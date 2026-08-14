Além da aparência: os cuidados com a barba que protegem a sua pele

O autocuidado se tornou uma prioridade para os homens brasileiros. Uma pesquisa do Opinion Box revela que 65% deles afirmam cuidar mais da aparência do que no ano anterior, enquanto 41% já seguem uma rotina diária de cuidados com a pele.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nesse contexto, a barba exige uma atenção que vai além da estética dos fios, seja ela longa, aparada ou retirada completamente. O ato de se barbear é um dos principais pontos de atenção, pois o contato da lâmina com a pele gera atrito.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
-
-
5 dicas de cortes masculinos para quem busca praticidade
Quando o barbear é feito a seco, com uma lâmina desgastada ou com passagens repetidas na mesma área, podem surgir irritação, ardência, pelos encravados e foliculite. Para quem prefere manter a barba, o desafio é outro: o acúmulo de suor, oleosidade e resíduos de produtos exige uma higienização rigorosa.
Como cuidar da pele ao barbear
“Não existe um único cuidado que funcione para todos”, explica a médica Camila Mazza, pós-graduada em dermatologia. Fatores como a frequência do barbear, o tipo de pele e as características dos fios devem ser considerados para reduzir agressões e preservar a barreira cutânea.
Segundo a médica, a rotina não precisa ser complexa. Na maioria dos casos, uma limpeza suave, hidratação compatível com o tipo de pele e proteção solar atendem às necessidades básicas. Preparar a região antes de usar a lâmina e manter o aparelho limpo também ajuda a diminuir o atrito.
Produtos como óleos, balms e condicionadores podem contribuir para a maciez dos fios, mas não substituem os itens destinados ao cuidado da pele. É importante diferenciar um desconforto passageiro de um problema persistente.
Coceira, vermelhidão e descamação recorrentes podem estar ligadas a dermatites. Inflamações constantes ao redor dos folículos podem exigir uma mudança na técnica de barbear ou uma avaliação dermatológica.
Atenção ao que a barba pode esconder
Os fios da barba podem dificultar a visualização da pele, escondendo pintas, manchas ou feridas que não cicatrizam. Por isso, observar a região periodicamente permite identificar alterações e buscar ajuda médica quando necessário.
Saiba Mais
- Revista do Correio Entenda como o fluxo intestinal e a conduta alimentar influenciam a saúde mental
- Revista do Correio Border terrier: uma raça de cachorro que se destaca pela coragem e alegria
- Revista do Correio Esta receita quente de abacate com ovo é fácil de preparar e surpreende pelo sabor
- Revista do Correio Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/08/2026
- Revista do Correio Horóscopo semanal: previsões para os signos de 17 a 23 de agosto de 2026
- Revista do Correio Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/08/2026
“Uma lesão que não cicatriza, que sangra repetidamente ou que apresenta mudanças ao longo do tempo não deve ser atribuída simplesmente ao atrito da barba ou da lâmina. O cuidado cotidiano também passa por conhecer a própria pele e perceber quando surge algo diferente do habitual”, conclui Camila.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.