O corpo avisa antes de uma emergência? 7 sinais para procurar um médico imediatamente

Nem toda emergência médica começa de maneira dramática. Em alguns casos, o organismo apresenta sinais que podem ser percebidos horas ou até mesmo antes de uma piora importante. Em outros, porém, a situação pode surgir de forma repentina, sem dar tempo para a pessoa reconhecer previamente o risco.

Por isso, mais importante do que esperar por um “aviso” do corpo é saber identificar mudanças súbitas ou sintomas fora do padrão habitual, principalmente quando aparecem com intensidade, persistem ou vêm acompanhados de outros sinais.

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Segundo o médico emergencista Dr. Yuri Castro, reconhecer essas alterações pode fazer diferença na busca por atendimento e, em determinadas situações, ajudar a evitar complicações.

Abaixo, confira alguns sinais que merecem atenção.

1. Dor ou pressão no peito que não melhora

Uma dor no peito não deve ser automaticamente atribuída à ansiedade, má digestão ou esforço físico. Quando há sensação de pressão, aperto ou peso no peito, especialmente se o sintoma for persistente ou vier acompanhado de falta de ar, suor frio, náusea, tontura ou mal-estar intenso, é importante considerar a possibilidade de uma emergência cardiovascular.

A intensidade também não deve ser o único parâmetro: problemas cardíacos podem se manifestar de maneiras diferentes, principalmente em mulheres, idosos e pessoas com diabetes.

2. Falta de ar que aparece de repente ou foge do habitual

Ficar ofegante após um esforço intenso pode ser esperado. O sinal de alerta aparece quando a falta de ar é desproporcional à atividade realizada, surge repentinamente ou acontece mesmo em repouso. A situação merece ainda mais atenção quando vem acompanhada de dor no peito, lábios arroxeados, tontura, confusão, desmaio ou piora rápida do estado geral.

Por ser um sintoma também associado à ansiedade e crises de pânico, a falta de ar pode ser subestimada. A diferença é que não é seguro presumir a causa sem avaliar o contexto e os demais sintomas.

3. Rosto torto, fraqueza ou dificuldade para falar

Alterações neurológicas súbitas estão entre os sinais que exigem maior rapidez. Assimetria no rosto, fraqueza ou dormência em um lado do corpo, dificuldade para falar ou compreender, alteração repentina da visão, perda de equilíbrio e confusão podem indicar um acidente vascular cerebral (AVC).

Mesmo que o sintoma desapareça depois de alguns minutos, ele não deve ser ignorado. Uma melhora espontânea não significa necessariamente que o risco passou. Nesse tipo de situação, tempo é fundamental, e a recomendação é procurar atendimento emergencial imediatamente.

4. Desmaio ou perda súbita de consciência

Um desmaio pode ter causas relativamente simples, mas também pode estar relacionado a alterações cardíacas, neurológicas ou metabólicas. Por isso, perder a consciência sem uma explicação clara merece avaliação, principalmente quando o episódio acontece durante esforço físico ou é acompanhado por dor no peito, palpitações, falta de ar, convulsão, confusão após o episódio ou dificuldade para recuperar a consciência normalmente. A orientação é ainda mais importante quando o desmaio ocorre pela primeira vez ou se repete.

Uma dor de cabeça súbita e intensa deve ser avaliada por um médico (Imagem: giggsy25 | Shutterstock)

5. Uma dor de cabeça que surge de forma súbita e muito intensa

Nem toda dor de cabeça representa uma emergência. Porém, uma cefaleia que aparece abruptamente, com intensidade muito elevada e diferente do padrão habitual, deve ser investigada. O alerta aumenta quando a dor vem acompanhada de vômitos persistentes, desmaio, confusão, rigidez na nuca, alterações na visão, dificuldade para falar, fraqueza ou perda de sensibilidade. A chamada “pior dor de cabeça da vida”, especialmente quando surge de maneira explosiva, é um sinal que não deve ser banalizado.

6. Confusão mental ou mudança repentina de comportamento

Uma pessoa que passa subitamente a não saber onde está, não reconhece familiares, apresenta dificuldade para responder perguntas simples, fica excessivamente sonolenta ou demonstra uma alteração importante de comportamento pode estar apresentando uma emergência.

Esse tipo de mudança pode estar relacionado a diferentes condições, como alterações neurológicas, infecções graves, alterações metabólicas ou intoxicações. Quando a mudança é repentina e não existe uma explicação evidente, é importante procurar atendimento.

7. Piora rápida de um quadro que parecia comum

Talvez um dos sinais mais importantes seja justamente a mudança de padrão. Uma infecção que evolui rapidamente com prostração intensa, dificuldade para respirar, confusão, desmaio ou piora importante do estado geral, por exemplo, merece atenção imediata. Isso também vale para uma pessoa que, mesmo sem apresentar inicialmente um sintoma considerado grave, passa a demonstrar uma deterioração rápida do estado de saúde.

Mais do que decorar uma lista de doenças, observar a evolução do quadro ajuda a reconhecer quando uma situação deixou de ser algo que pode ser acompanhado em casa.

Quando chamar o SAMU?

Em situações de suspeita de infarto, AVC, perda de consciência, falta de ar importante, convulsões ou outras condições em que exista risco de morte ou agravamento rápido, a orientação é acionar o SAMU pelo telefone 192.

Também é importante evitar transportar por conta própria uma pessoa que esteja inconsciente, com dificuldade importante para respirar ou apresentando sinais neurológicos súbitos, especialmente quando há possibilidade de piora durante o deslocamento.

O principal sinal de alerta é a mudança

O corpo nem sempre consegue “avisar” com antecedência que uma emergência está prestes a acontecer. Algumas condições evoluem silenciosamente e outras começam de maneira abrupta.

Por isso, segundo o médico emergencista Dr. Yuri Castro, reconhecer sintomas novos, intensos, súbitos ou diferentes do padrão habitual é uma das principais atitudes para não atrasar a procura por atendimento. Em uma emergência, esperar para ver se passa pode custar tempo precioso.

Por Adriana Quintairos