TDAH pode afetar a relação com o dinheiro? Entenda como o transtorno influencia decisões financeiras

Impulsividade, esquecimento e dificuldade de planejamento podem interferir na relação com o dinheiro e estar relacionados ao TDAH (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Atrasar o pagamento de uma conta, fazer compras sem planejamento ou adiar decisões financeiras são situações que podem acontecer no dia a dia. No entanto, quando esses comportamentos se tornam frequentes e começam a gerar dívidas, conflitos ou sofrimento, é importante considerar que outros fatores, além da falta de organização financeira, podem estar envolvidos.

Em pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dificuldades relacionadas à atenção, à memória de trabalho, ao controle da impulsividade, ao planejamento e à regulação emocional podem influenciar a maneira de lidar com o dinheiro. Isso não significa, porém, que toda compra por impulso seja consequência do transtorno ou que dificuldades financeiras sejam, por si só, um sinal de TDAH.

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Estudos realizados com adultos, como Financial decision-making in a community sample of adults with and without current symptoms of ADHD, publicado na National Library of Medicine e Impulsive Buying and Deferment of Gratification Among Adults With ADHD, publicado na Clinical Psychology in Europe, apontam que participantes com sintomas de TDAH relataram mais compras por impulso e maior tendência a adiar ou tomar decisões financeiras de forma espontânea, em comparação com pessoas sem sintomas.

A relação, no entanto, é atravessada por fatores como personalidade, sintomas depressivos, idade, renda e contexto de vida. Para a psicóloga e neuropsicóloga Luanda Rosa, a principal questão é identificar o que sustenta o comportamento antes de escolher uma estratégia para mudá-lo.

“Uma pessoa pode gastar sem pensar porque tem dificuldade para interromper uma ação e considerar suas consequências. Em outro caso, a compra pode funcionar como uma tentativa de aliviar ansiedade, tristeza, frustração ou estresse. Comportamentos parecidos podem ter causas diferentes e, por isso, não respondem necessariamente à mesma solução”, afirma.

Quando a planilha não resolve

Aplicativos de orçamento, planilhas e redução do limite do cartão podem ajudar a limitar gastos, mas não resolvem automaticamente a origem do problema. Essas ferramentas mostram valores e vencimentos, mas exigem que a pessoa consiga iniciar tarefas, manter uma rotina de acompanhamento e transformar intenção em ação.

Uma pessoa pode saber que precisa guardar dinheiro e, ainda assim, esquecer de fazer a transferência. Pode visualizar uma conta e adiar o pagamento até que o prazo se torne urgente. Também pode entrar em um aplicativo de compras em um momento de estresse e concluir uma compra sem avaliar o impacto nas despesas do mês.

“Controlar o limite do cartão pode reduzir um risco imediato, mas talvez não seja suficiente se a compra estiver funcionando como uma resposta a uma emoção difícil. Nesses casos, é preciso entender o padrão que se repete”, diz Luanda Rosa.

Identificar o motivo por trás de cada comportamento ajuda a encontrar estratégias mais adequadas para controlar os gastos (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

O peso das emoções no consumo

Duas pessoas podem dizer que “não conseguem controlar o dinheiro” e enfrentar situações completamente diferentes. Uma pode esquecer contas e compromissos; outra pode evitar decisões até que elas se transformem em urgências. Há ainda quem compre por impulso, tenha dificuldade em calcular consequências ou procure uma recompensa imediata diante de estresse e frustração. A distinção importa porque uma medida útil para um caso pode não funcionar em outro.

Lembretes no celular, calendário de vencimentos e pagamentos automáticos podem ajudar quem perde prazos com frequência. Para compras impulsivas, medidas como remover cartões salvos de aplicativos, desativar notificações de promoções e estabelecer um intervalo antes de concluir uma compra podem criar espaço para reflexão.

Quando a emoção tem peso importante no consumo, porém, barreiras financeiras isoladas podem ter efeito limitado. Nesses casos, reconhecer gatilhos emocionais e buscar acompanhamento psicológico pode ser parte do cuidado.

Importância de realizar uma avaliação individual

Segundo Luanda Rosa, dificuldades persistentes de organização, esquecimento, impulsividade e tomada de decisão merecem atenção quando comprometem a rotina, a renda, os vínculos ou a saúde emocional. A avaliação neuropsicológica pode investigar atenção, memória de trabalho, planejamento, funções executivas, tomada de decisão e controle comportamental, considerando a história e o contexto de cada pessoa.

“O objetivo não é apenas responder se alguém tem ou não TDAH. Também é compreender como o funcionamento cognitivo e emocional participa das dificuldades relatadas e quais estratégias podem ser viáveis para aquela realidade”, afirma a especialista.

A psicóloga e neuropsicóloga destaca que compreender o problema pode ajudar a substituir a culpa por perguntas mais úteis: houve esquecimento? Falta de planejamento? Uma decisão tomada por impulso? Uma emoção intensa?

A resposta pode orientar caminhos diferentes. Para algumas pessoas, uma rotina mais simples de alertas e pagamentos automáticos pode ser suficiente. Para outras, pode ser necessário associar estratégias de organização ao cuidado com ansiedade, estresse, comportamento de consumo e saúde mental.

Por Paulo Novais