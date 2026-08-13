Além do pré-natal: confira as vacinas mais importantes durante a gravidez

Durante a gestação, a vacinação é um cuidado importante para preservar a saúde da mãe e do bebê. Além de reduzir o risco de algumas doenças para a mulher, alguns imunizantes estimulam a produção de anticorpos que podem atravessar a placenta e contribuir para a proteção do bebê nos primeiros meses após o nascimento.

A ginecologista e obstetra Dra. Breila Barbosa, franqueada da Saúde Livre Vacinas, rede especializada em imunização, explica que a vacinação deve fazer parte do acompanhamento pré-natal desde o início da gravidez. “A gestante precisa estar protegida porque algumas infecções podem ser mais graves durante a gravidez. Além disso, determinadas vacinas ajudam a levar anticorpos para o bebê pela placenta, oferecendo uma proteção importante justamente em uma fase em que ele ainda é muito pequeno”, afirma.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira 5 vacinas importantes para a saúde da gestante e do bebê!

1. VSR

Protege contra o vírus sincicial respiratório, principal causador de bronquiolite e uma importante causa de infecções respiratórias graves em bebês. A vacina é indicada durante a gestação para ajudar na proteção do bebê nos primeiros meses de vida. “É uma proteção que começa antes mesmo do nascimento. A vacinação da mãe permite a passagem de anticorpos pela placenta e ajuda a reduzir o risco de o bebê desenvolver formas graves de doenças causadas pelo VSR”, explica a Dra. Breila Barbosa.

2. dTpa

Protege contra difteria, tétano e coqueluche, doenças que podem ser especialmente perigosas para os recém-nascidos. A vacinação durante a gestação também contribui para a proteção do bebê por meio da transferência de anticorpos maternos. “A coqueluche é uma das principais preocupações nos primeiros meses de vida, quando o bebê ainda não completou seu próprio esquema vacinal. Por isso, a vacinação da gestante é uma estratégia importante para antecipar essa proteção”, destaca.

3. Hepatite B

Protege contra o vírus da hepatite B, que pode causar uma infecção prolongada e problemas graves no fígado. Durante o pré-natal, o histórico vacinal da mulher deve ser verificado para identificar se há necessidade de iniciar ou completar o esquema. “Manter a vacinação contra a hepatite B em dia protege a própria gestante e ajuda a reduzir o risco de transmissão da doença para o bebê. Por isso, é importante que essa informação faça parte da avaliação médica”, ressalta a médica.

A vacina contra a influenza ajuda a proteger a gestante e o bebê contra os riscos da gripe durante a gravidez (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Influenza

A vacina contra a gripe ajuda a prevenir complicações causadas pelo vírus Influenza, que podem ser mais preocupantes durante a gestação. A imunização também contribui para proteger o bebê por meio dos anticorpos maternos. “A gestação provoca mudanças no organismo da mulher e pode aumentar a vulnerabilidade a algumas infecções respiratórias. Por isso, vacinar-se contra a gripe é uma forma simples e importante de reduzir esse risco para a mãe e ainda contribuir para a proteção do bebê”, afirma.

5. Covid-19

A vacina contra o coronavírus ajuda a prevenir formas graves da doença e suas complicações. “Durante a gravidez, algumas infecções podem trazer riscos maiores para a mãe e o bebê. Manter a vacinação contra a covid-19 em dia é uma forma de reduzir as chances de casos graves e ainda contribuir para a proteção do bebê nos primeiros meses de vida”, explica a franqueada da Saúde Livre Vacinas.

Atenção à caderneta de vacinação

A caderneta de vacinação deve ser conferida durante o pré-natal, já que as recomendações podem variar de acordo com a idade gestacional, histórico de vacinação e condições de saúde da mulher. Em caso de dúvidas, procure orientação de um profissional de saúde.

Por Gabriela Araújo