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Guardar o ovo na geladeira ou fora dela? Veja como armazenar o alimento corretamente

Cuidados simples depois da compra ajudam a preservar o frescor e a qualidade de um dos alimentos mais versáteis

O armazenamento adequado ajuda a preservar as características e a qualidade dos ovos (Imagem: Irina999petrova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O armazenamento adequado ajuda a preservar as características e a qualidade dos ovos (Imagem: Irina999petrova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Presente no café da manhã, no almoço, no jantar e em receitas que vão de uma simples omelete a bolos e sobremesas, o ovo é um alimento que faz parte da rotina de muitas famílias. Além de versátil e acessível, ele reúne proteínas, vitaminas e minerais importantes para o organismo. 

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Um ovo grande fornece, em média, 6,3 gramas de proteína de altíssima qualidade, contendo todos os nove aminoácidos essenciais que o organismo necessita obter por meio da alimentação. O alimento também é fonte de colina, ferro, vitamina B12, folato e selênio.

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Mas, para aproveitar o alimento com qualidade, não basta apenas escolher bons ovos no supermercado. A forma como eles são armazenados em casa também merece atenção. Segundo Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, a própria casca funciona como uma proteção natural e, por isso, alguns cuidados simples ajudam a preservar suas características.

“A casca do ovo funciona como uma embalagem natural que protege o conteúdo interno. Por isso, é importante ter alguns cuidados desde a compra até o armazenamento em casa, principalmente evitando a umidade e mantendo o alimento em condições adequadas de conservação”, explica.

Lavar o ovo antes de guardar? Melhor não

Um hábito comum é chegar do supermercado e lavar os ovos antes de colocá-los na geladeira. No entanto, essa prática é desaconselhada. A casca possui aproximadamente 10 mil poros, e a umidade provocada pela lavagem pode favorecer a proliferação de microrganismos e afetar a qualidade do alimento, mesmo que conservado em geladeira. Portanto, a casca deve permanecer sempre seca para evitar o envelhecimento do ovo.

A orientação é que, ao chegar em casa, os ovos sejam retirados da embalagem e acondicionados ou guardados em um pote dentro da geladeira. Na hora do preparo, o ovo deve passar por algum processo térmico, como o cozimento ou a fritura, e não há necessidade de lavá-lo.

Mulher com cabelo liso, solto, castanho claro, usando camisa rosa clara colocando bandeja de ovos dentro da geladeira
A geladeira é a melhor opção para preservar o frescor dos ovos durante o armazenamento (Imagem: didesign021 | Shutterstock)

Guardar na geladeira ou em temperatura ambiente?

Os ovos podem ser mantidos dentro ou fora da geladeira, desde que sejam respeitadas as condições adequadas de conservação. Vale lembrar que trata-se de um alimento perecível e, para quem opta por mantê-lo fora da geladeira, a recomendação é escolher um local seco, fresco, arejado e longe de odores. Além disso, é importante ficar de olho na data de produção e na data de validade.

Ao se utilizar a refrigeração, o processo de envelhecimento é retardado, mantendo as características do ovo com maior frescor.

O cuidado começa no supermercado

Antes mesmo de chegar à cozinha, alguns detalhes devem ser observados na hora da compra do ovo:

  • É importante conferir as datas de produção e validade;
  • A embalagem deve conter CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) do produtor e selo de inspeção oficial;
  • A embalagem deve estar seca, sem manchas;
  • O ovo deve estar limpo, isto é, sem qualquer sujidade, sem rachaduras ou fissuras.

É importante destacar que o ovo é um alimento perecível e deve ser adquirido em estabelecimentos de confiança, pois calor, sol e umidade provocam o envelhecimento do alimento. 

“A qualidade começa na escolha. O consumidor deve observar a integridade da casca, a limpeza dos ovos, as informações da embalagem e as condições do local onde eles estão expostos. Esses cuidados, somados ao armazenamento correto em casa, ajudam a preservar o alimento”, afirma a nutricionista.

Um alimento nutritivo para diferentes momentos

Além da praticidade, o ovo reúne nutrientes que podem contribuir para uma alimentação equilibrada. A gema concentra nutrientes como colina, vitaminas, minerais, luteína e zeaxantina, enquanto a clara é rica em proteínas. As duas partes se complementam nutricionalmente.

A colina, por exemplo, participa da composição das membranas celulares e da transmissão dos impulsos nervosos, enquanto a luteína e a zeaxantina são carotenoides que apresentam potente ação antioxidante, protegendo os olhos contra os danos da luz solar e da luz azul (gerada por telas).

Por isso, mais do que um ingrediente versátil, o ovo pode fazer parte da alimentação em diferentes fases da vida e em diferentes momentos do dia. Para aproveitar melhor suas características, entretanto, vale lembrar que o cuidado começa na compra e continua no armazenamento e no preparo.

Por Mayra Barros

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    Por Redação EdiCase
    postado em 25/08/2026 12:39
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