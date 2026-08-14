Dificuldade para dormir? Veja hábitos alimentares que podem estar atrapalhando o seu sono

Excesso de açúcar, cafeína e refeições pesadas antes de dormir estão entre os hábitos que podem atrapalhar o sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ter uma boa noite de sono envolve mais do que uma cama confortável. Ao longo do dia, diferentes fatores podem influenciar a forma como o corpo se prepara para o descanso, e a alimentação é um deles. Embora não existam alimentos que necessariamente causem insônia, alguns hábitos alimentares, principalmente no período que antecede o horário de dormir, podem dificultar o relaxamento e prejudicar a qualidade do sono.

A resposta [ao alimento] varia de pessoa para pessoa, mas alguns hábitos podem favorecer desconfortos ou interferir na rotina de sono. Uma rotina alimentar equilibrada pode contribuir para o bem-estar geral, mas dificuldades frequentes para dormir não devem ser atribuídas somente à alimentação. Estresse, ansiedade, alterações na rotina, medicamentos e condições de saúde também podem interferir no sono, explica a nutricionista Mônica Magalhães, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Unime Anhanguera.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, a especialista destaca 7 hábitos alimentares que podem atrapalhar o descanso. Confira!

1. Consumir cafeína no final do dia

Café, energéticos, alguns tipos de chá, refrigerantes à base de cola e outros produtos com cafeína podem aumentar o estado de alerta. Quando consumidos próximo ao horário de dormir, podem dificultar o início do sono em pessoas mais sensíveis. Por isso, quem percebe dificuldade para dormir pode avaliar a redução do consumo de bebidas com cafeína no período da tarde e da noite.

2. Fazer refeições muito pesadas à noite

Comer grandes quantidades de alimentos próximo ao horário de dormir pode causar sensação de estômago cheio e desconforto, dificultando o momento de relaxamento. Sempre que possível, refeições noturnas devem ser adequadas à rotina e às necessidades individuais, evitando exageros especialmente pouco antes de deitar.

3. Consumir alimentos muito gordurosos antes de dormir

Preparações muito gordurosas podem permanecer por mais tempo no processo digestivo e provocar desconforto em algumas pessoas. Quando isso acontece próximo ao horário de dormir, o descanso pode ser prejudicado. Observar como o organismo reage a determinados alimentos é uma estratégia útil para identificar o que pode estar interferindo no sono.

4. Exagerar em alimentos muito picantes

Alimentos muito condimentados ou picantes podem provocar azia, refluxo ou desconforto gastrointestinal em algumas pessoas. Esses sintomas podem se tornar mais incômodos quando a pessoa se deita logo após comer. Quem apresenta sensibilidade pode evitar esse tipo de preparação nas horas que antecedem o sono.

O excesso de açúcar à noite pode interferir na qualidade do descanso (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

5. Consumir muito açúcar próximo ao horário de dormir

Doces, sobremesas e bebidas açucaradas podem fazer parte de uma alimentação equilibrada, mas o consumo excessivo, especialmente à noite, não é recomendado. Além disso, produtos ricos em açúcar não devem substituir alimentos mais nutritivos na rotina. O ideal é manter uma alimentação variada ao longo do dia e evitar exageros antes de dormir.

6. Beber muito líquido de uma só vez à noite

Manter-se hidratado é importante, mas ingerir grandes volumes de líquidos pouco antes de dormir pode aumentar a necessidade de levantar durante a noite para urinar. Distribuir a ingestão de água ao longo do dia pode ajudar a evitar esse excesso próximo ao horário de descanso.

7. Usar bebidas alcoólicas para relaxar

Embora o álcool possa provocar sonolência inicialmente, seu consumo pode prejudicar a qualidade do sono e favorecer despertares durante a noite. Por isso, não é recomendado utilizá-lo como estratégia para conseguir dormir.

Atenção aos sinais

De acordo com a nutricionista Mônica Magalhães, quando a dificuldade para dormir é frequente ou persistente, é importante buscar avaliação de um profissional de saúde para identificar as possíveis causas e receber orientação adequada.

Por Deiwerson Damasceno