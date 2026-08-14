Além da aparência: os cuidados com a barba que protegem a sua pele

Manter uma rotina de barbear adequada é essencial para a saúde da pele masculina, prevenindo irritações e foliculite - (crédito: Flow)

O autocuidado se tornou uma prioridade para os homens brasileiros. Uma pesquisa do Opinion Box revela que 65% deles afirmam cuidar mais da aparência do que no ano anterior, enquanto 41% já seguem uma rotina diária de cuidados com a pele.

Nesse contexto, a barba exige uma atenção que vai além da estética dos fios, seja ela longa, aparada ou retirada completamente. O ato de se barbear é um dos principais pontos de atenção, pois o contato da lâmina com a pele gera atrito.

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Quando o barbear é feito a seco, com uma lâmina desgastada ou com passagens repetidas na mesma área, podem surgir irritação, ardência, pelos encravados e foliculite. Para quem prefere manter a barba, o desafio é outro: o acúmulo de suor, oleosidade e resíduos de produtos exige uma higienização rigorosa.

Como cuidar da pele ao barbear

“Não existe um único cuidado que funcione para todos”, explica a médica Camila Mazza, pós-graduada em dermatologia. Fatores como a frequência do barbear, o tipo de pele e as características dos fios devem ser considerados para reduzir agressões e preservar a barreira cutânea.

Segundo a médica, a rotina não precisa ser complexa. Na maioria dos casos, uma limpeza suave, hidratação compatível com o tipo de pele e proteção solar atendem às necessidades básicas. Preparar a região antes de usar a lâmina e manter o aparelho limpo também ajuda a diminuir o atrito.

Produtos como óleos, balms e condicionadores podem contribuir para a maciez dos fios, mas não substituem os itens destinados ao cuidado da pele. É importante diferenciar um desconforto passageiro de um problema persistente.

Coceira, vermelhidão e descamação recorrentes podem estar ligadas a dermatites. Inflamações constantes ao redor dos folículos podem exigir uma mudança na técnica de barbear ou uma avaliação dermatológica.

Atenção ao que a barba pode esconder

Os fios da barba podem dificultar a visualização da pele, escondendo pintas, manchas ou feridas que não cicatrizam. Por isso, observar a região periodicamente permite identificar alterações e buscar ajuda médica quando necessário.

“Uma lesão que não cicatriza, que sangra repetidamente ou que apresenta mudanças ao longo do tempo não deve ser atribuída simplesmente ao atrito da barba ou da lâmina. O cuidado cotidiano também passa por conhecer a própria pele e perceber quando surge algo diferente do habitual”, conclui Camila.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.