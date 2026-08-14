Border terrier: uma raça de cachorro que se destaca pela coragem e alegria

Mesmo mantendo suas características de cão de campo, o border terrier conquistou espaço dentro dos lares (Imagem: l i g h t p o e t | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O border terrier surgiu na região conhecida como Border Country, localizada na divisa entre Inglaterra e Escócia. Desenvolvido por fazendeiros e caçadores locais, seu principal trabalho era acompanhar cavalos e matilhas durante a caça às raposas, entrando nas tocas para expulsar os animais quando necessário. Mesmo mantendo suas características de cão de campo, ele conquistou espaço dentro dos lares graças ao temperamento equilibrado e ao forte vínculo que estabelece com a família.

A seguir, conheça as principais características do cachorro da raça border terrier!

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1. Aparência física

À primeira vista, o border terrier chama a atenção pela aparência. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um cão de pequeno porte, porém forte, bem equilibrado e com estrutura corporal estreita, característica que permitia ao animal entrar facilmente em tocas durante o trabalho de caça. Os machos pesam entre 5,9 kg e 7,1 kg, enquanto as fêmeas ficam entre 5,1 kg e 6,4 kg.

Um dos traços mais marcantes da raça é a cabeça, descrita pela CBKC como semelhante à de uma lontra. Os olhos são escuros, enquanto as orelhas são pequenas, em formato de “V”, caídas para a frente e posicionadas próximas às faces.

Conforme a CBKC, o border terrier possui pelo duplo, formado por uma cobertura externa densa, áspera e resistente às intempéries, além de um subpelo curto e espesso que ajuda na proteção contra frio, umidade e vegetação. As cores aceitas incluem vermelho, trigo, grisalho e castanho, além de azul e castanho.

2. Temperamento e personalidade

O border terrier preserva muitas das características comportamentais desenvolvidas durante séculos de trabalho no campo. De acordo com a CBKC, é um cachorro atento, corajoso e determinado. Sua personalidade combina confiança, inteligência e grande disposição para explorar o ambiente.

Em casa, costuma demonstrar muito carinho pela família e cria um vínculo bastante próximo com o tutor. Também gosta de participar das atividades do dia a dia e dificilmente aprecia longos períodos de solidão. Por ser uma raça sociável, geralmente convive bem com crianças e outros cães quando recebe socialização desde cedo.

Ao mesmo tempo, o forte instinto de caça continua presente. Pequenos animais podem despertar seu interesse, principalmente em ambientes externos. Por isso, passeios com guia e espaços bem cercados são importantes para evitar perseguições inesperadas.

Outro aspecto marcante da raça é sua energia. Embora seja um cão de pequeno porte, o border terrier necessita de brincadeiras, caminhadas e atividades que estimulem tanto o corpo quanto a mente. Sem esses estímulos, pode desenvolver comportamentos relacionados ao tédio, como cavar, latir excessivamente ou procurar formas de gastar energia sozinho.

Exercícios diários também fazem parte dos cuidados com a saúde do border terrier (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Assim como acontece com outras raças ativas, o border terrier precisa de uma alimentação balanceada e adequada ao seu porte, idade e rotina de exercícios. Uma dieta de qualidade contribui para a manutenção da musculatura, da pelagem e da disposição física.

Os cuidados com a pelagem vão além das escovações semanais. O border terrier costuma manter melhor a textura natural dos pelos quando passa pela técnica conhecida como hand stripping, que remove manualmente os fios mortos.

Além dos cuidados estéticos, a rotina deve incluir consultas veterinárias periódicas, vacinação, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, higiene bucal e acompanhamento preventivo. Exercícios diários também fazem parte dos cuidados com a saúde, já que a raça foi desenvolvida para permanecer em atividade por longos períodos.

4. Educação e socialização

O border terrier é considerado um cachorro inteligente e disposto a aprender. Trata-se de uma raça naturalmente alerta e ativa, características que favorecem o treinamento. A educação, por exemplo, deve começar ainda filhote, utilizando recompensas, brincadeiras e comandos simples. Métodos baseados em reforço positivo costumam apresentar excelentes resultados, pois estimulam o interesse do animal pelo aprendizado sem causar medo ou insegurança.

A socialização também merece atenção desde os primeiros meses de vida. O contato gradual com diferentes pessoas, ambientes, sons e outros animais ajuda o border terrier a desenvolver um comportamento equilibrado e confiante. Esse processo reduz a chance de medos excessivos e facilita a convivência.