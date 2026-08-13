Alimentação sem radicalismo: 7 hábitos possíveis para quem tem rotina corrida

Pequenas atitudes podem facilitar o processo de adotar uma alimentação mais saudável no dia a dia (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Manter uma alimentação saudável em meio à rotina corrida não significa abrir mão de todos os alimentos preferidos ou seguir regras rígidas. O mais importante é buscar equilíbrio e fazer escolhas conscientes na maior parte do tempo. Além disso, pequenas atitudes podem facilitar esse processo, tornando a relação com a comida mais prazerosa e sustentável.

“Uma alimentação saudável não depende da exclusão de alimentos, mas da frequência, da quantidade e do contexto em que eles são consumidos. O que realmente faz diferença é o padrão alimentar ao longo do tempo, e não uma refeição isolada”, explica a nutricionista Kerlin Schmitz, cofundadora da Divina Terra, rede de produtos naturais.

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A especialista destaca que alimentos como chocolate, pizza e sobremesas podem fazer parte da rotina, desde que inseridos em um contexto de alimentação variada e equilibrada. Abaixo, confira hábitos que podem ajudar a melhorar a alimentação sem mudanças radicais!

1. Monte refeições equilibradas sem precisar contar calorias

Uma alternativa simples é utilizar o chamado método do prato. A orientação é reservar aproximadamente metade do prato para verduras e legumes, um quarto para fontes de proteína, como carnes, ovos, peixes e leguminosas, e o restante para carboidratos, como arroz, massas, batata e mandioca. Ao longo do dia, frutas, iogurtes naturais, ovos e fontes de gorduras, como azeite de oliva e castanhas, também podem complementar a alimentação.

2. Não transforme alimentos em proibidos

Cortar completamente açúcar, massas, pães ou arroz pode favorecer uma relação de “tudo ou nada” com a alimentação. Quando a pessoa deixa de seguir a dieta, pode interpretar o episódio como um fracasso e abandonar os hábitos saudáveis.

“Saúde não depende da exclusão total de determinados alimentos. Massas, pães e arroz, por exemplo, podem fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumidos em porções adequadas e dentro de uma rotina alimentar variada”, afirma Kerlin Schmitz.

3. Use a regra 80/20 como referência, não como matemática

A chamada regra 80/20 pode ser uma forma didática de compreender que uma alimentação saudável não precisa ser perfeita. A ideia é priorizar escolhas nutritivas na maior parte do tempo, sem eliminar momentos de prazer. Uma sobremesa em um aniversário ou uma refeição especial durante uma viagem, por exemplo, não compromete os resultados quando está inserida em uma rotina de hábitos equilibrados.

Uma refeição fora da rotina não define a qualidade da alimentação como um todo (Imagem: amenic181 | Shutterstock)

4. Evite compensações depois de uma refeição diferente

Finais de semana, festas e viagens não precisam ser seguidos por jejuns ou restrições para “compensar” o que foi consumido. Uma refeição fora da rotina não define a qualidade da alimentação como um todo. Comer devagar, prestar atenção aos alimentos e respeitar os sinais de fome e saciedade são estratégias que podem ajudar a evitar excessos. Depois, basta retomar normalmente a alimentação equilibrada na refeição seguinte.

5. Facilite as escolhas saudáveis durante as compras

Na hora de fazer as compras, priorizar alimentos frescos pode facilitar a construção de refeições mais equilibradas no dia a dia. Frutas, verduras, legumes, ovos e iogurtes naturais são algumas opções que podem estar disponíveis em casa para diferentes refeições e lanches. Também vale variar os preparos, utilizando diferentes temperos, ervas, especiarias e métodos de cocção para tornar os alimentos mais saborosos.

6. Planeje parte das refeições da semana

Para quem tem uma rotina corrida, o planejamento pode reduzir a dependência de escolhas feitas de última hora. Organizar previamente algumas refeições, deixar determinados alimentos preparados ou ter opções práticas disponíveis pode facilitar a manutenção de bons hábitos. Cozinhar mais vezes em casa também pode ajudar a ter maior controle sobre os ingredientes utilizados nas refeições.

7. Faça mudanças que possam ser mantidas a longo prazo

A alimentação saudável não precisa começar com uma transformação completa da rotina. Incluir verduras e legumes diariamente, consumir frutas nos lanches, beber mais água, reduzir gradualmente os ultraprocessados e fazer as refeições com mais calma são atitudes que podem ser incorporadas aos poucos.

“Pequenas escolhas repetidas diariamente têm um impacto muito maior na saúde do que mudanças radicais feitas por poucas semanas. A verdadeira alimentação saudável é aquela que pode ser mantida por toda a vida, com equilíbrio, prazer e flexibilidade”, conclui a nutricionista.

Por Gabriela Andrade