e intolerância alimentar não são a mesma coisa

Michele de Freitas destaca que é importante diferenciar alergia alimentar de intolerância alimentar. A alergia envolve uma resposta do sistema imunológico e pode provocar reações potencialmente graves, enquanto intolerâncias, como à lactose, geralmente envolvem dificuldades na digestão de determinados componentes.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos