Boca seca em idosos: veja medicamentos e problemas de saúde que podem causar a xerostomia

O uso de medicamentos, a desidratação e algumas doenças podem favorecer a boca seca (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nem sempre a boca seca em idosos é apenas consequência da pouca ingestão de água. Quando acompanhada de dificuldade para mastigar alimentos mais secos, alteração no paladar e necessidade frequente de beber água durante a noite, pode ser um sinal de xerostomia. A condição é caracterizada pela sensação de secura na boca e pode ocorrer com ou sem diminuição efetiva da produção de saliva.

A saliva tem funções importantes para a proteção dos dentes e dos tecidos da boca. Ela participa da lubrificação, facilita a mastigação e a deglutição, ajuda na fala e contribui para o equilíbrio do ambiente bucal. Quando sua quantidade diminui ou sua função é prejudicada, aumentam os riscos de cáries, infecções, feridas e dificuldades para se alimentar, explica Flávia Vidal, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera.

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Causas da boca seca em idosos

Entre os idosos, uma das causas mais frequentes da xerostomia está relacionada ao uso de medicamentos. Remédios utilizados para hipertensão, depressão, alergias, dores, problemas urinários e outras condições podem interferir na produção ou na composição da saliva. O risco também pode aumentar quando a pessoa utiliza vários medicamentos simultaneamente.

A boca seca também pode estar relacionada à desidratação, à respiração pela boca, ao consumo excessivo de álcool ou cafeína e a algumas condições, como diabetes mal controlado e doenças que afetam as glândulas salivares. Por isso, a condição não deve ser tratada simplesmente como uma consequência inevitável da idade.

Aliviando os sintomas da boca seca

A seguir, Flávia Vidal lista algumas ações que podem ajudar a aliviar os sintomas de boca seca nos idosos.

1. Tenha água disponível ao longo do dia

Em vez de esperar a sensação de sede aparecer, o idoso pode fazer pequenos goles de água regularmente. A hidratação adequada é uma das medidas recomendadas para reduzir o desconforto da boca seca.

2. Estimule a produção de saliva

Quando ainda existe produção salivar, mascar chiclete sem açúcar ou utilizar balas sem açúcar pode estimular o fluxo de saliva. O recurso não deve ser utilizado por pessoas que tenham restrições específicas para mastigação ou risco de engasgo, e a escolha deve considerar as condições individuais.

Para aliviar a boca seca, é importante reduzir o consumo de álcool, tabaco e cafeína e evitar alimentos que aumentem o desconforto (Imagem: CandyRetriever | Shutterstock)

3. Reduza fatores que pioram o ressecamento

Bebidas alcoólicas, tabaco e excesso de cafeína podem agravar a sensação de boca seca. Também pode ser útil evitar alimentos muito secos, duros, salgados ou apimentados quando eles provocarem desconforto.

4. Redobre os cuidados com a higiene bucal

A redução da saliva diminui uma importante proteção natural dos dentes. Por isso, a higiene precisa ser mantida com escovação cuidadosa pelo menos duas vezes ao dia, utilizando creme dental fluoretado e limpeza diária entre os dentes. A American Dental Association (ADA) também recomenda atenção especial ao uso de flúor em pessoas com maior risco de cárie.

Procure o dentista se o problema persistir

A boca seca persistente não deve ser tratada apenas com água ou produtos vendidos para aliviar o desconforto. O dentista pode avaliar a cavidade oral, investigar a redução do fluxo salivar e identificar possíveis consequências, como cáries, inflamações e infecções. A investigação também deve considerar medicamentos e condições de saúde, podendo exigir acompanhamento conjunto com outros profissionais.

Em alguns casos, substitutos de saliva, géis ou sprays específicos podem proporcionar alívio temporário. Esses produtos não tratam necessariamente a causa da xerostomia e devem ser escolhidos de acordo com a necessidade de cada paciente.

Flávia Vidal reforça que o acompanhamento é especialmente importante para idosos que utilizam vários medicamentos. O paciente não deve interromper ou modificar por conta própria um medicamento que suspeita estar causando boca seca. O correto é informar o dentista e o médico que acompanha o caso para que seja avaliada a possibilidade de ajustar o tratamento, quando necessário, afirma.

Por Luana Figueiredo